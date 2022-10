Jak na výpověď ve zkušební době? Narazit může zaměstnavatel i zaměstnanec

Sjednání zkušební doby v pracovní smlouvě je nástroj, který má sloužit zaměstnancům i zaměstnavatelům. Umožňuje oběma stranám zjistit, zda jim bude daný pracovní poměr vyhovovat. Samotné sjednání zkušební doby i případná výpověď ve zkušební době jsou sice jednoduché, ale musí se dodržet určitá pravidla.

Jak a kdy se zkušební doba uzavírá

Nenechte se obejít Opakování zkušební doby zákoník práce nepřipouští. V praxi ale toto omezení zaměstnavatelé často „šikovně“ obchází. Po skončení zkušební doby zaměstnavatel požaduje, pokud o pracovníka ještě na určitou dobu stojí, aby zaměstnanec souhlasil se skončením pracovního poměru dohodou. Potom nabídne v rozporu se zákonem uzavření nové pracovní smlouvy, ale opět se zkušební dobou.

Zkušební doba se nejčastěji sjednává tehdy, když uchazeč o zaměstnání a budoucí zaměstnavatel se vzájemně neznají.Pracovní poměr se zkušební dobou musí být dojednán předem a potvrzen vždy písemně. Nejčastější a nejjednodušší je to přímo v pracovní smlouvě, ale podmínkou to není. Může to být samostatný dokument.Posledním možným dnem pro podepsání zkušební doby je den nástupu zaměstnance do práce. Ten by měl také vědět, že zkušební dobu lze sjednat pouze jednou. Nemůže se nijak prodloužit, ani opakovat.Může se stát, že zaměstnanec ve zkušební době onemocní. Potom je chráněn před skončením pracovního poměru ve zkušební době a zaměstnavatel ho nesmí propustit. Ustanovení ale platí jen prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti.

Zaměstnavatel tedy může pracovníkovi na nemocenské ve zkušební době v 15. kalendářní den jeho nemoci výpověď doručit.

Zároveň platí, že původně sjednaná zkušební doba se o dobu nemoci pracovníka prodlužuje. Pokud by se jednalo například o zmíněných 14 dnů, prodlouží se o 2 kalendářní týdny.

Co si zapamatovat

Zkušební doba se musí sjednat písemně a nejpozději v den nástupu do práce. Nemůže se opakovat.

Ve zkušební době nesmí zaměstnanec dostat výpověď v prvních 14 kalendářních dnech pracovní neschopnosti

Na jak dlouho se zkušební doba může stanovit

V pracovním poměru ve standardních pozicích může zkušební doba trvat maximálně tři měsíce. Důležité je, že po dohodě obou stran může být i kratší.

Dojednanou zkušební dobu pak již nelze prodloužit. Pokud tedy byla sjednána na 2 měsíce, nemůže se prodloužit na maximální limit tří měsíců.

Určující pro délku zkušební doby je rovněž ustanovení, že nesmí být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. Pokud by tedy byla podepsána pracovní smlouva na kratší dobu pěti měsíců, zkušební doba může být maximálně na 2,5 měsíce.

Výjimkou v délce zkušební doby mohou být pracovní pozice vedoucích manažerů, u nichž může být prodloužena až na maximálně šest měsíců.

Existují však situace, kdy zkušební doba neběží. O konkrétní dny se prodlužuje například v případě celodenní (vlastní) nebo zaměstnavatelem nařízené dovolené.

Další příčinou mohou být zaměstnancem nezaviněné potíže, kdy nedělá ve zkušební době sjednanou práci. Nejde o výpadek několika hodin, překážky musí být minimálně celodenní.

Co si zapamatovat

Zkušební doba může trvat maximálně 3 měsíce (6 měsíců u vedoucích manažerů).

V době dovolené a pracovníkem nezaviněných překážkách v práci zkušební doba neběží.

Jak práci ve zkušební době ukončit

Nenechte se vyždímat Praxe na českém trhu ukázala, že institut zkušební doby se někdy zaměstnavatelem zneužívá. I když předem ví, že se pracovníka ve zkušební době „zbaví“, nechá ho tak zvaně „naplno vyždímat“. Nic netušící pracovník, který o dané zaměstnání opravdu stojí, se po celou dobu zkušení doby snaží, ale poslední den zkušební doby na konci pracovní doby dostává výpověď. Je to sice hluboce nemorální, ale legislativně možné. Jedinou obranou mohou být informace, nejlépe od spolupracovníků v nové práci, zda zaměstnavatel tuto praxi neuplatňuje. Pokud ano, vámi ihned podaná výpověď ve zkušební době je na uváženou.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době je jedním z nejsnadnějších úkonů v pracovním právu. Může tak učinit zaměstnanec i zaměstnavatel.Obě strany nemusí nic vysvětlovat, výpověď se může dát podle § 66 zákoníku práce bez uvedení důvodu.Samotné zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí být opět provedeno vždy písemně. Termínově musí být doručeno druhé straně nejpozději do uplynutí zkušební doby. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, ale ve výpovědi může být i datum pozdější, samozřejmě v rámci zkušení doby.

Zaměstnanec i zaměstnavatel pozdější datum mohou akceptovat i nemusí. Obranou v případě nesouhlasu je pak okamžitá písemná výpověď z vlastní strany.

Co si zapamatovat