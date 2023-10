Jedno z nejkrásnějších měst vůbec. Průvodce Lonely Planet zařadil Prahu mezi nejlepší turistické destinace na světě

Pulzující hlavní město zahalené v gotickém panoramatu, které je až příliš hezké na to, aby bylo skutečné. Těmito vzletnými slovy ocenil krásy Prahy populární turistický průvodce Lonely Planet, jenž českou metropoli zařadil mezi 10 nejhezčích měst na celém světě. V prestižním žebříčku Best in Travel 2024 se Praha umístila jako osmá.

Podle průvodce je v českém hlavním městě mnoho atraktivních možností, jimiž mohou turisté trávit svůj volný čas. Kromě ,klasiky‘ v podobě Karlova mostu či Pražského hradu Lonely Planet návštěvníkům doporučuje třeba sobotní farmářské trhy na Náplavce nebo secesní Smetanovu síň v Obecním domě, která je prý nejkrásnějším koncertním sálem v celé střední Evropě.

Server ale zároveň upozorňuje na to, že šarm Prahy v posledních letech trochu narušilo velké množství zahraničních turistů. Lockdown způsobený pandemií covidu nicméně městu údajně poskytl skvělou příležitost pro zásadní změny. Ty mají přijít třeba díky podpoře pomalého turismu nebo větší propagaci památek nacházejících se mimo historické centrum.





Pivo, guláš, knedlíky a perníčky

K dalším tipům pro turisty přijíždějící do Prahy řadí americký průvodce třeba park Stromovka, který je podle něj obrovskou plochou dobře udržované zeleně, a tudíž i velmi oblíbeným místem pro klidné procházky. Samozřejmě nesmí chybět ani doporučení na dobře natočené plzeňské pivo doplněné tradiční českou kuchyní v podobě guláše a houskových knedlíků.

Z dalších chuťových zážitků pak žebříček Lonely Planet zmiňuje třeba malé pekařství na Starém Městě s názvem Perníčkův sen. Ten podle průvodce nabízí autentické české perníčky plněné povidly nebo vlašskými ořechy.

První místo v kategorii měst získala keňská metropole Nairobi, která je údajně globálním centrem kultury, přičemž zároveň nabízí mnoho nezapomenutelných cestovatelských zážitků. Kromě toho Prahu porazila i francouzská Paříž, kanadský Montreal, bosenský Mostar, dále pak Filadelfie, Manaus a Jakarta. Do první desítky se zároveň vešel také turecký Izmir a americké Kansas City.

Ocenění získalo mnoho evropských regionů

Vedle nejkrásnějších měst Lonely Planet vyhlásil i nejhezčí země, regiony, udržitelné lokality a cenově dostupná místa. Za vůbec nejlepší zemi pro dovolenou průvodce označil Mongolsko, které je podle něj ideální především pro milovníky dobrodružství a kultury. Z evropských států se v první desítce umístilo pouze Chorvatsko, jež skončilo na desáté příčce.

Ocenění nejlepšího regionu na světě si odnesl americký stát Montana, a to především kvůli majestátní a nedotčené přírodě. V této kategorii ale výrazně zabodovaly hlavně evropské lokality, které získaly celkem šest pozic. Lonely Planet tak na starém kontinentu doporučuje třeba irské hrabství Donegal, cyklistickou trasu napříč západním Balkánem Trans Dinarica, italské Toskánsko, španělské Baskicko, nejsevernější část Skotska nebo rakouský region Saalfelden Leogang.

V kategorii udržitelná destinace získal první místo jihoamerický Ekvádor, který se může pochlubit nedotčenou přírodou i vůbec prvním letištěm, jež je kompletně napájeno energií z obnovitelných zdrojů. Vítězem mezi cenově dostupnými destinacemi se pak stalo Polsko, které podle průvodce nabízí vynikající škálu kvalitních cestovatelských zážitků za rozumné peníze.

Žebříček nejkrásnějších měst světa pro rok 2024

Pořadí Město Stát 1. Nairobi Keňa 2. Paříž Francie 3. Montreal Kanada 4. Mostar Bosna a Hercegovina 5. Filadelfie USA 6. Manaus Brazílie 7. Jakarta Indonésie 8. Praha Česko 9. Izmir Turecko 10. Kansas City USA

Zdroj: Lonely Planet