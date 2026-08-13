Po rekordních výsledcích přichází největší proměna za 45 let. Kongresové centrum Praha investuje 1,35 miliardy do nové Výstavní haly

Nová budova rozšíří areál o další tisíce metrů čtverečních výstavních prostor a umožní Praze pořádat prestižní mezinárodní kongresy, které dosud musela kvůli nedostatečné kapacitě odmítat. Načasování rozsáhlé investice však není náhodné. KCP vloni dosáhlo rekordních hospodářských výsledků, přičemž tržby vzrostly meziročně o sedm procent na 717 milionů korun, provozní zisk EBITDA se zvýšil o více než čtvrtinu na 234 milionů, zatímco čistý zisk dosáhl úrovně 138,9 milionu korun při 48procentním růstu.
„Loňské výsledky jasně potvrdily, že KCP je stabilní zisková společnost. Díky rekordnímu zisku došlo k definitivnímu splacení všech zbývajících dosud neuhrazených ztrát z minulých let a rovněž výhled na další roky je pozitivní,“ uvádí šéfka centra Lenka Žlebková s tím, že společnost je schopná financovat další rozvoj především z vlastních prostředků.
Skvělé výsledky jsou o to pozoruhodnější, vezme-li se v úvahu, že KCP vloni přivítalo méně návštěvníků než o rok dříve. Konkrétně do jeho prostor zavítalo přes 210 tisíc lidí, meziročně zhruba o 16 procent méně.
Příčinou horší návštěvnosti je změna struktury pořádaných akcí – v areálu se uskutečnilo 185 eventů, z toho 135 konferencí a odborných setkání, jako byl například Světový kongres psychiatrie nebo Forum 2000, a 50 kulturních či společenských událostí. Stále větší podíl tvoří rozsáhlé mezinárodní kongresy s delší dobou trvání, vyššími nároky na zázemí i výrazně vyšším ekonomickým přínosem pro organizátory či samotné město.
Na velké kongresy už kapacity nestačí
Právě rostoucí zájem o velké mezinárodní akce je hlavním důvodem, proč nyní KCP zahájilo největší investici za dobu své existence. Nová Výstavní hala za zhruba 1,35 miliardy korun rozšíří areál o pět tisíc metrů čtverečních multifunkčních výstavních prostor. Celková výstavní kapacita areálu tak vzroste na 21 tisíc metrů čtverečních, přičemž nové prostory bude možné rozdělit až na pět samostatných sekcí podle potřeb jednotlivých eventů.
Po dokončení vznikne ucelený kongresový kampus, který umožní uspořádat celý program velkých mezinárodních konferencí na jednom místě – od hlavního odborného programu přes rozsáhlé výstavní expozice až po slavnostní bankety pro 1 500 hostů. Stavba potrvá 27 měsíců a dokončena má být v roce 2028. Rozšíření kapacit přitom není podle vedení centra otázkou prestiže, ale nutnosti. KCP už dnes eviduje okolo 15 významných světových konferencí, především z oblasti medicíny, jejichž organizátoři podmiňují výběr Prahy právě dostatečně velkou výstavní plochou. Kvůli současným kapacitním limitům je proto centrum musí odmítat.
Nová hala má navíc ambici stát se architektonickou dominantou celé lokality. Autorem návrhu je barcelonské studio OCA Architects ve spolupráci s českým ateliérem CMC Architects, které uspěly v mezinárodní architektonické soutěži už v roce 2017. Budova je navržena jako téměř 177 metrů dlouhý levitující tubus, jenž citlivě navazuje na původní architekturu Kongresového centra a zároveň vytváří nový veřejný prostor směrem k Pankráckému náměstí.
Projekt také počítá s vysokými ekologickými standardy. Budova usiluje o certifikaci LEED Gold, součástí budou retenční nádrže pro využití dešťové vody, rozšíření zelených ploch i další opatření snižující energetickou náročnost provozu. A vysokými ESG parametry to zdaleka nekončí, projekt by měl promítnout i do hospodářských výsledků. „V horizontu několika let po otevření haly předpokládáme v segmentu kongresů a konferencí navýšení tržeb až o 30 procent, což by na úrovni celkových tržeb KCP znamenalo zhruba 15procentní růst. Nejde tedy jen o prestiž, ale také o významný ekonomický přínos nové Výstavní haly,“ doplňuje pro Euro.cz Žlebková.
Ambiciózní plány
Jak již bylo nastíněno, nová hala má význam nejen pro samotné KCP, ale i pro českou metropoli. Ta se podle žebříčku Mezinárodní kongresové asociace ICCA za rok 2025 umístila na šestém místě mezi nejvýznamnějšími kongresovými destinacemi světa, když předstihla například Londýn, Kodaň nebo Tokio. Udržet tuto pozici je však podle odborníků možné jen při průběžném rozšiřování kapacit a modernizaci infrastruktury.
Ekonomický význam turistiky spojené s výše uvedenými velkými profesními akcemi přitom přesahuje samotný provoz KCP. Účastníci odborných konferencí zůstávají déle a utrácejí v průměru třikrát více než běžní turisté, takže jejich pobyt přináší výrazné příjmy hotelům, restauracím, dopravcům i dalším službám. A právě proto je rozvoj infrastruktury pro odborná fóra jednou z priorit hlavního města Prahy, které jako jediný akcionář schválilo příplatek mimo základní kapitál ve výši 600 milionů korun.
Tyto peníze mají pokrýt nejen část výstavby nové haly, ale i další rozvojové projekty v areálu. Samotné KCP pak má na zbudování z vlastních zdrojů připravenou více než miliardu korun. Jen letos připadne na samotnou halu přes 150 milionů, dalších zhruba 120 milionů korun pak zamíří do modernizace ozvučení hlavních sálů a nové divadelní a jevištní techniky.
Výstavbou každopádně investice neskončí. Po Výstavní hale bude následovat proměna severní terasy s výhledem na Pražský hrad. Přibýt má kavárna, vyhlídka, venkovní posezení i bezbariérové propojení se stanicí metra Vyšehrad. Součástí projektů bude také sanace jižních garáží, další snižování energetické náročnosti Business Centra Vyšehrad a úpravy okolních veřejných prostranství.