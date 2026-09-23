V Hradci Králové otevřeli jeden z nejmodernějších univerzitních kampusů v republice. Nový areál pojme 4,5 tisíce osob

Hradec Králové má nový univerzitní kampus. Nese jméno MEPHARED 2, patří zdejší Univerzitě Karlově a je propojený s místní fakultní nemocnicí, která se nachází v jeho bezprostředním okolí.
Nový areál soustřeďuje na jednom místě výuku, výzkum i zázemí hned dvou fakult, a sice Farmaceutické a Lékařské. Stavba trvala bezmála tři roky, přičemž v jejích útrobách naleznou studenti nejen prostorné posluchárny s moderní audiovizuální technikou, ale také knihovnu, seminární místnosti, laboratoře, simulační centrum, lékárenský trenažér, ba dokonce i pitevnu či společné vivárium. Celkem má být areál schopen pojmout až 4 500 osob.
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„Nový kampus se připravoval řadu let a patří dosud k největším investicím v historii naší univerzity. Jeho význam ale nespočívá jen v rozsahu stavby. Dvě fakulty, které dosud pracovaly v kapacitně nevyhovujících a prostorově roztříštěných podmínkách, získávají společné zázemí odpovídající tomu, jak se dnes medicína, farmacie a biomedicína vyučují a rozvíjejí. Chceme, aby se zde studentky a studenti od počátku svého studia setkávali nejen s kvalitní výukou, ale také s výzkumem a moderními technologiemi. Právě to je investice, která bude Univerzitě Karlově i českému zdravotnictví sloužit po další desetiletí,“ uvedl rektor Univerzity Karlovy Jiří Zima.
Předpokládané náklady na výstavbu celého projektu a souvisejícího vybavení dosahují v současné době výše okolo 7,2 miliardy korun, přičemž z velké části budou pokryty dotacemi z unijního i státního rozpočtu.