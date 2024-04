Roboti zaměstnancům přináší nové příležitosti, shodují se lidé z oboru. Strach z násilného kradení práce je dle nich zbytečný

Že roboti berou lidem práci? Jen zažitý mýtus. Tedy alespoň podle ředitele robotiky, mechatroniky a udržitelného balení ve společnosti Amazon Stefana La Rovereho. Ten totiž tvrdí, že moderní technologie včetně umělé inteligence (AI) mají naopak moc role lidských zaměstnanců posilovat, a navíc vedou ke vzniku zcela nových pracovních kategorií.

„Roboti a technologie pomáhají našim zaměstnancům. Třeba tím, že zkracují vzdálenost mezi úkoly, odstraňují opakované pohyby, nebo tím, že jim pomáhají zvedat těžké váhy,“ říká pro CNBC pár příkladů přímo z Amazonu. Ten zavedením nových technologií ve svých evropských centrech posílil již více než 50 tisíc pracovních míst.

Obdobný názor na robotizaci má i generální ředitel pracovního portálu Welcome to the Jungle Honza Klusoň. Skutečnost, že se vyrábějí stroje, jež jsou schopné práci lidem usnadnit, bychom se prý měli naučit využívat ve svůj prospěch, nikoli jít proti ní. „Stejně jako počítače nahradily psací stroje nebo excelové tabulky nahradily kalkulačky v účetnictví, tak tyto moderní nástroje dovedou lidi k ještě efektivnější práci,“ komentuje pro Euro.cz.





Někdo je bude muset ovládat

Roboti ani umělá inteligence dle Klusoně práci nikomu neseberou. Na druhou stranu se ale to samé nedá říct o pracovnících, kteří dané stroje budou ovládat. „Stále se vyvíjí nové nástroje, abychom byli efektivnější, takže tato otázka bude vždycky ve vzduchu,“ doplňuje s tím, že trh práce momentálně prochází silnější evolucí, které se však rozhodně nemusíme bát.

A jak se zdá, minimálně v Amazonu se podobným mottem řídí. Jen za posledních pět let totiž americký gigant v oblasti e-commerce instaloval ve své evropské síti přes tisíc nových technologií, přičemž celkově do této oblasti zainvestoval již více než 700 milionů eur (zhruba 17,7 miliardy korun). „Naši zaměstnanci se mohou naučit novým dovednostem, mohou si osvojit nové kompetence, mohou získat nové schopnosti, které jim umožní postupovat směrem k jejich kariérním cílům,“ vysvětluje La Rovere.

Následně upozorňuje, že v posledních letech umožnily technologie vzniknout více než 700 nových pracovních míst. Jako příklad ostatně uvádí celý svůj tým, jenž je v Amazonu součástí divize robotiky a AI, která se zaměřuje na zavádění automatizace v centrech zodpovědných za balení objednávek a jejich přípravu na doručení zákazníkům.

„Berme to jako příležitost“

Představy, že by na našem pracovním místě v dohledné době seděl robot, se nemusíme bát ani podle zakladatele platformy StartupJobs Filipa Mikschika. „O nějakém násilném kradení práce bych rozhodně nemluvil. Co se ale určitě děje – a děje se to dlouhodobě –, je hledání efektivity, neustálá optimalizace pracovního procesu i zvyšování produktivity práce. A tam už prostor pro roboty, respektive například nástroje umělé inteligence, určitě je,“ prozrazuje redakci.

Sám by se tak na dobový pokrok díval spíše jako na příležitost – například k tomu, aby si lidé nástroje umělé inteligence sami vyzkoušeli, a to například právě v práci. „V budoucnu budou lidé pracovat s podporou umělé inteligence a robotů, budou se věnovat tomu, v čem mají skutečnou přidanou hodnotu. A to ostatní budou dělat stroje,“ uzavírá.