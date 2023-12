Vánoční dárek z druhé ruky? Bazarové zboží plánuje svým blízkým pořídit téměř třetina Čechů, vyplývá z průzkumu Knihobotu

Nákup věcí z druhé ruky se v době, kdy se klade čím dál větší důraz na životní prostředí, stává stále přirozenější součástí našich životů. Tento návyk se letos opět projeví i během Vánoc, bazarový dárek svým blízkým totiž hodlá koupit na 30 procent Čechů, přičemž zhruba dvakrát tolik lidí tak minimálně jednou již učinilo. Vyplývá to z průzkumu knižního second handu Knihobot, který společnost prováděla mezi 1700 zákazníky v České republice.

„Nakupující jsou cenově senzitivní. U dárků ale stále přetrvává přesvědčení, že by měly být nové. Darovat věc z druhé ruky se Češi teprve učí,“ komentuje brand manažerka Knihobotu Barbora Votavová s tím, že k nákupu bazarového zboží lidi zpravidla vede fakt, že stejnou položku nikde jinde nesehnali. I přes inflaci a zdražování tak peníze nejsou pro pořízení použitého dárku hlavním hnacím motorem, omezený rozpočet totiž sehrál roli jen v sedmi procentech případů.

Obecně se k nákupu z druhé ruky alespoň jednou za čtvrt roku uchýlí 89 procent zákazníků, kdy je pro ně podobně jako v případě dárků největší motivací fakt, že mají zájem o konkrétní a těžko sehnatelné zboží. Roli při rozhodování ale hraje také udržitelnost či nedostatek peněz na zbrusu nový kus.





„Pro většinu zákazníků jde ale často o kombinaci zmiňovaných důvodů. Jsou rádi, že u nás mohou pořídit zboží, které už není běžně na pultech, a dobrá cena nebo ekologická stránka věci je v rozhodnutí nakoupit u nás utvrdí,“ vysvětluje Votavová.

Kolik letos plánujete utratit za vánoční dárky? Do tří tisíc korun

Mezi třemi až pěti tisíci korun

Pět až deset tisíc korun

Víc než deset tisíc korun

Ta zároveň přiznává, že nehledě na výsledky průzkumu je cena faktor, na který nakupující rozhodně slyší. Potvrzuje to třeba zájem o slevové akce i nárůst zákazníků knižního second handu během ekonomické krize. Její důsledky jsou patrné i z odpovědí na otázku týkající se výše částky, jakou hodlají lidé za své blízké o Vánocích utratit. Nejvíce dotazovaných se shodlo, že se při pořizování dárků vejdou do pěti tisíc korun, přičemž 36 procent z nich nechce utratit více než tři tisíce. Přes devět tisíc si na svátky vyčlenilo 12 procent respondentů.

Cena stále hraje roli

Něco trochu jiného pak ukazuje průzkum mimo ,bazarovou komunitu‘, který pro e-shop Allegro.cz zhotovila agentura Perfect Crowd. Podle té hodlají Češi za dárky utratit v průměru 7664 korun, přičemž nejvíce poputuje za kosmetiku. Tou své blízké hodlá obdarovat zhruba polovina z více než tisíce dotazovaných. Následuje oblečení a hračky, které volí 37 a 36 procent Čechů.

Pokud jde o bazarové zboží, to polovina zájemců nejčastěji kupuje v online antikvariátech a second handech, zhruba čtvrtina pak využívá bazary. Osobní návštěvě kamenného bazaru či antikvariátu pak dává přednost 20 procent respondentů.

„Že se lidé nebojí sáhnout po zboží z druhé ruky, je pro nás skvělá zpráva. Věříme, že díky výborné zákaznické zkušenosti je možné postupně odbourávat předsudky vůči použitým produktům a že zákazníci v budoucnu budou nakupovat vše potřebné bez rozdílu, zda jde o zboží použité, či nikoliv,“ míní Votavová a dodává, že nejvíce se nakupující bojí toho, že online zakoupené bazarové zboží nebude odpovídat popisu. Tento strach se konkrétně v Knihobotu snaží odbourat třeba detailními fotkami.

I přes osvětu a rostoucí oblibu položek z druhé ruky je už nyní zhruba 30 procent Čechů přesvědčených o tom, že bazarové zboží pod stromeček nenakoupí. Dalších 40 procent spotřebitelů se zatím ještě definitivně nerozhodlo.