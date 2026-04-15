Praha se dočkala nového mostu. Tamní MHD zažije největší změnu za posledních 10 let

Dvorecký most
V pátek 17. dubna se v Praze slavnostně otevře v pořadí již devatenáctý most přes Vltavu. Ponese jméno Dvorecký, nachází se jižně od Veslařského ostrova a spojí Zlíchov s Podolím.

Automobilům bude zapovězen, ovšem i tak způsobí nejmarkantnější změny v organizaci tamní MHD od roku 2016, jak uvedl ředitel Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy (ROPID) Petr Tomčík. Konkrétně se změny dotknou denních tramvajových a autobusových linek 20 a 21, respektive 118, 124, 196, 197 a také nočního spoje 901 a 914. Jedna linka bude v návaznosti na otevření Dvoreckého mostu zrušena, další naopak nově zavedena. „Výslednou podobu nového linkového vedení jsme dlouho a důkladně ladili s jednotlivými městskými částmi a jedná se o maximum možného,“ cituje Tomčíka server Novinky.cz.

Nový most měří na délku 337,8 metru. Za jeho návrhem stojí pražský Atelier 6 s hlavním architektem Radkem Šímou a architektem Štěpánem Braťkou a také projektová kancelář Tubes.

„Bylo pro nás zásadní, aby most ladil s horizontálou vyšehradských hradeb a Podolské vodárny. Proto jsme vyloučili jakékoliv dominantní prvky nad mostovkou, jako jsou pylony nebo oblouky, které známe například z Trojského mostu,“ říká Šíma s tím, že design stavby má být poklonou českému kubismu, který se v jeho případě projevuje například plynule se měnícím tvarem mostu z lichoběžníku nad pilíři do čistého trojúhelníku uprostřed polí.

