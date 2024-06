U Průši si řekl o podíl, a pohovor rázem skončil. Pak mladý Čech rozjel byznys se stanovými městečky, na která fandové F1 nedají dopustit

Ten příběh se píše sám. Byl rok 2016, on byl chvíli po škole, a tak se začal poohlížet po tom, co mu zdejší trh práce nabídne. A protože studoval Fakultu strojního inženýrství na brněnském VUT, zkoušel štěstí u krále 3D tisku v Prusa Research.

Jenže když přišlo na pohovor, řekl si Petr Bouchal, že jestli má do firmy nastoupit, chce mít podíl ve firmě. „No a pohovor rázem skončil,“ směje se při vzpomínce na tento, pro něj nakonec docela stěžejní, kariérní okamžik. Protože ačkoliv následně zkoušel štěstí ještě v Honeywellu, v hlavě už tak nějak tušil, že pracovat pro cizí není úplně pro něho a že bude lepší, když začne podnikat sám na sebe.

V čem konkrétně to bude, zjistil během turistického pobytu na Novém Zélandu, kde strávil několik následujících měsíců a kde navštívil i jeden hudební festival, kam přiletěly z Austrálie a Severního ostrova tisíce lidí, kteří se neměli kde ubytovat. „Zeptal jsem se jich, proč nespí ve stanu, že u nás v Česku to takhle běžně děláme. Načež mi řekli, že ho s sebou zkrátka nechtějí tahat. A tak mě napadlo, že bychom jim mohli nějaký stan postavit. No a takhle nějak to celé vzniklo,“ vzpomíná Bouchal a pokračuje: „Na jednu A4 jsem si udělal základní byznys plán, abych zjistil, jestli to má vůbec hlavu a patu, trochu jsem ,pogooglil‘ a dospěl k závěru, že by to mohlo fungovat právě na závodech F1 a MotoGP.“

Začátky ve znamení punku

První Grand Prix, které se se svou firmou GPtents Bouchal zúčastnil, byla Velká cena Rakouska 2017. „Jel jsem na Red Bull Ring a plácl jsem si tam s jedním farmářem, že nám pronajme areál. Následně jsem zajel do Decathlonu pro jeden stan, vybavil ho věcmi, které jsem našel na koleji, kde jsem tou dobou ještě bydlel. Pak jsem to tam vše převezl a nafotil, naklikal ve WordPressu web a spustil pronájem,“ přibližuje 32letý rodák z Hranic na Moravě.





Zájem lidí mnohonásobně předčil jeho očekávání. „Měli jsme jeden stan, ale prodali jsme jich čtyřicet. Čtrnáct dnů před začátkem závodu. Takže to byl docela velký punk,“ přiznává s tím, že času nebylo nazbyt, a tak museli s partnerkou Bárou rychle začít jednat.

V úterý, tedy jen dva dny před tím, než měli do areálu začít přijíždět první hosté z řad fanoušků, se vrátili zpátky do Čech koupit další stany a vybavení, všechno to naložili na vypůjčenou dodávku a pelášili zpět na Red Bull Ring. „Samozřejmě nás na hranicích zastavila rakouská policie, protože jsme jeli přetížení. Takže jsme museli zaplatit pokutu 400 eur a hodit půlku věcí doslova do příkopu, abychom mohli pokračovat dále. Na okruhu jsme to vše vyložili a já jel zase zpátky na hranice pro ten zbytek stanů, které jsem tam nechal. Naštěstí je nikdo neukradl, takže aspoň tohle vyšlo,“ líčí Bouchal.

Ve skutečnosti toho ale vyšlo mnohem víc, protože zákazníci byli s jeho službami spokojeni a odvděčili se mu pozitivními recenzemi s průměrným hodnocení 8,5 hvězdiček z 10 možných – třebaže ubytování nezahrnovalo snídani a lidé se museli spokojit s „toitoikami“.

Že je někdo napodobí, se už nebojí

Rozdíl mezi tím, jaké služby v GPtents nabízeli před sedmi lety a jaké firma poskytuje dnes, je stejný asi jako mezi úřadujícími šampiony z Red Bullu a aktuálně posledním Sauberem. Tedy astronomický. „Máme celkem 500 vlastních stanů, máme vlastní matrace, a dokonce i vlastní přikrývky, aby to funkčně a designově ladilo. Máme vlastní powerbanky, lampičky, dva kilometry osvětlení, generátor, vlastní sprchy a splachovací WC,“ vyjmenovává Bouchal.

Kromě toho ale také generují i mnohem větší tržby: „Už ve druhém roce jsme byli na deseti milionech korun, přičemž letos plánujeme třicet. A také plánujeme, že vůbec poprvé skončíme v zisku, protože až doteď jsme všechny výdělky reinvestovali a nakupovali další a další vybavení.“

Bouchal a spol. tak činili proto, jelikož, jak sám přiznává, se s kolegy báli, že jsou snadno okopírovatelní. Což už dnes naštěstí pro ně vzhledem ke všemu vybavení, které se jim podařilo sehnat, neplatí – aby se nějaká podobná firma uchytila na trhu, znamenalo by to pro ni obrovskou finanční investici. „Což si ne každý troufne,“ dodává mladý byznysmen.

Formule a motorky ano, festivaly ne

Letos mají v GPtents na programu celkem čtyři akce. Minulý měsíc byli v Itálii, kde se na legendárním okruhu v Imole jela Velká cena Emilia-Romagna. Na konci června je čeká zmíněná Grand Prix Rakouska a v polovině léta VC Belgie ve Spa-Francorchamps. Kromě toho se na Red Bull Ring vrátí ještě v rámci seriálu MotoGP.

„V minulosti jsme zkoušeli i hudební festivaly a tři roky jsme byli na Oktoberfestu v Mnichově, kde jsme disponovali nejvíce lůžky ze všech ubytovacích zařízení v okolí. Jenže jsme zjistili, že na takovýchto akcích se lidé chovají, promiňte mi ten výraz, jak hovada, jelikož jsou neustále opilí. A tak jsme usoudili, že to není nic pro nás,“ prozrazuje Bouchal.

„Na formulích a motorkách jsme navíc schopni nabídnout prémiovou službu se snídaní hotelového typu, peřinami, čistými sprchami a záchody, elektřinou, vlastním internetem a tak dále, přičemž lidé jsou za takovýto až pětidenní pobyt ochotni nám zaplatit od tisíce eur výš. Kdežto na Oktoberfestu a podobných akcí se jednalo vyloženě o low cost,“ konstatuje s tím, že na neukázněnost některých fanoušků zabírá stoeurový depozit, který firma od každého z nich vybírá. Lidé se díky tomu chovají mnohem zodpovědněji a oni sami se mohou prezentovat jako klidný kemp vhodný i pro rodiny s dětmi.

Jeden závod znamená být měsíc z domova

Ačkoliv mají v GPtents pro letošní sezónu naplánovány „jen“ ony čtyři zmíněné akce, faktem je, že od května do konce září se nikdo z nich prakticky nezastaví. Ovšem ani ve zbytku roku to není o moc lepší, neboť to zase řeší hlavně administrativu a marketing: „Musíme domluvit agentury, které přeprodávají, vést Facebook a Instagram, musíme se starat o to, abychom se dobře umísťovali v internetových vyhledávačích a tak dále.“

Vyjet na jednu Grand Prix pro Bouchala a spol. znamená být z domova celý měsíc. Tým GPtents přitom kromě něj samotného a jeho ženy tvoří pouze další tři lidi. No a pak tu jsou pochopitelně brigádníci, kteří stanová městečka staví a posléze zase bourají.

„Těch máme asi sedmdesát. Jde zpravidla o české a slovenské studenty, kteří s námi odjezdí celou sezónu. Čtyři až pět dnů areál budujeme, během Grand Prix víkendu pak mají dva dny volno, během něhož se někteří z nich stihnou na závod i podívat, no a pak se další tři dny všechno zase bourá,“ vysvětluje Bouchal.

Když mají „sbaleno“, naloží stany a další vybavení do lodního kontejneru, který pak kamionem dopraví na nejbližší vhodné nádraží, odkud putuje vlakem do dějiště dalšího závodu. Oněch kamionů mají přitom hned šestnáct.

V hledáčku je mají už i Američané

Vzhledem k pozitivním ohlasům na jejich služby je dost možné, že se do budoucna počet závodů, na které se svými stany vyrazí, o něco rozšíří. A vidět by dokonce mohli být až za oceánem. „Dostali jsme poptávku z amerického Austinu, jestli bychom nechtěli jedno stanové městečko postavit tam. Ale žádné konkrétní rozhodnutí v tomto ohledu zatím nepadlo. Všechno to stojí a padá na lidech,“ dobře ví šéf GPtents.

Kam se však rozhodně plánují vrátit, je Itálie. „Letos se na nás dokonce přišel podívat i bývalý závodník formule 1 Pierluigi Martini či samotný starosta Imoly a oběma se to moc líbilo. Starosta nám řekl, že nás tam příští rok chce určitě znovu vidět, takže to musíme splnit,“ uzavírá Bouchal v pozitivním duchu.