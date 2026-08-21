V Česku startují kiosky Boltu. Objednat si jízdu bez aplikace půjde nejprve z pražských obchodních center

Společnost Bolt spouští v Česku samoobslužné kiosky, na kterých si zákazníci objednají jízdu bez nutnosti mít chytrý telefon, aplikaci nebo mobilní data. Cílem je zpřístupnit lidem sdílenou mobilitu na frekventovaných místech, kde samotná digitální řešení nemusí stačit. První kiosek už funguje v pražském obchodním centru Westfield Chodov, další pak přibude od 1. září ve Westfield Černý Most.
Postup při využití kiosku je podle Boltu jednoduchý: zákazník na něm zvolí cíl cesty, vybere kategorii jízdy (Standardní, Comfort, Premium nebo XL), zadá telefonní číslo a zaplatí kartou. Poté dostane vytištěné potvrzení a SMS zprávu s informacemi o vozidle, odhadovaném čase příjezdu a pokyny, kde na něj řidič čeká.
Kiosky jsou v provozu nonstop, součástí ceny jízdy je příplatek 25 korun a lze je ovládat v češtině, angličtině, němčině, francouzštině nebo ukrajinštině. U obou pražských obchodních center kromě kiosků zároveň vznikla vyhrazená parkovací místa pro vyzvednutí cestujících partnerskými řidiči Boltu. Zákazník už díky tomu nemusí vybírat riziková místa pro zastavení, jako jsou třeba autobusové zastávky.
„Kiosky už fungují od začátku léta na Slovensku, kde jsme je spustili na letištích a zákazníci je okamžitě začali využívat. Často zkrátka nastane situace, kdy máte vybitý telefon. I dnes navíc máme uživatele, kteří nemají naši aplikaci nebo vůbec nedisponují chytrým telefonem. Nové kiosky tohle pomáhají řešit a pro začátek jsme je proto umístili na místa s vysokou koncentrací lidí,“ řekl Jan Uhlíř, generální manažer Bolt pro Českou republiku a Slovensko. Společnost navíc uvedla, že do budoucna zvažuje rozšíření samoobslužných kiosků i na další frekventovaná místa.