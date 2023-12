Síň hanby pro ty nejhorší. Forbes vytvořil seznam osobností oceněných titulem 30 pod 30, jejichž výběru nyní lituje

Žebříček magazínu Forbes 30 pod 30 každoročně oceňuje mladé lidi z mnoha různých oborů, kteří před sebou mají perspektivní budoucnost. Ne vždy se ale výběr zmíněných osobností povede. Na seznamu už se ocitlo i několik lidí, kteří byli odsouzeni za různé trestné činy, přičemž nejčastěji se jednalo o finanční podvody.

Při zveřejnění letošního seznamu 30 pod 30 proto redakce amerického Forbesu uznala, že u několika lidí si „přeje, aby jejich výběr mohla vzít zpět“. Kvůli tomu nyní vznikl nový žebříček s názvem Síň hanby, do něhož magazín vybral deset osobností, jejichž ocenění lituje nejvíce. Popis jejich vzestupů a pádů přinesl Business Insider.

FTX a Alameda

Na prvním místě Síně hanby se nachází spoluzakladatel FTX Sam Bankman-Fried, který byl kdysi považován za krále kryptoměnového světa. Tento smělý podnikatel vlastnil na vrcholu své kariéry jmění přesahující 26 miliard dolarů (přes 580 miliard korun), série několika špatných rozhodnutí ho ale o vše připravila.

FTX zhruba před rokem zkrachovalo, což vedlo k vyšetřování Bankmana-Frieda americkými úřady. Necelý měsíc nazpět ho pak porota shledala vinným z podvodu a praní špinavých peněz. Jeho postup dokonce právníci označili za jeden z největších podvodů v amerických dějinách, takže je pravděpodobné, že tento kdysi nadějný mladík může ve vězení strávit i několik desítek let.





Další na seznamu je blízká spolupracovnice Bankmana-Frieda a šéfka společnosti Alameda Caroline Ellisonová. Ta se během vyšetřování kolapsu FTX přiznala k sedmi trestným činům a proti Bankmanovi-Friedovi dokonce vypovídala, což mu v soudním procesu výrazně uškodilo.

Podvody a zase jen podvody

Ocenění 30 pod 30 získal také kdysi perspektivní podnikatel ve farmaceutickém průmyslu Martin Shkreli. Ten nechvalně proslul zejména kvůli extrémnímu navýšení prodejní ceny životně důležitého léku používaného k léčbě parazitárních infekcí s názvem Daraprim. Na jeho pokyn totiž došlo ke zdražení ze 17,5 dolaru za tabletu na 750 dolarů (necelých 17 tisíc korun). Kromě toho se ale dopustil i několika podvodů, kvůli nimž strávil čtyři roky ve vězení.

Součástí Síně hanby je rovněž Charlie Javice, zakladatel startupu jménem Frank, který měl pomáhat univerzitním studentům se získáním finanční pomoci. Zmíněná firma byla v roce 2021 prodána JP Morgan Chase za 175 milionů dolarů (necelé čtyři miliardy korun), vzápětí se však ukázalo, že Javice lhal ohledně počtu uživatelů platformy, na níž bylo místo čtyř milionů pouhých dvě stě padesát tisíc lidí. I tento proces se už dostal k soudu, leč o osudu samotného Javice zatím rozhodnuto nebylo.

Dalším jménem na seznamu je investor do nemovitostí Nate Paul, jehož firma World Class Capital Group byla jednu dobu oceněna na zhruba miliardu dolarů (asi 22 miliard korun). Letos v červnu byl ale podnikatel obviněn ze lhaní věřitelům, z podvodu a spiknutí.

V Síni hanby nechybí ani zakladatel fintechu Clinkle Lucas Duplan. Jeho společnost se pro změnu zabývala mobilními platbami, přičemž na svůj rozvoj získala od investorů zhruba 30 milionů dolarů (asi 670 milionů korun). Nakonec se ale ukázalo, že firma nemá k dispozici žádný životaschopný produkt, a její činnost tak byla ukončena.

Sex s nezletilou i šikana zaměstnanců

Zdaleka ne všichni byznysmeni, kteří se do Síně hanby dostali, tam skončili právě kvůli svým podnikatelským nezdarům. Důkazem budiž třeba Cody Wilson, jenž byl zatčen za to, že zaplatil 500 dolarů za sex s 16letou dívkou. Mladík se původně proslavil tím, že na internetu zveřejnil plány, které umožnily komukoli vytisknout na 3D tiskárně funkční zbraň.

Další kontroverzní osobností je Steph Koreyová, generální ředitelka značky Away vyrábějící zavazadla a cestovní doplňky. Několik zaměstnanců této firmy si na svoji šéfku stěžovalo kvůli šikaně a extrémně náročným pracovním podmínkám, v rámci nichž museli fungovat. Celá kauza nakonec vedla k její rezignaci.

Poslední dva lidé v seznamu se věnovali oblasti médií. Jedním z nich byl James O'Keefe, zakladatel krajně pravicové skupiny Project Veritas. Ten byl letos v únoru po 13 letech odvolán z vedení firmy, a to kvůli obviněním ze zneužívání darů k nevhodným účelům, jako bylo luxusní zboží či lety soukromými letadly.

Do Síně hanby se dostala ještě Phadria Prendergastová, šéfredaktorka časopisu Women Of The City Magazine. I ona byla obviněna z několika finančních podvodů, ačkoliv sama jakékoliv nelegální chování nadále popírá.