Zaručená mzda v roce 2023 vzroste jen někomu. Podívejte se, jak jsou na tom jednotlivé skupiny prací

Zaručená mzda versus minimální mzda

Na první pohled se může zdát, že zaručená mzda a minimální mzda jsou synonyma. Je pravda, že zaručená mzda se mzdou minimální úzce souvisí, nicméně ve skutečnosti to není tak jednoduché.

Minimální mzda je nejnižší přípustná mzda, kterou je dle zákoníku práce zaměstnavatel povinen vyplácet svým zaměstnancům. Vztahuje se na všechny typy pracovních poměrů a profesí bez ohledu na to, zda je člověk zaměstnán na dobu určitou, či nikoliv. Od 1. 1. 2023 je minimální mzda stanovena na částku 17 300 korun hrubého.

A co je zaručená mzda? Zaručená mzda je nejnižší přípustná mzda pro jednotlivé pracovní profese. Profese jsou rozděleny do osmi pracovních skupin podle jejich náročnosti, odpovědnosti a složitosti. U zaručené mzdy se již předpokládá, že zaměstnanec pracuje na plný úvazek v rozsahu 40 hodin týdně. Vztahuje se tedy pouze na pracovní poměry uzavřené smlouvou, nikoliv dohodou.

Dále je důležité vědět, že zaručená mzda platí pro zaměstnance ve státním i soukromém sektoru, u kterých není mzda sjednána v rámci kolektivní smlouvy (pracovní odbory). Tímto způsobem jsou zaměstnanci chráněni před vyplácením příliš nízké mzdy za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Dalším cílem zaručené mzdy je sjednocení mezd daných profesí napříč Českou republikou. Výše mzdy se s ohledem na lokalitu a velikost firmy může výrazně lišit. Toto opatření by mělo zajistit, že prodavačka pracující v malé vesnici dostane alespoň stejnou minimální mzdu jako pokladní zaměstnaná ve velkém supermarketu.

Mnozí ze zaměstnavatelů porušují jedno základní pravidlo, které jim ukládá zákoník práce – nejnižší úroveň zaručené mzdy nesmí být nižší než minimální mzda. Firmy se v takovýchto případech nejčastěji odvolávají na to, že o existenci zaručené mzdy neměly tušení.

Zaručená mzda: skupiny

Čím vyšší pracovní skupina, tím vyšší zaručená mzda vám bude náležet. Pokud nevíte, do jaké pracovní skupiny patříte, stačí se podívat do přílohy nařízení vlády č. 567/2006 Sb. Najdete zde příklady profesí spadajících do jednotlivých pracovních skupin.

Skupina prací Obecná charakteristika Odpovídající platová třída ve státní sféře 1. nekvalifikované práce 1. a 2. 2. jednoduché odborné práce 3. a 4. 3. odborné práce 5. a 6. 4. odborné specializované práce 7. a 8. 5. systémové práce 9. a 10. 6. specializované systémové práce 11. a 12. 7. tvůrčí systémové práce 13. a 14. 8. nejnáročnější práce zásadního významu 15. a 16.

1. skupina prací – patří sem například pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, vrátný, pracovník výkupu lahví,

– patří sem například pomocnice v kuchyni, švadlena drobných úprav, uklízečka, doručovatel zásilek, vrátný, pracovník výkupu lahví, 2. skupina prací – ochrana objektů, řidič osobních vozů, obsluha čerpací stanice, dělník na stavbě, skladník, popelář, sanitář, školník, domovník, pokojská,

– ochrana objektů, řidič osobních vozů, obsluha čerpací stanice, dělník na stavbě, skladník, popelář, sanitář, školník, domovník, pokojská, 3. skupina prací – opravář elektrických spotřebičů, kadeřník, prodavač, číšník, strojvedoucí na vedlejších železničních tratích,

– opravář elektrických spotřebičů, kadeřník, prodavač, číšník, strojvedoucí na vedlejších železničních tratích, 4. skupina prací – zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem, instalatér (složitější práce), tlumočník, jednání se zahraničními partnery, mzdová účetní, šéfkuchař,

– zdravotničtí pracovníci pracující pod odborným dohledem, instalatér (složitější práce), tlumočník, jednání se zahraničními partnery, mzdová účetní, šéfkuchař, 5. skupina prací – zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu, řidič autobusu pro více než 16 osob, mistr, průzkumník trhu, daňový expert, programátor, správce IT, učitel ve školce, instruktor v autoškole,

– zdravotničtí pracovníci pracující bez odborného dohledu, řidič autobusu pro více než 16 osob, mistr, průzkumník trhu, daňový expert, programátor, správce IT, učitel ve školce, instruktor v autoškole, 6. skupina prací – programátor (vývoj a návrh systémových komponent), správce sítě (náročnější náplň práce), tvůrce koncepce IT systémů, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb,

– programátor (vývoj a návrh systémových komponent), správce sítě (náročnější náplň práce), tvůrce koncepce IT systémů, samostatný projektant rozsáhlých a náročných staveb, 7. skupina prací – finanční expert, marketingový specialista, IT expert, programátor vyvíjející nové programy, lékař, zubař, farmaceut, vyučující na VŠ,

– finanční expert, marketingový specialista, IT expert, programátor vyvíjející nové programy, lékař, zubař, farmaceut, vyučující na VŠ, 8. skupina prací – obchodní ředitel, finanční ředitel, makléř na finančním trhu, vědecký pracovník řešící nové vědeckovýzkumné okruhy, náročné tvůrčí profese (z duševního hlediska).

Jak vypadá zaručená mzda pro rok 2023?

V roce 2023 se zvedá minimální mzda, v důsledku čeho dochází také ke zvýšení zaručené mzdy u některých skupin prací. Nejnižší úroveň zaručené mzdy pro jednotlivé profese shrnuje níže uvedená tabulka.

Skupina prací Zaručená měsíční mzda od 1. 1. 2022 Zaručená měsíční mzda od 1. 1. 2023 Rozdíl 1. 16 200 Kč 17 300 Kč + 1100 Kč 2. 17 900 Kč 17 900 Kč + 0 Kč 3. 19 700 Kč 19 700 Kč + 0 Kč 4. 21 800 Kč 21 800 Kč + 0 Kč 5. 24 100 Kč 24 100 Kč + 0 Kč 6. 26 600 Kč 26 600 Kč + 0 Kč 7. 29 400 Kč 29 400 Kč + 0 Kč 8. 32 400 Kč 34 600 Kč + 2200 Kč

Jaký je rozdíl mezi zaručenou a minimální mzdou?

Minimální mzda je nejnižší mzda, kterou je zaměstnavatel povinen vyplácet svým zaměstnancům. Zaručená mzda je jakýmsi podstupněm minimální mzdy, jde o nejnižší přípustnou mzdu vztaženou na jednotlivé profese. Zaručená mzda by měla dát zaměstnancům jistotu, že nebudou s ohledem na náročnost svého zaměstnání finančně podhodnoceni.

Jaké rozlišuje zaručená mzda skupiny profesí?

Podle náročnosti, míry odpovědnosti a složitosti jsou profese rozděleny do osmi pracovních skupin. Čím vyšší skupina, tím náročnější zaměstnání. V 1. skupině najdeme nekvalifikované práce typu pomocník v kuchyni nebo poslíček, velká část zaměstnanců pak spadá do 3. nebo 4. skupiny, které reprezentují odborné a odborné specializované práce. Do nejvyšší 8. skupiny řadíme extrémně náročné profese zásadního významu.

Jak člověk zjistí, do jaké skupiny prací patří?

Zaručená mzda dle profesí a jednotlivé skupiny prací se řídí přílohou nařízení vlády č. 567/2006 Sb., zde si můžete vyhledat konkrétní profesi a skupinu, do které patří.