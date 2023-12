Levné, rychlé a oblíbené. Fastfoodové řetězce v Česku neustále rostou, zákazníky lákají burgery, hranolky či smažené kuřecí

Rostoucí tržby, nově otevřené restaurace a zvyšující se cena průměrné objednávky. I tak by se dala popsat současná situace v segmentu fastfoodových řetězců. Tedy alespoň v případě těch, které působí na zdejším trhu.

Redakce Euro.cz oslovila hned několik dobře známých značek, přičemž všechny se v jednom shodují. Dotčeným firmám se daří a nezdá se, že by se na tom v nejbližší době mělo něco měnit. I proto do budoucna, navzdory stále větší konkurenci, počítají s další expanzí. Co konkrétně za rostoucí popularitou tohoto druhu stravování stojí?

„Prvním faktorem je pestrost a atraktivita nabídky. Fastfoody rychleji inovují a přináší osvědčené chutě. To, že dostanete jídlo v papíru nebo jinak ,na punk‘, je vlastně cool. Dalším důvodem je čas – jednoduše přijdete, dostanete jídlo a jdete. To prostě funguje,“ uvedl pro Euro.cz Luboš Kastner, garant projektu Moje restaurace, který organizuje Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Další výhodou rychlého občerstvení má být nízká cena, to ale podle Kastnera rozhodně neplatí vždy: „Lidé si cenu fastfoodu stále neumí propočítat. Při jeho návštěvě totiž většinou dostanou jídlo, které je na hodnotu dražší než v klasických restauracích.“





Nové restaurace se otevírají každý měsíc

Nejrozšířenější síť restaurací s rychlým občerstvením v Česku aktuálně provozuje KFC, jež napříč republikou vybudovalo celkem 120 poboček, na kterých pracuje více než 5500 zaměstnanců. Tahounem nabídky tohoto řetězce jsou především smažené kuřecí speciality, mezi něž patří třeba lehce pikantní stripsy, stehýnka či křidýlka.

Spolu s Burger Kingem a Pizzou Hut je provozovatelem ,káefcéčka‘ společnost AmRest, která podle své výroční zprávy v loňském roce vydělala téměř 433 milionů korun, což přestavuje meziroční nárůst o zhruba 43 procent. Tržby společností se pak vyšplhaly na necelých šest miliard, meziročně tedy byly vyšší bezmála o třetinu. Celkově na všech pobočkách firma odbavila téměř 28 milionů objednávek, přičemž průměrný účet dosáhl hodnoty 243 korun.

Pozitivní výsledky z minulého roku chce AmRest ještě zlepšit, a to třeba díky expanzi. Týká se to především Burger Kingu, který letos otevírá jednu pobočku za druhou. Zatímco na konci loňského roku měla firma po celém Česku 33 provozoven, v současné době už jich je o 13 více. „V poslední době se nám daří otevírat i několik restaurací měsíčně, takže čísla obsloužených zákazníků rostou. Aktuálně se bavíme o zhruba 400 tisících zákaznících měsíčně,“ shrnul marketingový manažer řetězce Filip Vostrý.

Jak už název napovídá, Burger King se soustředí především na burgery, přičemž k těm nejprodávanějším patří Whopper, Big King se dvěma plátky masa nebo Steakhouse se slaninou. „Naší hlavní předností je jednoznačně grilování na skutečném ohni, díky kterému naše burgery skvěle chutnají a voní jako při opravdovém barbecue na zahradě,“ vyzdvihnul Vostrý s tím, že řetězec v Česku aktuálně zaměstnává necelých 2300 lidí.

I přes letošní rozsáhlou expanzi se ale firma rozhodně nechystá ze svého tempa ubrat: „Věříme, že tuzemští zákazníci naše burgery ocení, a to i v menších městech. Do konce roku tedy stihneme otevřít další dvě restaurace a ani příští rok nezpomalíme. Poptávka v Česku rozhodně je.“ Kromě toho Burger King dle Vostrého plánuje již brzy představit novou podobu své aplikace a zároveň se chce více zaměřit i na vegetariánské pokrmy.

Čtyři miliony zákazníků měsíčně

K dlouhodobým lídrům na tuzemském trhu patří také McDonald's, který u nás otevřel svoji první pobočku před více než třiceti lety. V současnosti už je tedy v Česku celkem 117 restaurací s ikonickými zlatými oblouky. „S potěšením můžeme říci, že se dlouhodobě držíme na prvním místě v oblíbenosti značek rychlého občerstvení. K našim nejprodávanějším produktům patří cheeseburger, hranolky a ikonický BigMac, z limitovaných sezónních nabídek je pak již tradičně nejoblíbenější Sýrová sezóna,“ vyjmenovala lákadla ,mekáče‘ jeho komunikační manažerka Lucia Poláčeková.

McDonald's v Česku zaměstnává téměř osm tisíc lidí, kteří každý měsíc obslouží asi čtyři miliony zákazníků. Také tento řetězec chce ale počet svých restaurací nadále zvyšovat: „Neustálý růst a vývoj je naším dlouhodobým cílem a strategií, do konce roku tedy bude na území České republiky otevřeno 119 našich poboček. Vidíme ale i další příležitosti pro expanzi v rámci tuzemského trhu, protože stále ještě je tu mnoho míst, kde naše síť není natolik hustá.“

Šedesát restaurací do deseti let

Český fastfoodový trh nově láká i firmy, jež zde dosud nepůsobily. Dokazuje to třeba společnost Popeyes, která před pár týdny otevřela svoji první tuzemskou pobočku na pražském Václavském náměstí. Ta si získala značnou pozornost díky skutečnosti, že se zde prvních několik dní stály dlouhé fronty.

Velký zájem o řetězec nabízející především smažené kuřecí speciality potvrzuje i brand president Popeyes pro střední a východní Evropu Marek Blaževič. „Věděli jsme, že otevření první pobočky bude velká událost, ale čeští fanoušci nás překvapili. Zájem o samotné otevření a fronty, které se stále tvoří, to přesahuje všechna naše očekávání. Jen během prvního víkendu jsme obsloužili tisíce lidí,“ popsal Blaževič první zkušenosti z nové provozovny.

České zákazníky zatím nejvíce láká Chicken Sandwich, vysoký zájem je ale prakticky o celý sortiment: „Naši fanoušci se prostě rozhodli ochutnat všechno – kuřecí kousky, všechny verze hranolků či dezerty. Často se na tácu sejde klidně polovina naší nabídky.“ I tento velký počáteční úspěch firmu přesvědčil o mimořádném potenciálu tuzemského trhu, Popeyes tak chce v prvních 10 letech v Česku postavit celkem 60 restaurací.

Novým hráčem bude Five Guys

Popeyes není rozhodně jediným nováčkem, který si bude chtít ukousnout svůj podíl ze stále většího fastfoodového trhu. Brzký vstup do Česka plánuje i řetězec Five Guys, jenž se specializuje na burgery s velkou porcí masa. „Připravte se na pikantní rok 2024, kdy otevíráme nové pobočky v Rakousku a poprvé se vydáme také do Prahy,“ napsal na sociální síti LinkedIn Petros Stathis, ředitel firmy Monterock International, jež franšízová práva Five Guys vlastní.

Zdá se tedy, že fastfoody z Česka rozhodně nikam nezmizí a jejich počet se bude naopak podstatně zvyšovat. „Trend rychlého občerstvení bude v následujících letech pokračovat, a to ve velkém a relativně rychle. Očekávám i příchod nových značek a projektů nebo konsolidaci trhu. Navíc začnou vznikat větší sítě o desítkách provozů, které budou více profesionální,“ podotkl Kastner z projektu Moje restaurace.

To jinými slovy znamená, že řadu klasických restaurací pravděpodobně čeká náročný boj, aby si udržely své stávající zákazníky. „Trh tu nebude pro všechny, restaurace budou muset být buď levné, nebo dobré. Je tedy třeba pracovat na zvýšení atraktivity zákaznického zážitku. Touto cestou už prošly mnohé okolní státy a u nás se pravděpodobně stane něco velmi podobného,“ uzavřel Kastner.