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Fotoreportáž: Na místě ikonického Transgasu vzniká nová zástavba. Vinohradská 8 promění okolí Václavského náměstí k nepoznání

Architektura
Jana Chuchvalcová
Dnes
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V posledních letech se Praha mění především uvnitř svého již existujícího území. Novou podobu dostává Smíchov, Rohanský ostrov, okolí Masarykova nádraží i Žižkov. Vedle rozvoje brownfieldů však restartem procházejí i místa, kde ještě donedávna stály budovy z druhé poloviny 20. století spojené s architekturou brutalismu. Jedním z nejsledovanějších je území na rozhraní Nového Města a Vinohrad, kde až do roku 2020 stál komplex kontroverzního Transgasu.

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Místo, které bylo desítky let spojováno s energetickou infrastrukturou a později se stalo symbolem debat o hodnotě poválečné architektury, vstupuje do nové etapy. Po dokončení demolice a získání pravomocného stavebního povolení zde začala výstavba projektu Vinohradská 8, za nímž stojí developerské společnosti Penta Real Estate a PSN.

Vydejte se s námi v dalším dílu našich fotoreportáží „před a po“ do prostoru mezi Vinohradskou třídou, Římskou ulicí a budovou Českého rozhlasu, kde se právě odehrává i v souvislosti s proměnou Václavského náměstí jedna z nejviditelnějších transformací v centru metropole. „Zanedbané a problematické místo, kterému se lidé vyhýbali, chceme ve spolupráci s PSN otevřít a zprůchodnit jako reprezentativní vstupní bránu do Královských Vinohrad,” říká šéf Penta RE David Musil.

Krátká historická exkurze

Transgas vznikal od druhé poloviny 60. let jako technologický a dispečerský komplex pro řízení tranzitní přepravy zemního plynu přes území tehdejšího Československa. K samotné realizaci pak došlo mezi roky 1972 až 1978 podle návrhu architektů Václava Aulického, Jiřího Eisenreicha, Jindřicha Malátka a Iva Loose. Odpovídal dobovým trendům tehdejšího brutalistního stylu a zároveň reflektoval technické požadavky své éry.

Soubor několika objektů propojených lávkami pracoval s pohledovým betonem, ocelovými prvky, výraznými konzolami a technickými detaily, které se staly součástí architektonického výrazu. Po roce 1989 ale začal komplex postupně ztrácet své původní využití a několik let hledal novou funkci. Následovala dlouhá debata o tom, zda má být zachován, adaptován nebo nahrazen novou výstavbou. A protože jako kulturní památka nakonec budova Transgasu prohlášena nebyla, otevřel se prostor pro její demolici a následné nahrazení novou zástavbou.

Co se samotného brutalismu týče, patří tento styl nejen v Praze k nejvíce diskutovaným vrstvám poválečné architektury. V českém prostředí se nejvýrazněji projevil právě v 70. letech, kdy do struktury historického města vstupovaly nové stavby, často bez ohledu na tradiční urbanistický kontext a bez respektu k okolní zástavbě – ať už šlo třeba o Novou scénu, bývalé Federální shromáždění nebo Pragerovy kostky.

Brutalismus mám rád, jeho problém ale je, že dobré budovy stojí na špatných místech. Navíc Transgas byl jednoúčelová stavba – a pokud se něco takového podaří zrekonstruovat a najít nové využití, je to vlastně malý zázrak,“ uvádí pro Euro.cz Jan Holna z kanceláře DAM architekti s tím, že podobné je to i ve světě.

Nová výstavba po náročné demolici

Příprava nové zástavby začala hned po odstranění původního komplexu. Samotná demolice přitom patřila k technicky vůbec nejnáročnějším částem projektu, jelikož probíhala v bezprostřední blízkosti železničních tunelů pod jednou z nejprestižnějších rezidenčních čtvrtí Prahy a zároveň vedle budovy Českého rozhlasu, což kladlo vysoké nároky na omezení vibrací, hluku i ochranu okolních staveb. V současnosti je dokončena stavební jáma a území přechází do další fáze výstavby.

Zhruba do dvou let by zde měl za 3,5 miliardy korun vyrůst projekt Vinohradská 8, jenž v sobě kombinuje bydlení, kanceláře a veřejně přístupný parter. Směrem na hlavní třídu vznikne 7 500 metrů čtverečních kancelářských ploch s certifikací LEED Gold doplněných o obchody a služby o rozloze dalších 1 400 metrů. Ve vnitrobloku se pak bude nacházet téměř 200 luxusních bytů různých velikostí, včetně sedmi penthousů.

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Autorem architektonického návrhu je ateliér Jakub Cigler Architekti. Jejich návrh navazuje na charakter blokové struktury Vinohrad a přináší moderní architekturu s důrazem na kvalitu veřejného prostoru, prostupnost území a městský život. Součástí bude i rooftop terasa s výjimečnými výhledy na centrum Prahy včetně Václavského náměstí.

„Navrhli jsme, aby toto komplikované místo s dramatickou historií, které bylo v minulosti zastavěno brutalistními budovami bez vztahu ke svému okolí, bylo citlivě doplněno novou zástavbou více odpovídající duchu a měřítku městské struktury této části města. Budovy by měly přirozeně vyrůstat ze svého okolního městského organismu a mít aktivní přízemí, které rozšíří a obohatí veřejný prostor a přispěje ke kvalitě života v této cenné a jedinečné čtvrti,“ popisuje pro naši redakci Cigler.

Proměna centra a návrat tramvají

Projekt Vinohradská 8 probíhá souběžně s další zásadní změnou v okolí, a to zmíněnou rekonstrukcí Václavského náměstí. Jeho dolní část je již dokončena a nově funguje jako otevřenější městský prostor s rozšířenými chodníky, novými alejemi, upravenými povrchy a sjednoceným mobiliářem. Součástí návrhu byly také méně viditelné zásahy, například systém podzemních strukturálních buněk pro růst stromů, automatická závlaha nebo hospodaření se srážkovou vodou.

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Architektonické řešení, na kterém se rovněž podílel Jakub Cigler, vychází z historického půdorysu Nového Města a pracuje s principem takzvaného zemského provazce, jenž se promítá do rytmu nové dlažby i rozmístění jednotlivých prvků. Na dokončenou spodní část nyní navazuje rekonstrukce horní poloviny náměstí včetně výstavby nové tramvajové tratě. Ta po více než čtyřiceti letech znovu propojí Jindřišskou a Vodičkovu ulici s Vinohradskou třídou přes prostor u Národního muzea.

Podle současného harmonogramu má být trať hotová nedlouho před dokončením projektu Vinohradská 8. Přispěje tak k atraktivitě okolí a lepší dopravní dostupnosti, která je už nyní výjimečná, protože v pěší vzdálenosti jsou dvě linky metra, tramvajové tratě i hlavní vlakové nádraží.

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