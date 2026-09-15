Pozornost je nová měna. Jak AI a nové návyky publika přepisují média a marketing

Kam dnes směřovat mediální rozpočty? Jak propojit jednotlivé kanály, aby pracovaly společně, a jak poznat, že investice do reklamy skutečně funguje? K tomu přibývá otázka, jak si značka udrží viditelnost a důvěru ve světě, kde do distribuce obsahu stále výrazněji zasahují AI a algoritmy.
Právě tyto otázky budou jedním z témat konference Czech Internet Forum 2026. Odborníci z médií, marketingu, výzkumu a technologií se sejdou 3. listopadu v pražském Hotelu Duo. Do 30. září platí zvýhodněná cena Early Birds.
Co to znamená v praxi?
Na konferenci zazní konkrétní zkušenosti s tím, jak plánovat mediální investice, pracovat s různými kanály, budovat značku v prostředí AI nebo oslovovat publikum, jehož mediální návyky se liší od předchozích generací. Co konkrétně zazní?
Jeden uživatel, několik kanálů. Jak z nich udělat jeden funkční celek?
Uživatel mezi kanály nepřemýšlí. Značky ale často ano – jednotlivé části kampaní plánují a vyhodnocují odděleně. Omnichannel je cesta, jak propojit data, cílení a mediální plánování do jednoho funkčního celku. Marek Pohanka a David Sedliský z Adformu ukážou, jak to funguje v praxi a kdy může propojení kanálů přinést větší efekt.
Televize, nebo Connected TV? A kdy dává smysl obojí?
Vojtěch Lambert z LCG New Media se zaměří na rozdíly mezi lineární televizí a Connected TV, možnosti jejich využití a zkušenosti z konkrétních kampaní. Pro značky je to stále důležitější otázka: jak z televizního zásahu vytěžit maximum v prostředí, kde televize už dávno není jen jeden typ obrazovky?
Jak si značka vybuduje autoritu v prostředí AI?
Kvalitní web a obsah už nemusí stačit. Petr Princ ze SkupinaKlik.cz ukáže, co ovlivňuje viditelnost značek v odpovědích AI. Řeč bude o entitách, citacích, autoritě a sentimentu i o tom, jak mohou nové i zavedené značky budovat svou brand authority.
Co dnes víme o mediálním světě generace Z a Alfa?
Tomáš Hynčica z ResSOLUTION Group a Tereza Šimečková z Admosphere Time představí data o mediálních návycích nejmladších generací a jejich vývoji. Pro média i značky je klíčové vědět, co dnes sledují generace Z a Alfa a jak jejich návyky mění práci s publikem.
Nestačí už reklamu jen dobře nakoupit?
Tomáš Řehák z Kuráž Media otevře otázku, která se dotýká samotné ekonomiky reklamního trhu: co když optimalizace ceny, zásahu a výkonu přehlíží důvěru? Zaměří se na rozdíl mezi brand safety a brand trust, význam pozornosti a na to, proč může prostředí, ve kterém reklama běží, ovlivnit její skutečný efekt.
To je jen část programu. Dojde také na budoucnost českých médií a žurnalistiky ve velké mediální debatě, AI content týmy, data o českém mediálním prostoru nebo zkušenosti značek s konkrétními kampaněmi.
Pokud chcete být u debat o tom, kam se posouvá mediální a marketingový byznys, do 30. září můžete využít zvýhodněnou cenu Early Birds. Program letošní konference Czech Internet Forum a seznam řečníků najdete na jejím webu.
Partnery konference jsou Adform, LCG New Media a Teads. Mediálním partnerem je MediaGuru, produktovým partnerem pak EasyEvent. Organizátory jsou Lupa.cz a TUESDAY Business Network, produkci zajišťuje Internet Info.