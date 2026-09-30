Heureka hlásí větší tržby a menší ztrátu. Budujeme silný byznys, dušuje se její šéf

Mírně vyšší tržby a naopak o trochu nižší ztráta. Přesně tak lze ve zkratce charakterizovat uplynulý fiskální rok české skupiny Heureka, jež provozuje vlastní online srovnávač a jako taková působí celkem v devíti evropských zemích. A přestože by vykázané ekonomické výsledky mohly být o poznání lepší, samo vedení je s průběhem dosud posledního účetního období, které skončilo 31. března, spokojeno.
„Uplynulý rok potvrdil, že naše podnikání stojí na zdravých základech. I při mírném růstu tržeb jsme dokázali vygenerovat o devět procent vyšší free cash flow než loni. To ukazuje, že umíme hospodařit efektivně a proměňovat výkon v reálné peníze. Rostli jsme v tržbách a náš hospodářský výsledek se zlepšil o pětinu,“ nechal se slyšet CEO Heureka Group David Chmelař.
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Konkrétně skupina během posledního fiskálního období utržila 2,226 miliardy korun při 586milionovém zisku EBITDA. Celková ztráta se snížila z loňských 407 na 321 milionů, zatímco zmíněné free cash flow narostlo na 310 z dřívějších 283 milionů korun.
„Ještě před pár lety nás řada hlasů na trhu odepisovala. Dnešní čísla ukazují, že nadále budujeme silný byznys. A stejnou energii teď vkládáme do umělé inteligence, která bude v příštích letech formovat způsob, jakým lidé nakupují online,“ dodal Chmelař s tím, že ačkoliv je na loňský výkon hrdý, ještě se víc se těší, co jej a jeho kolegy čeká v brzké budoucnosti.
„Až 91 procent e-shopů je pro umělou inteligenci neviditelných. Aby AI dokázala nabídnout spotřebitelům relevantní a ověřené odpovědi, potřebuje strukturovaná a spolehlivá data. Takové datové infrastruktury v Heurece dlouhodobě budujeme, díky čemuž jsme dnes čtvrtý nejcitovanější zdroj pro ChatGPT a druhý pro Perplexity,“ vyzdvihl na závěr Chmelař.