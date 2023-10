Prošlapaná podrážka ani ,žralok‘ už nejsou důvodem, proč házet boty do popelnice. Značka Keen spouští v Česku cirkulární obuvnictví

Zima se blíží, a tak je nejvyšší čas doma probrat botník a zbavit se všeho, co už vzhledem ke svému stavu na jaře nejspíš neobujete. Praxe, kterou většina z nás provádí tak nějak už automaticky. Že by staré boty mohly ještě nějakým způsobem posloužit – a nikoliv třeba jen na zahradě –, asi napadne jen málokoho. Leč přesně tak tomu nyní je. Nastala totiž nová doba. Doba cirkulární.

Na to, že můžeme vrátit do oběhu knihy, na které se práší v obýváku, jsme si možná už zvykli. Že to samé lze udělat s oblečením nebo nepoužívaným PlayStationem, víme také. Ale boty? Kdo by chtěl naše staré, prošoupané tenisky či pohorky, které to nejlepší měly za sebou už před několika měsíci? Odpověď zní Keen.

Tato americká značka totiž nyní v Česku jako jedna z úplně prvních spustila zbrusu nový projekt cirkulárního obuvnictví. Spočívá v tom, že kdokoliv, kdo disponuje botami, na kterých se honosí nápis Keen a které už z nejrůznějších důvodů nevyužije, je může na prodejně vrátit výměnou za slevu na boty nové.





Zaměstnanec dotčené firmy takovou obuv od zákazníka převezme a dle jejího stavu rozhodne o jejím dalším osudu. Staré poškozené boty v Keenu opraví a jako bazarové vrátí zpět do prodeje. Pakliže by bylo poškození vážnějšího charakteru, nechají je zpracovat na výrobu jiných drobných předmětů, nebo je případně předají studentům uměleckých škol a oborů, kterým se budou hodit v rámci nejrůznějších uměleckých instalací. Variant je zkrátka spousta.

„Když v roce 2003 vznikla značka Keen, řekli jsme si, že budeme dělat věci jinak. Budeme spojovat lidi a pečovat o životní prostředí. Za 20 let existence jsme přišli s celou řadou inovativních ekologických řešení od využívání zbytkových materiálů, eliminace věčných chemikálií PFAS z našeho výrobního řetězce nebo podpory lokálních dodavatelů a komunit. A nyní jako první na celém světě přicházíme s myšlenkou výkupu bot Keen,“ nechal se slyšet Perry Laukens, obchodní ředitel distributorů této americké značky pro oblast EMEA.

Účtenka ani originální krabice netřeba

V rámci zmiňovaného projektu, který oficiálně nese název Re.Keen, mohou zákazníci své boty vyměnit hned v pěti kamenných prodejnách této značky. Čtyři z nich se nacházejí v Praze, a sice konkrétně v OC Metropole Zličín, OC Černý Most, žižkovském OC Atrium Flora a ve Westfield Chodov. Pátá pobočka pak je součástí OC Futurum v Ostravě.

Vedení firmy se dušuje, že žádnou účtenku ani originální krabici s sebou zákazník nosit nemusí. Boty mohou být zakoupeny technicky vzato kdekoliv. Jediné, co po nich chce, je, aby svoji obuv vyčistili. Výše slevy na nákup dalších bot se pak bude odvíjet právě od toho, jak moc jsou ty původní poškozené.

Zvednutá špička jako symbol

Boty značky Keen se na trhu objevily poprvé v roce 2003. Firmu jako takovou založili pánové Martin Keen a Rory Fuerst, přičemž na samém počátku svého působení se věnovala především výrobě unikátních sandálů se zvednutou špičkou chránící prsty, jež měly sloužit pro potřeby kalifornských surfařů.

Právě ona ochranná špička se posléze stala jakýmsi symbolem portlandské značky, která postupem času svoji nabídku rozšířila i o řadu dalších typů bot – ty jsou převážně určeny pro turistiku, stejně tak se ale hodí i do města, na trávení volného času nebo na zimu. Vedle množství nabízených produktů se zároveň rozšiřoval i seznam zemí, na nichž tato, technicky vzato, rodinná firma začala působit. V současnosti je aktivní na všech kontinentech a řadí se mezi jednoho z největších producentů obuvi na světě.