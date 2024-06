Umělá inteligence může být lepší analytik než člověk, vyplývá ze studie. Sebrat lidem práci zatím schopná není

Ačkoli stále dokola čteme, že umělá inteligence (AI) nepředstavuje pro zaměstnance hrozbu, nýbrž hlavně pomocnou ruku, v některých směrech by ve finále „nadanější“ než lidský pracovník skutečně být mohla. Ukázala to studie výzkumníků University of Chicago Booth School of Business, kteří uvedli, že GPT-4 od OpenAI je schopný provádět analýzu finančních výkazů a v některých případech i předpovědět budoucí výkonnost dané společnosti efektivněji než člověk.

V rámci výzkumu analyzoval dotčený nástroj firmy čistě pomocí čísel a bez jakéhokoli textového kontextu, jakým obvykle bývá například zpráva týkající se hospodářských výsledků. „Textové informace lze snadno začlenit, naším hlavním zájmem však bylo pochopit schopnost jazykového modelu analyzovat a syntetizovat čistě finanční čísla,“ napsali vědci ve studii.

Spolehlivá ze 60 procent

Výzkumníci provedli v rámci jednoho fiskálního roku každé zapojené společnosti více než 150 tisíc pozorování. Posloužila jim k tomu data zhruba 15 tisíc firem, a to z let 1968 až 2021. Z výsledků přitom vyplývá, že lidští analytici dosáhli 53procentní přesnosti, a to konkrétně v jednoměsíční předpovědi.

Následně výzkumníci poskytli finanční výkazy společností také systému GPT-4, přičemž když měla technologie řešit jednoduchý dotaz, k jehož zodpovězení nemusela používat myšlenkové řetězce, dosáhla nepatrně horšího skóre než lidé – konkrétně byla úspěšná na 52 procent. Avšak v momentě, kdy systému vědci poskytli více specifických pokynů, byla výsledkem 60procentní přesnost. I bez přístupu k textovým informacím.





Že jsou taková čísla poněkud nízká? Dost možná ano. Sami výzkumníci nicméně dodávají, že finanční analýza a predikce je dle nich velmi složitou oblastí, která vyžaduje úsudek, zdravý rozum a intuici. Což je ostatně důvod, proč se jak lidé, tak stroje kýžené hranici 100 procent ani zdaleka nepřiblížili.

Čím větší firma, tím přesnější odhad

V návaznosti na práci „chicagských“ výzkumníků pak jejich kolega Maximilian Muhn, který se však na studii nepodílel, serveru Business Insider prozradil, že z analýzy vyplývá minimálně jeden zajímavý fakt. A sice, že GPT se zdá být lepší v analýze větších a zaběhlých společností. „U větších firem, jako je například Apple, si podle všeho vede relativně lépe, což by mohlo souviset s tím, že jsou tyto firmy obecně méně individuální,“ vysvětlil.

Například u malé biotechnologické firmy může být ziskovost pro následující rok velice proměnlivá, což předpověď GPT komplikuje. Výhodu oproti lidským analytikům má pak třeba v tom, že by vůči společnostem neměl být zaujatý.

Alex Kimová, členka výzkumného týmu zmíněné univerzity, nicméně uvedla, že určité předsudky jazykový model mít může. „Na druhou stranu, pokud by při vytváření některých předpovědí souvisejících s výdělky vykazoval velkou zaujatost, byl by v predikci výsledků velmi špatný,“ podotkla.

Zloději pracovních míst? Zatím ne

Kimová je názoru, že nahradit lidské analytiky stroje zatím nedokážou. Do budoucna tuto možnost ale nevyloučila: „Před dvěma lety jsme ani nepomysleli na to, že se taková technologie objeví.“ Zároveň se výzkumnice nechala slyšet, že nic obdobného z průzkumu nevyplývá. Stále totiž prý existují oblasti, ve kterých si odborníci poradí lépe. A to stejné samozřejmě platí i naopak.

Tvrzení, že by vyspělé technologie v budoucnu ukradly lidem práci, zpochybnil třeba ředitel robotiky, mechatroniky a udržitelného balení ve společnosti Amazon Stefano La Rovere. Podle něj budou roboti dovednosti zaměstnanců posilovat a povedou ke vzniku zcela nových pracovních míst.

A obdobně smýšlí i generální ředitel pracovního portálu Welcome to the Jungle Honza Klusoň. Ten zastává názor, že lidé by se měli naučit technologie více využívat ve svůj prospěch. „Stejně jako počítače nahradily psací stroje nebo excelové tabulky nahradily kalkulačky v účetnictví, tak tyto moderní nástroje dovedou lidi k ještě efektivnější práci,“ sdělil v dubnu redakci Euro.cz.

O násilném kradení práce by rozhodně nemluvil ani zakladatel platformy StartupJobs Filip Mikschik. Na technologický posun by se díval spíše jako na příležitost. „V budoucnu budou lidé pracovat s podporou umělé inteligence a robotů, budou se věnovat tomu, v čem mají skutečnou přidanou hodnotu. A to ostatní budou dělat stroje,“ doplnil.