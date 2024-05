S hypotékou zbytečně neotálejte, radí odborníci. Úrokové sazby budou klesat pomaleji, od září si připlatíte za předčasné splacení

Česká národní banka (ČNB) hodlá s největší pravděpodobností pokračovat v pozvolném snižování úrokových sazeb. O zrovna dvakrát rychlý pád se ale rozhodně jednat nemá, pokles bude naopak pomalejší, než si někteří ekonomové představovali. Spotřebitelské ceny v dubnu totiž oproti březnu vzrostly, a to o 0,7 procentního bodu. Ve srovnání s minulým rokem zrychlila inflace na 2,9 procenta, vyplývá z Českého statistického úřadu. A co víc, snižování sazeb ČNB se v poslední době bezprostředně nepromítá do sazeb hypotečních úvěrů, které tak aktuálně stagnují.

„Důvodem je, že repo sazba ČNB je krátkodobá úroková sazba, a udává tak spíše směr a trend. Pro sazby hypoték jsou důležitější primárně delší sazby, úrokové swapy a výhled dlouhodobé inflace,“ vysvětluje Tom Kadeřábek, vedoucí produktového oddělení Swiss Life Select, která v Česku působí jako úřední finančně-poradenská společnost.

„S vyšší inflací se navíc neočekává tak rychlé snižování sazeb a to má – a i nadále bude mít – vliv na hypoteční úvěry. Tempo poklesu úrokových sazeb hypoték by se tak mohlo ještě snížit,“ dodává.





Do září podle „starých pravidel“

Hypotečnímu trhu z pohledu žadatelů o úvěr nenahrává ani novela zákona, která od prvního září umožní bankám zpoplatnit předčasné splacení úvěru, a to až do výše jednoho procenta z nesplacené částky. Maximálně však 0,25 procenta za každý nesplacený rok.

V praxi to bude znamenat, že pokud bude mít člověk nesplacenou jistinu ve výši jednoho milionu s fixací na čtyři roky a rozhodne se ji předčasně splatit, banka mu bude moci účtovat poplatek do výše 10 tisíc korun. Dnes se Češi naopak setkávají pouze s drobným administrativním poplatkem. „Když se na to podíváme pohledem klienta, musí nás po krátkém zamyšlení logicky napadnout, zda si hypotéku nevzít rychle za stávajících podmínek,“ polemizuje Kadeřábek.

Hypoteční úvěry, které si lidé sjednají před začátkem září, se totiž stále budou řídit „starými pravidly“. To jinými slovy znamená, že si u takové půjčky nesmí banka účtovat poplatek za předčasné splacení. A vzhledem ke skutečnosti, že se i nadále očekává pokles sazeb, může v případě jejich výraznějšího snížení klient úvěr refinancovat. „Pokud tedy nyní přemýšlíte, zda brát hypotéku za cenu vyšší úrokové sazby, anebo čekat na jejich pokles, neváhejte,“ radí Kadeřábek. Těm, kteří se přeci jen rozhodnou čekat až do podzimu, pak doporučuje vzít si hypotéku s krátkou fixací.

Zájem o hypoteční úvěry by nyní mohl růst i kvůli cenám na realitním trhu. Jak vyplývá z aktuálních výsledků ČSOB Indexu bydlení, ceny bytů i rodinných domů se opět začínají zvyšovat. V porovnání s posledním čtvrtletím loňského roku zdražily byty o 0,3 procenta, rodinné domy o 1,1 procenta a pozemky o 0,7 procenta.

„Vývoj za první čtvrtletí 2024 potvrzuje, že období poklesu cen nemovitostí je definitivně za námi. Lidem, kteří uvažují nad pořízením vlastního bydlení, nelze v současné situaci doporučit nic jiného, než své rozhodnutí neodkládat,“ upozorňuje generální ředitel a předseda představenstva ČSOB Hypoteční banky Martin Vašek s tím, že ve většině regionů ceny už prý klesat nebudou.