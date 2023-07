Gazdošův Knihobot se vydal na Západ. Knihy z druhé ruky začal pod značkou Bookbot nabízet i v Německu a Rakousku

Založit, rozjet a úspěšně řídit firmu tak, aby přečkala všechny porodní bolesti, pevně se etablovala a po pár letech začala být zisková, je oříškem samo o sobě. Tím spíš když přináší na trh produkt, respektive službu, která je relativně nová a do značné míry i disruptivní. Když už se to ale povede a podnik se skutečně stane profitabilním, je nasnadě vyzkoušet štěstí i za hranicemi. Například na Slovensku, které je České republice nejen díky jazykové podobnosti pro takto zásadní krok jednoznačně nejpřívětivější. No a když se firma zabydlí i tam, dává smysl expandovat rovněž do dalších sousedních zemí.

Právě takový je ve stručnosti příběh společnosti Knihobot, jednoho z největších tuzemských online secondhandů s knihami založeného mladým podnikatelem Dominikem Gazdošem. Ten nyní oznámil, že jeho firma v uplynulých týdnech úspěšně vstoupila do Německa a Rakouska, kde funguje pod mezinárodní značkou Bookbot.

„Knižní trh v Rakousku a Německu je v mnoha ohledech jiný než český. Použité knihy se tam prodávají mnohem častěji a jsou běžně k dostání třeba na Amazonu. V tom hlavním se ale podobá tomu našemu v době, kdy jsme s Knihobotem začínali. Všichni cílí na kupující a ignorují výkup přesto, že je pro fungování naprosto zásadní,“ komentuje důvody další expanze Gazdoš.

Po Vídni knihotaxíkem

Navzdory odlišnému jménu bude Knihobot, respektive Bookbot v obou německy mluvících zemích fungovat stejně jako v Česku nebo na Slovensku – coby secondhandové knihkupectví na straně jedné a zároveň i jako někdo, komu je možné nepotřebnou literaturu prodat a zajistit jí tak další život. Zákazník, totiž partner se přitom nemusí starat de facto o nic, vše za něj vyřídí Gazdošovi lidé, a to včetně nafocení nepotřebné knížky, její propagace až po samotné doručení novému majiteli. Ten předchozí za ni dostane 60 procent prodejní ceny ponížené o fixní poplatek 1,19 eura.

Že je o tuto online službu ze strany rakouských i německých čtenářů zájem, ukázaly již první týdny. Během nich se skrze Bookbota podařilo protočit tisíce odložených knížek. Podle Gazdoše k tomu pomáhá fakt, že na německojazyčném trhu s miliardovým potenciálem nemá jeho firma dosud odpovídající konkurenci.

Ostatně i proto zde, tedy zejména v Rakousku, může se svým knihkupectvím do jisté míry experimentovat. Jak takové pokusy vypadají, je dobře patrné například ve Vídni, kde kromě tradičního způsobu sběru knih v podobě kurýra fungují takzvané knihotaxíky. Ty v domluvený termín přijedou na zákazníkem zvolenou adresu a vyzvednou knihy určené k prodeji. Firma za tímto účelem spolupracuje stejně jako na zbývajících trzích s logistickou společností DoDo, jež k přepravě používá plně bezemisní vozidla.

„Zájem o Booktaxi nás mile překvapil. Každý den díky tomu zaplníme tři čtvrtiny rozvozové kapacity, během tří týdnů přibylo do nabídky tisíce knih z vídeňských domácností. Což je skvělé vzhledem k tomu, že stále nemáme v Rakousku fyzické zastoupení, na místním trhu jsme úplní nováčci a o službě se zákazníci mohou zatím dozvědět pouze ze sociálních sítí nebo na doporučení od známých,“ podotýká Gazdoš.

Krize zažehnána

Díky aktuálnímu zájmu vedení Bookbotu počítá, že se firmě do konce roku podaří na obou německy mluvících trzích prodat zhruba čtvrtinu ze všech udaných knih. Za více než čtyřletou historii jich přitom firma stihla mezi nové majitele rozdělit už přes dva miliony kusů, jak Gazdoš prozradil letos na jaře. Tehdy se zároveň nechal slyšet, že ač o pouhý rok dříve společnost prodělávala tři miliony korun měsíčně a byla nucena propustit třetinu svých zaměstnanců, završila jej nakonec v obdivuhodné formě – s rostoucím obratem. A na něj navázala i během letošního prvního kvartálu, kdy se vyšplhal konkrétně na částku 65 milionů korun.

Společně s tržbami se kontinuálně zvyšuje i počet dodavatelů. V průběhu zimy jich Knihobot získával na 12 tisíc měsíčně, za což vděčil mimo jiné spolupráci se silným partnerem v podobě knihkupectví Levné knihy. A o navázání podobného partnerství se nyní hodlá pokusit právě i u našich jižních a západních sousedů. „Aktivně jak v Rakousku, tak Německu hledáme hráče nejen z knižního prostředí, kteří by do toho šli s námi,“ uzavírá Gazdoš.