Padel dobývá svět a investoři nehodlají zůstat pozadu. Miton posílá miliony na rozvoj české appky s globálním přesahem

Mezi těmi, které si padel získal, jsou například i Tomáš Hodboď a Jiří Diblík, dva úspěšní čeští podnikatelé a manažeři, jež stojí mimo jiné za módním vyhledávačem Glami, dobročinnou crowdfundingovou platformou Donio, online srovnávačem cen Heureka či startupem VOS.health, který vyvinul aplikaci pro duševní zdraví a wellbeing.
Všechny výše uvedené projekty mají jedno společné, a sice že každý z nich je nějakým způsobem spjatý s tuzemskou investiční skupinou Miton – ať už prostřednictvím Hodboďa, který je jejím partnerem, nebo přímo skrze investici.
No a nyní Miton investuje i do jejich společného projektu, do aplikace ACE, jež má fungovat coby jakási sociální sít pro všechny padelové nadšence, která po vzoru Stravy propojuje hráče podobné úrovně, vede jim rating a historii zápasů a klubům poskytuje rezervační a komunitní systém zdarma.
„Za poslední roky jsem viděl řadu AI projektů, ale žádný s tak úspěšnou distribucí. Padel roste rychleji, než mu kdokoliv stíhá stavět infrastrukturu. Chci dát ACE několik let svého času, aby se z něj stala appka číslo jedna pro hráče padelu,“ nechal se slyšet sám Hodboď.
Z lásky k padelu
Konkrétní sumu, kterou se v Mitonu rozhodli do ACE zainvestovat, skupina neprozradila. Má se však jednat řádově o miliony korun. Peníze poslouží na další rozvoj a také plánovanou expanzi do zahraničí.
„ACE jsem vytvořil jako hobby projekt z lásky k padelu. Postupně ale začalo být jasné, že má potenciál vyrůst ve velkou platformu. Čím víc jsme se s Tomášem bavili, tím víc nám docházelo, jak dobře se doplňujeme. Já do ACE přináším zkušenosti s budováním globálních B2C aplikací, Tomáš zkušenosti s budováním a škálováním úspěšných firem. Navíc s Mitonem mám skvělou zkušenost už z předchozího startupu,“ prohlásil Diblík.
Appku používá už více než polovina českých hráčů
Pouhých pár měsíců od spuštění má aplikace již asi devět tisíc uživatelů. To představuje více než polovinu všech českých hráčů, jejichž počet Hodboď s Diblíkem odhadují na zhruba patnáct tisíc. Protože mají ale oba globální ambice, věří, že se jim v dohledné budoucnosti podaří dosáhnout mety jednoho milionu.
„ACE je skvělý v tom, že je to dělané pro padel. Až bude v každém městě několik klubů a desítky kurtů, vyhraje ten, kdo bude mít nejlepší zázemí, servis a hlavně komunitu. Lidi půjdou vždycky k tobě, protože mají rádi místo a hlavně lidi, kteří se tam scházejí,” sdílí zkušenosti s novou aplikací Jan Ducháč z klubu SK Padel Malšovice v Hradci Králové.