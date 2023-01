Za duševní zdraví! Česká aplikace VOS.health získala od investorů 36 milionů korun, lidem pomáhá napříč celým světem

Dva roky po svém spuštění se české aplikaci VOS.health od Jiřího Diblíka a Ondřeje Kopeckého nebývale daří. Platformu dostupnou v devíti jazycích si již po celém světě stáhly dva miliony uživatelů ze 170 zemí. Měsíční tržby firmy se nyní pohybují v řádech milionů korun a její služby denně využívají desítky tisíc lidí. Ti se prostřednictvím aplikace snaží zlepšit své duševní zdraví.

Nyní firma plánuje další rozvoj. S ním jí pomůže investice ve výši 36 milionů korun, kterou získala od investičních společností Soulmates Ventures a Purple Ventures. „Většina lidí psychické problémy v nějaké míře pocítila. VOS však podle nás představuje komplexní a snadno dostupný nástroj pro aktivní reflexi duševního zdraví a podporu s jeho dlouhodobým zlepšením,“ tvrdí Michal Sikyta ze Soulmates Ventures.

Podobný názor má i zakládající partner Purple Ventures Jan Staněk. „Startupy, které mění svět k lepšímu, u nás vidíme moc rádi. Když jsme zjistili, kolika lidem aplikace pravidelně pomáhá a jak sehrané a motivované je duo zakladatelů, tak jsme v ní uviděli velký potenciál. Proto máme radost, že jsme součástí tohoto investičního kola,“ vysvětluje Staněk.

Ocenění od Apple Store

Zájem investorů mohl kromě dlouhodobého nárůstu počtu uživatelů podpořit i fakt, že VOS byl v červenci minulého roku vybrán za App of The Day (Nejlepší aplikaci dne) v rámci globálního žebříčku v obchodu Apple Store. Navíc se aktuálně jedná o nejstahovanější aplikaci na duševní zdraví v celé střední Evropě.

Zmíněné ocenění jen podtrhuje fakt, že psychické problémy v poslední době trápí stále větší část populace. „Podle Světové zdravotnické organizace trpělo v roce 2019 nějakou duševní poruchou 970 milionů lidí, přičemž nejčastější byly úzkostné a depresivní poruchy. Vidíme však, že mezi lidmi roste popularita různých způsobů, které dokáží efektivně pracovat s mentálním zdravím. Jsem si jistý, že právě propojení nejnovějších technologií a expertů v oblasti psychologie dokáže pomoci ve světovém měřítku,“ říká zakladatel firmy Jiří Diblík.

Aplikace svým uživatelům nabízí přístup k více než deseti vědecky podloženým nástrojům psychologické pomoci, její součástí je i možnost krizové intervence díky neomezenému chatu s psychologickými poradci. Lidé ale mohou využít také unikátní deník řízený umělou inteligencí, trendů týkajících se zdraví v přehledné analytice, dechových cvičení nebo sledování nálady. „To vše uživatelům pomáhá s budováním pozitivního sebeobrazu a mentální síly. Pokud se chcete cítit lépe a udržet si duševní zdraví v dobré kondici, je VOS přesně pro vás,“ dodává Diblík.

Na základě údajů z vašeho mobilu aplikace zjistí i to, jak jste spali nebo jestli jste se dostatečně hýbali. Pokud třeba celý týden pršelo, umělá inteligence si to může dát do souvislosti s vaší špatnou náladou. Každý den vám navíc VOS položí přesně cílenou otázku, která by měla vést k zamyšlení nad životem. Za co jste dnes nejvděčnější? Co vás naposledy rozesmálo? Kdyby váš život byl film, co by to bylo za snímek? Odpovědět můžete textem, audionahrávkou, fotografií i videem. Přesně za rok se pak aplikace zeptá znovu na to samé a vy můžete vidět, kam jste se posunuli.

V nesnázích poradí i robot

VOS je v současnosti na trhu už dva roky, a pro své uživatele tak připravila mnohé novinky. Jednou z nich je bezplatný nástroj první psychologické pomoci „First Aid“. Ten má lidem pomoci překonat akutní krizové situace spojené například s panickou atakou, depresí, stresem či myšlenkami na sebevraždu.

Do budoucna pak VOS chystá spouštění prvního psychologického poradce na bázi umělé inteligence s názvem ChatMind, který bude k dispozici pro všechny uživatele, a to i v českém jazyce. Zájemci o tuto unikátní platformu se již dnes mohou přihlásit do betatestování nového nástroje na webu chatmind.ai.

Prémiová verze aplikace v současnosti stojí 899 korun ročně, což je podle jejích autorů méně než běžná cena jedné terapie. Vzhledem k současné situaci je ale VOS zadarmo pro všechny občany Ukrajiny, včetně těch žijících v zahraničí. Této bezplatné možnosti už od začátku ruské invaze využilo více než 100 tisíc lidí.