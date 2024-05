Umělá inteligence nám vezme veškerou práci, domnívá se Elon Musk. Být zaměstnaný bude podle něj jen pouhou možností

Americký podnikatel a jeden z nejbohatších mužů světa Elon Musk nastínil, jakým směrem se podle něj bude vyvíjet pokrok v oblasti umělé inteligence (AI). Jeho vize počítá s tím, že AI od lidí převezme všechna zaměstnání, což by ale nemělo být až tak znepokojivé, jak by se nám na první pohled mohlo zdát.

„Nikdo z nás pravděpodobně nebude mít zaměstnání, veškerá pracovní místa budou zkrátka nepovinná. Pokud samozřejmě někdo bude chtít pracovat v oboru, který je třeba jeho koníčkem, půjde to. Ale jinak nám umělá inteligence spolu s roboty poskytne jakékoli zboží a služby, jež budeme chtít,“ řekl Musk podle CNN.

Známý miliardář ve své předpovědi uvedl rovněž to, že aby zmíněný scénář fungoval, musel by existovat takzvaný univerzální vysoký příjem. Co přesně si pod tímto termínem představovat, Musk neobjasnil, určitě by se ale mělo jednat o vyšší částku, než s jakou počítá univerzální základní příjem. Díky němu by všichni lidé měli automaticky dostávat od státu stejné množství peněz bez ohledu na to, kolik vydělávají.





K implementaci AI zatím dochází pomaleji

Ačkoliv je současné Muskovo prohlášení velmi kontroverzní, vzhledem k poslednímu vývoji v tomto odvětví není nijak zvlášť překvapivé. Schopnosti umělé inteligence se totiž v uplynulých několika letech výrazně zlepšily, a to navíc tak rychlým tempem, že regulační orgány a společnosti teprve postupně přemýšlejí, jak technologii používat zodpovědně.

Obzvláště v poslední době tak prudce narůstají obavy některých lidí z toho, jaký vliv bude mít rozvoj umělé inteligence na různá ekonomická odvětví, a hlavně na pracovní místa. Třeba letos v lednu ale výzkumníci z Laboratoře počítačových věd a umělé inteligence na Massachusettském technologickém institutu (MIT) zjistili, že firmy zatím přijímají AI mnohem pomaleji, než někteří lidé očekávali.

Ba co víc, mnozí experti se také domnívají, že spousta pracovních míst vyžadujících vysokou emoční inteligenci a lidskou interakci umělá inteligence nenahradí ani ve vzdálenější době. Týkat se to má třeba odborníků na duševní zdraví, kreativních profesí či učitelů.

AI je Muskovým největším strachem

Musk své obavy z umělé inteligence vyjádřil na pařížské technologické konferenci VivaTech 2024, kde zároveň přiznal, že AI je v současnosti jeho největším strachem. Do budoucna bude podle amerického miliardáře velkým problémem třeba to, zda se lidé po ztrátě zaměstnání budou cítit dostatečně emocionálně naplněni.

„Bude skutečně důležité zabývat se otázkou smyslu života. Pokud totiž počítače a roboti budou umět všechno lépe než my, bude mít náš život smysl? Já si ale myslím, že lidé budou stále hrát zásadní roli třeba v tom, že můžou dát smysl a význam samotné umělé inteligenci,“ dodal ředitel automobilky Tesla či vesmírné společnosti SpaceX.