Hodnota bitcoinu opět raketově stoupá. Populární kryptoměna se prodává za 35 tisíc dolarů, což je nejvíce od loňského května

Vývoj ceny bitcoinu v posledních letech připomínal jízdu na horské dráze. Několikrát totiž došlo k výraznému pádu jeho hodnoty, po němž za nějakou dobu opět následoval nárůst. Populární kryptoměna sice ještě zdaleka nedosahuje své maximální ceny z listopadu 2021, investoři mají ale aktuálně výrazný důvod k radosti.

Za ním stojí především skutečnost, že bitcoin poprvé od května 2022 překonal hodnotu 35 tisíc dolarů (asi 820 tisíc korun). Od začátku roku navíc cena kryptoměny narostla více než dvojnásobně. Může za to především přesvědčení, že už brzy budou spuštěny bitcoinové burzovně obchodovatelné fondy (ETF).

Tato nová možnost je zásadní hlavně kvůli tomu, že investoři už nebudou muset využívat služeb méně regulovaných a někdy problematických firem, jako je FTX nebo Binance. Třeba bývalému řediteli první jmenované společnosti Samu Bankmanovi-Friedovi aktuálně hrozí až 115 let vězení za rozsáhlé podvody, kterých se měl ve vedení své společnosti údajně dopustit.





Kurzu pomohlo i rozhodnutí soudu

Možnost využít služeb klasických burzovních společností je pro mnoho investorů skutečně velmi lákavá, protože by kryptoměně dodala tolik potřebný pocit legitimity. „Úmysl spustit bitcoinové ETF v červnu oznámil třeba největší světový správce aktiv, kterým je společnost BlackRock. V současnosti je na rozhodnutí amerického úřadu pro dohled nad trhem s cennými papíry (SEC), zda ETF schválí, nebo ne. Už jen samotné podání žádostí však způsobilo dynamický růst hodnoty bitcoinu,“ vysvětlil pro Euro.cz hlavní analytik fondu p-hat společnosti Soft Vision Petr Hotovec.

Nejnovější vlna optimismu pak mezi investory zavládla poté, co se burzovně obchodovaný bitcoinový fond od společnosti BlackRock objevil na seznamu Depository Trust and Clearing Corp., což je clearingové centrum pro akcie a ETF provozované burzovním trhem Nasdaq. „Tato zpráva sice ještě neznamená, že fond skutečně vznikne, může to však být součástí příprav BlackRocku na brzké spuštění ETF,“ řekl pro CNN Samer Hasn, analytik trhu z firmy XS.com.

O spuštění vlastních ETF ale požádalo mnohem více společností, jako například Grayscale Investments. Jejich žádost sice Komise pro cenné papíry zamítla, odvolací soud nicméně toto rozhodnutí regulátora následně zrušil. SEC totiž údajně nedokázala dostatečně odůvodnit, proč spuštění ETF nepovolila. Tento verdikt opět vedl k dalšímu nárůstu optimismu u investorů.

Velkou neznámou je halving

Podle Hotovce za nárůstem hodnoty bitcoinu v posledních týdnech stojí především spekulace a nepodložené zprávy, že schválení prvních ETF je již velmi blízko. Dalším důležitým faktorem pak má být i blížící se halving. Tento termín označuje půlení odměn pro bitcoinové těžaře, což v praxi povede k podstatnému zpomalení tvorby nových bitcoinů. „Tato událost je tradičně spojená s vyšší volatilitou a přitahuje větší množství lidí ke spekulativním obchodům,“ uvedl hlavní analytik fondu p-hat.

Další vývoj ceny bitcoinu tedy závisí především na vývoji okolo ETF a halvingu. „Mnoho lidí si myslí, že halving by měl být katalyzátorem dalšího růstu ceny. Pokud o tom bude přesvědčen dostatek lidí, pak to může být ‚sebenaplňující se proroctví‘. Je však otázkou, zda se tento narativ udrží, nebo zda bude nahrazen jiným či případně přebit výraznou makroekonomickou událostí. Ať už to dopadne jakkoli, tak věřím, že v následujících měsících uvidíme hodně volatility,“ uzavřel Hotovec.