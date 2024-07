Z virtuálního světa zpět do toho fyzického. Kongresové centrum Praha hlásí zvyšující se zájem o fyzické eventy

V časech pandemie se naprostá většina kongresů, konferencí, vědeckých sympozií a dalších akcí v rámci takzvaného incentivního cestovního ruchu přesunula do online prostoru. O pár let později je ale trend opačný. Minimálně to tedy naznačují finanční výsledky Kongresového centra Praha (KCP), které v uplynulém roce zaznamenalo 15procentní meziroční nárůst celkových tržeb. Ty se tak vyšplhaly na úroveň 609,6 milionů korun.





„Obchodní výsledky KCP, především navýšení tržeb z krátkodobých pronájmů, svědčí o návratu trendu osobních setkání, a to jak na malých firemních eventech, tak i na prestižních mezinárodních konferencích a kongresech. Za poslední dva roky přibývá především vědeckých, lékařských a technologických akcí,“ okomentovala vývoj na kongresovém trhu Lenka Žlebková, generální ředitelka KCP.

„V této souvislosti mě těší, že se nám daří přilákat do Prahy opravdu prestižní mezinárodní kongresy a jediné, co brzdí získávání vyššího počtu větších akcí, je chybějící multifunkční hala. Pevně věříme, že plánovanou investici budeme moci rozjet co nejdříve a dalšímu rozvoji kongresového turismu v Praze již nebude stát nic v cestě. Praha si mezinárodní prestiž zaslouží,“ dodala Žlebková s tím, že KCP vloni hostilo celkem 261 eventů, přičemž tím nejvýznamnějším byl 27. Světový silniční kongres. Toho se podle ní zúčastnilo na čtyři tisíce delegátů ze sto dvaceti zemí světa.