Kodaň znovu kraluje žebříčku měst pro kvalitní život. Vídeň zůstává druhá, na chvostu jsou válkami sužovaný Damašek, Teherán či Kyjev

Global Liveability Index hodnotí města podle úrovně jejich stability, zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktury, kultury a životního prostředí. Nejde tedy o přehled nejkrásnějších destinací pro turisty, ale o srovnání míst, kde se dlouhodobě dobře žije. Nejvyšší příčky obsadila hlavně evropská, australská a japonská města, která spojují vysoká bezpečnost, dostupné s kvalitní služby a dobře zvládnutá městská infrastruktura.
Nutno nicméně zdůraznit, že to, jak je daná metropole bohatá, samo o sobě o kvalitě tamního života nerozhoduje. Důkazem budiž část měst na Arabském poloostrově, jež doplácejí na stále probíhající konflikt mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé a která se v žebříčku významně propadla.
Například Maskat, hlavní město Ománu, si pohoršilo o 14 pozic. Stejně tak se musí s poklesem vypořádat Kuvajt, hlavní město stejnojmenné monarchie (-12 míst), katarské Dauhá (-7 míst) či Dubaj ve Spojených arabských emirátech (-4 místa). Naproti tomu některé metropole na Dálném východě si meziročně celkem polepšily. „Průměrné globální skóre kvality života zůstalo stejné jako loni, protože pokles stability na Blízkém východě a zlepšení zdravotnictví v Asii se napříč 173 městy vzájemně vyrovnaly,“ podotkla nicméně pro CNN Ana Nicholls, ředitelka průmyslových odvětví v EIU. Nejhůře hodnoceným městem zůstává syrský Damašek, přičemž nízko se umístily také válkami sužovaný Teherán (164. místo) a Kyjev (166. místo).
Kodaň, Dánsko
Kodaň letos získala 98 bodů ze 100 možných, a to především díky perfektní stabilitě, vzdělávání a infrastruktuře. Dánská metropole nabízí fungující městskou dopravu, bezpečnost, dostupné služby, kvalitní školy i promyšlený veřejný prostor.
Zároveň jde o město, které dokázalo do běžného života zařadit udržitelnost. Cyklistika tu není jen turistickým lákadlem, ale reálným způsobem dopravy do práce i do školy. Podle dat se v Kodani na kole denně najedou statisíce kilometrů a velká část obyvatel využívá kolo i v zimě. Město tak působí mnohem přístupněji a klidněji, než kdyby tam převládala automobilová doprava.
Vídeň, Rakousko
Rakouské hlavní město skončilo druhé, přestože ještě nedávno žebříček vedlo, a to několik let po sobě. Vysoké hodnocení mu dlouhodobě přináší hlavně stabilita, kvalitní zdravotnictví, spolehlivá veřejná doprava a silné kulturní zázemí.
Důležité je ale i bydlení. Vídeň má oproti řadě jiných evropských metropolí dlouhou tradici dostupných městských bytů, což jí pomáhá udržet kvalitu života pro širší skupinu obyvatel. Podle městského informačního webu o sociálním bydlení žije v dotovaných bytech zhruba polovina Vídeňanů.
Melbourne, Austrálie
Melbourne se letos posunulo na třetí pozici a potvrdilo, že Austrálie má v tomto žebříčku své pevné místo. Body získalo hlavně za zdravotnictví, vzdělávání, infrastrukturu a kulturní život. A oblíbené je také pro univerzitní zázemí, pestrost jednotlivých čtvrtí nebo zajímavou gastronomii a typickou kavárenskou kulturu.
Rychlý růst Melbourne ale přináší i výzvy. Stejně jako další velká australská města řeší tlak na ceny bydlení, dopravu i rozvoj infrastruktury v okrajových částech. Z údajů EIU každopádně vyplývá, že pozitiva převažují.
Sydney, Austrálie
Sydney si meziročně polepšilo a obsadilo čtvrtou příčku. Největší australské město má vysoké hodnocení ve zdravotnictví, vzdělávání i infrastruktuře, přičemž těží také ze svého ekonomického zázemí. Pro mnoho obyvatel je navíc zásadní propojení velkoměstského života s pobřežím, parky a přírodou.
Podle vládního dokumentu The Sydney Plan patří Sydney mezi nejrychleji rostoucí města v Austrálii a do roku 2045 má mít více než 6,5 milionu obyvatel. Proto bude stále důležitější, jak zvládne rozšiřovat nabídku bydlení, posilovat dopravní dostupnost, chránit veřejný prostor a rozvíjet nová pracovní místa i mimo tradiční centrum.
Curych, Švýcarsko
Curych uzavírá první pětku a potvrzuje pověst města, kde se silná ekonomika promítá do kvality každodenního života. Spojuje vysokou bezpečnost, dobré zdravotnictví, kvalitní školy a blízkost přírody. Důležitá je přitom i jeho kompaktnost. Podle studie publikované v časopise Nature Cities žije 99,2 procenta obyvatel Curychu do 15 minut chůze od základních služeb.
A oceňovaná je také místní veřejná doprava. Jak zmiňuje výroční zpráva zdejšího dopravního podniku Zürcher Verkehrsverbund, za rok 2025 přepravila síť v kantonu Curych 687 milionů cestujících, nejvíce ve své historii. Vysoká kvalita života má ale i odvrácenou stranu, kterou jsou vysoké životní náklady.
Ženeva, Švýcarsko
Šestá skončila Ženeva, jež stejně jako Curych těží z bezpečnosti, kvalitního zdravotnictví i školství a spolehlivé infrastruktury. V žebříčku EIU jí to vyneslo celkové skóre devadesáti šesti bodů ze sta. K jejím dalším výhodám patří poloha u jezera a dobře fungující veřejná doprava. Ženevský dopravní podnik TPG v roce 2024 přepravil více než 222 milionů cestujících, což bylo meziročně o 2,6 procenta více.
Ósaka, Japonsko
Ósaka si udržela sedmé místo a zůstává nejlépe hodnoceným asijským městem v žebříčku. EIU jí udělila plný počet bodů za stabilitu, zdravotnictví i vzdělávání, přičemž velmi dobře si vedla také v infrastruktuře. Město těží z dobrého dopravního napojení, silného obchodního zázemí a výrazné lokální kultury, ve které hrají důležitou roli gastronomie, nákupy i zábava.
Adelaide, Austrálie
Adelaide je třetím australským městem v první desítce, i když má pouhých 1,3 milionu obyvatel. Potvrzuje tedy, že vysokou kvalitu života nezaručují jen největší metropole. Boduje hlavně díky zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktuře a příjemné atmosféře. K tomu přispívá i blízkost zeleně zahrnující Adelaide Park Lands, který tvoří 29 parků a šest náměstí a podle ICLEI Oceania se rozkládá na zhruba 760 hektarech.
Vancouver, Kanada
Vancouver je jediným severoamerickým městem v první desítce. Vysoko se drží díky propojení s přírodou, udržovanému veřejnému prostoru a důrazu na udržitelnou dopravu. Greenest City Action Plan potvrzuje, že má Vancouver téměř 330 kilometrů cyklistické sítě včetně 28kilometrové nábřežní stezky Seawall a v roce 2019 připadalo 54 procent cest na chůzi, kolo nebo veřejnou dopravu. Částečně ale zaostává v dostupnosti bydlení.
Tokio, Japonsko
První desítku uzavírá Tokio, které si navzdory velikosti celé aglomerace dokáže udržet bezpečné prostředí a dostupné služby. Navíc mu EIU udělila plný počet bodů za stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání. A velký význam má také mimořádně vytížená, ale spolehlivá veřejná doprava – jen zdejší metro přepravilo v roce 2023 průměrně 6,52 milionu cestujících za den.