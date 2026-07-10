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Kodaň znovu kraluje žebříčku měst pro kvalitní život. Vídeň zůstává druhá, na chvostu jsou válkami sužovaný Damašek, Teherán či Kyjev

Cestování
Dana Halušková
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Kodaň je podle žebříčku EIU aktuálně nejlepším městem pro život
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Australské Adelaide
Tokio, hlavní město Japonska
Kodaň je podle žebříčku EIU aktuálně nejlepším městem pro život
Austrálie, Sydney
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Dánská metropole obhájila první místo v žebříčku Economist Intelligence Unit (EIU), který srovnává kvalitu života ve 173 městech světa. Za Kodaní skončily Vídeň, Melbourne, Sydney a Curych, což dokazuje, že vedle tradičně silné Evropy se v poslední době daří čím dál více i aglomeracím v asijsko-pacifickém regionu. Nerozhoduje přitom velikost ani turistická atraktivita, ale hlavně bezpečnost, fungující služby, spolehlivá doprava a celkový komfort.

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Global Liveability Index hodnotí města podle úrovně jejich stability, zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktury, kultury a životního prostředí. Nejde tedy o přehled nejkrásnějších destinací pro turisty, ale o srovnání míst, kde se dlouhodobě dobře žije. Nejvyšší příčky obsadila hlavně evropská, australská a japonská města, která spojují vysoká bezpečnost, dostupné s kvalitní služby a dobře zvládnutá městská infrastruktura.

Nutno nicméně zdůraznit, že to, jak je daná metropole bohatá, samo o sobě o kvalitě tamního života nerozhoduje. Důkazem budiž část měst na Arabském poloostrově, jež doplácejí na stále probíhající konflikt mezi USA a Izraelem na jedné straně a Íránem na straně druhé a která se v žebříčku významně propadla.

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Například Maskat, hlavní město Ománu, si pohoršilo o 14 pozic. Stejně tak se musí s poklesem vypořádat Kuvajt, hlavní město stejnojmenné monarchie (-12 míst), katarské Dauhá (-7 míst) či Dubaj ve Spojených arabských emirátech (-4 místa). Naproti tomu některé metropole na Dálném východě si meziročně celkem polepšily. „Průměrné globální skóre kvality života zůstalo stejné jako loni, protože pokles stability na Blízkém východě a zlepšení zdravotnictví v Asii se napříč 173 městy vzájemně vyrovnaly,“ podotkla nicméně pro CNN Ana Nicholls, ředitelka průmyslových odvětví v EIU. Nejhůře hodnoceným městem zůstává syrský Damašek, přičemž nízko se umístily také válkami sužovaný Teherán (164. místo) a Kyjev (166. místo).

Kodaň, Dánsko

Kodaň letos získala 98 bodů ze 100 možných, a to především díky perfektní stabilitě, vzdělávání a infrastruktuře. Dánská metropole nabízí fungující městskou dopravu, bezpečnost, dostupné služby, kvalitní školy i promyšlený veřejný prostor.

Zdroj: Youtube.com

Zároveň jde o město, které dokázalo do běžného života zařadit udržitelnost. Cyklistika tu není jen turistickým lákadlem, ale reálným způsobem dopravy do práce i do školy. Podle dat se v Kodani na kole denně najedou statisíce kilometrů a velká část obyvatel využívá kolo i v zimě. Město tak působí mnohem přístupněji a klidněji, než kdyby tam převládala automobilová doprava.

Vídeň, Rakousko

Rakouské hlavní město skončilo druhé, přestože ještě nedávno žebříček vedlo, a to několik let po sobě. Vysoké hodnocení mu dlouhodobě přináší hlavně stabilita, kvalitní zdravotnictví, spolehlivá veřejná doprava a silné kulturní zázemí.

Zdroj: Youtube.com

Důležité je ale i bydlení. Vídeň má oproti řadě jiných evropských metropolí dlouhou tradici dostupných městských bytů, což jí pomáhá udržet kvalitu života pro širší skupinu obyvatel. Podle městského informačního webu o sociálním bydlení žije v dotovaných bytech zhruba polovina Vídeňanů.

Melbourne, Austrálie

Melbourne se letos posunulo na třetí pozici a potvrdilo, že Austrálie má v tomto žebříčku své pevné místo. Body získalo hlavně za zdravotnictví, vzdělávání, infrastrukturu a kulturní život. A oblíbené je také pro univerzitní zázemí, pestrost jednotlivých čtvrtí nebo zajímavou gastronomii a typickou kavárenskou kulturu.

Zdroj: Youtube.com

Rychlý růst Melbourne ale přináší i výzvy. Stejně jako další velká australská města řeší tlak na ceny bydlení, dopravu i rozvoj infrastruktury v okrajových částech. Z údajů EIU každopádně vyplývá, že pozitiva převažují.

Sydney, Austrálie

Sydney si meziročně polepšilo a obsadilo čtvrtou příčku. Největší australské město má vysoké hodnocení ve zdravotnictví, vzdělávání i infrastruktuře, přičemž těží také ze svého ekonomického zázemí. Pro mnoho obyvatel je navíc zásadní propojení velkoměstského života s pobřežím, parky a přírodou.

Zdroj: Youtube.com

Podle vládního dokumentu The Sydney Plan patří Sydney mezi nejrychleji rostoucí města v Austrálii a do roku 2045 má mít více než 6,5 milionu obyvatel. Proto bude stále důležitější, jak zvládne rozšiřovat nabídku bydlení, posilovat dopravní dostupnost, chránit veřejný prostor a rozvíjet nová pracovní místa i mimo tradiční centrum.

Curych, Švýcarsko

Curych uzavírá první pětku a potvrzuje pověst města, kde se silná ekonomika promítá do kvality každodenního života. Spojuje vysokou bezpečnost, dobré zdravotnictví, kvalitní školy a blízkost přírody. Důležitá je přitom i jeho kompaktnost. Podle studie publikované v časopise Nature Cities žije 99,2 procenta obyvatel Curychu do 15 minut chůze od základních služeb.

Zdroj: Youtube.com

A oceňovaná je také místní veřejná doprava. Jak zmiňuje výroční zpráva zdejšího dopravního podniku Zürcher Verkehrsverbund, za rok 2025 přepravila síť v kantonu Curych 687 milionů cestujících, nejvíce ve své historii. Vysoká kvalita života má ale i odvrácenou stranu, kterou jsou vysoké životní náklady.

Ženeva, Švýcarsko

Šestá skončila Ženeva, jež stejně jako Curych těží z bezpečnosti, kvalitního zdravotnictví i školství a spolehlivé infrastruktury. V žebříčku EIU jí to vyneslo celkové skóre devadesáti šesti bodů ze sta. K jejím dalším výhodám patří poloha u jezera a dobře fungující veřejná doprava. Ženevský dopravní podnik TPG v roce 2024 přepravil více než 222 milionů cestujících, což bylo meziročně o 2,6 procenta více.

Zdroj: Youtube.com

Ósaka, Japonsko

Ósaka si udržela sedmé místo a zůstává nejlépe hodnoceným asijským městem v žebříčku. EIU jí udělila plný počet bodů za stabilitu, zdravotnictví i vzdělávání, přičemž velmi dobře si vedla také v infrastruktuře. Město těží z dobrého dopravního napojení, silného obchodního zázemí a výrazné lokální kultury, ve které hrají důležitou roli gastronomie, nákupy i zábava.

Zdroj: Youtube.com

Adelaide, Austrálie

Adelaide je třetím australským městem v první desítce, i když má pouhých 1,3 milionu obyvatel. Potvrzuje tedy, že vysokou kvalitu života nezaručují jen největší metropole. Boduje hlavně díky zdravotnictví, vzdělávání, infrastruktuře a příjemné atmosféře. K tomu přispívá i blízkost zeleně zahrnující Adelaide Park Lands, který tvoří 29 parků a šest náměstí a podle ICLEI Oceania se rozkládá na zhruba 760 hektarech.

Zdroj: Youtube.com

Vancouver, Kanada

Vancouver je jediným severoamerickým městem v první desítce. Vysoko se drží díky propojení s přírodou, udržovanému veřejnému prostoru a důrazu na udržitelnou dopravu. Greenest City Action Plan potvrzuje, že má Vancouver téměř 330 kilometrů cyklistické sítě včetně 28kilometrové nábřežní stezky Seawall a v roce 2019 připadalo 54 procent cest na chůzi, kolo nebo veřejnou dopravu. Částečně ale zaostává v dostupnosti bydlení.

Zdroj: Youtube.com

Tokio, Japonsko

První desítku uzavírá Tokio, které si navzdory velikosti celé aglomerace dokáže udržet bezpečné prostředí a dostupné služby. Navíc mu EIU udělila plný počet bodů za stabilitu, zdravotnictví a vzdělávání. A velký význam má také mimořádně vytížená, ale spolehlivá veřejná doprava – jen zdejší metro přepravilo v roce 2023 průměrně 6,52 milionu cestujících za den.

Zdroj: Youtube.com
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