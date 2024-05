Harry, jdu do baráku! Slavný dům z filmové komedie Sám doma je na prodej, zájemci si ale musí připravit pořádný balík

Jeden z nejikoničtějších domů celé americké kinematografie. I tak by se dalo popsat luxusní sídlo v americkém státě Illinois, kde se natáčela slavná komedie Sám doma s Macaulayem Culkinem v hlavní roli. Rezidence McCallisterových, kterou malý Kevin úspěšně ubránil proti nájezdům lupičů Harryho a Marva, se nyní po 12 letech dostala na realitní trh.

Cena lukrativní cihlové nemovitosti v koloniálním stylu z roku 1921 je ovšem velmi vysoká, takže pořídit si ji může pouze ten, kdo má k dispozici přebytečných 5,25 milionu dolarů (přibližně 120 milionů korun). Zmíněnou částku po zájemcích požadují současní majitelé Trisha a Tim Johnsonovi, kteří dům podle Wall Street Journal koupili v roce 2012 za 1,59 milionu dolarů (přes 33 milionů korun).

Nadstandardní vybavení, prémiová lokalita

Za vysokou cenou exkluzivní rezidence nestojí pouze její účinkování v oblíbeném filmu, ale také luxusní vybavení, atraktivní umístění a velikost. Díky svým pěti ložnicím a šesti koupelnám totiž dům bez problémů ubytuje i opravdu velkou rodinu, jako byla třeba ta, která Kevinovi na Vánoce ujela do Paříže.





Dům navíc nabízí nezvykle bohaté možnosti trávení volného času. V jeho podzemí totiž člověk nalezne plně vybavenou posilovnu, soukromý bar, kinosál, a především velké víceúčelové sportovní hřiště. To podle realitní kanceláře novým majitelům zaručí, že se budou moci věnovat oblíbeným míčovým hrám i za špatného počasí.

Nemovitost o celkové rozloze 529 metrů čtverečních se navíc nachází v prémiové lokalitě nedaleko Chicaga a Michiganského jezera, konkrétně na adrese 671 Lincoln Street ve městě Winnetka. To dle výše průměrného výdělku jedné domácnosti patří k nejbohatším obcím v celých Spojených státech.

Nejslavnější místa zůstala zachovaná

Současní majitelé podle svých slov slavný dům milují, prodat ho tedy chtějí hlavně kvůli aktuálnímu vývoji na realitním trhu, díky němuž hodnota nemovitosti výrazně stoupla. Podstatný nárůst ceny oproti nákupu před 12 lety pak zdůvodňují i provedením poměrně zásadní rekonstrukce. Ta způsobila, že interiér sídla nyní vypadá dost odlišně, než jak si to lidé pamatují z různých filmových záběrů.

Některá místa, jež připomínají ikonické scény ze snímku Sám doma, byla ale zachována téměř v původní podobě. Beze změn tedy zůstaly třeba vchodové dveře nebo centrální schodiště, po němž Kevin sáňkoval. „To je opravdu filmová klasika. Nechtěli jsme to předělat nebo se toho jakkoli dotknout,“ uvedla Johnsonová.

Potenciální kupci podle ní budou muset počítat s tím, že k jejich rezidenci občas zamíří filmoví fanoušci, a to především během Vánoc. Majitelka sídla ovšem tvrdí, že ji samotnou to nijak neobtěžuje. „Fanoušci filmu přináší do domu pozitivní energii. Je totiž opravdu zábavné vidět lidi, kteří jsou tak nadšení z pouhého pohledu na tuto stavbu,“ uzavřela.