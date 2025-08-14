Projekt Savarin za 10 miliard má zelenou. Světový architekt promění vnitroblok u Václaváku na park, pasáže a nové náměstí

Historické budovy v centru Prahy se mění na moderní veřejné prostory. Po barokním Clam-Gallasově paláci, funkcionalistickém Paláci Dunaj a dalších rekonstrukcích se nyní připravuje projekt Savarin developerské skupiny Crestyl. Ten začátkem srpna získal pravomocné územní rozhodnutí a má ambici stát se novou architektonickou ikonou města.
Podobu navrhl známý britský architekt Thomas Heatherwick a jeho studio, které je často oceňováno právě za revitalizace opuštěných prostor. Savarin bude jejich prvním projektem na evropském kontinentu.
„Projekt Savarin je pro nás srdcovou záležitostí a i kvůli jeho umístění v centru metropole jsme vždy chtěli, aby zde vznikla hodnotná architektura světového formátu. I proto jsme navázali spolupráci se špičkovým architektonickým a designérským studiem Heatherwick,“ říká šéf skupiny Crestyl Simon Johnson. Firma se nyní pouští do přípravy podkladů pro stavební řízení, přičemž samotná stavba s odhadovaným rozpočtem 10 miliard korun by měla být zahájena již v příštím roce a veřejnosti se otevře o další dva roky později.
Nový život vnitrobloku
Savarin navazuje na tradici pražských pasáží. Projekt propojí klíčové ulice v srdci metropole a stane se novou spojnicí mezi Václavským náměstím a ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou a Panskou. Čtyři na sebe navazující, přitom samostatné části budou mít každá svůj vlastní charakter a způsob využití. Ctí tak tradiční pražské urbanistické uspořádání, kde na sebe navazují různě velké ulice, náměstí, dvory nebo parky, které tvoří harmonický celek.
Středobodem se stane historická jízdárna, kolem níž vznikne nové klidné náměstí se zahradou, kavárnami a restauracemi. Projekt nicméně počítá i s galerií pro případné umístění Slovanské epopeje. Budova orientovaná do Jindřišské ulice nabídne svůj vlastní zelený vnitroblok a taktéž několik restaurací. V druhé části s vchodem z Panské bude tržnice Time Out Market s přibližně patnácti různými gastro službami, zatímco v bloku tří budov směřujících na Václavák se počítá s umístěním pasáže s obchody a službami.
Celý prostor bude přístupný bezbariérově a vznikne i nový vstup do stanice metra Můstek. Architekti navíc slibují veřejně přístupné střešní zahrady s výhledem na panorama Prahy, fontány, pítka a novou městskou zeleň. Otevřením dosud uzavřeného vnitrobloku tak přibude v centru další místo pro relaxaci, stejně jako jím je Františkánská zahrada.
„Chceme, aby projekt Savarin zapadl do celkové vize Prahy. I proto počítáme s renovací všech zchátralých chráněných historických budov – podobně jako jsme to už udělali u barokního paláce Savarin – a vnesením života do vnitrobloku. Díváme se ale i do budoucna, díky zapojení studia Heatherwick získá pražský Savarin možnost zařadit se mezi další světové ikony architektury,“ dodává Johnson.
Barokní palác už září
Součástí Savarinu je mimo jiné již zmíněný stejnojmenný barokní palác od Kiliána Ignáce Dientzenhofera, jehož rekonstrukci dokončil Crestyl v loňském roce. Oprava stála půl miliardy korun a odhalila řadu cenných detailů, které byly ve spolupráci s památkáři restaurovány. Na vršek fasády se rovněž vrátily nově vytvořené i zrestaurované starší kopie jedenácti původních barokních soch od významného sochaře Ignáce Františka Platzera.
Letos v únoru se v paláci otevřelo Mucha muzeum s expozicí „Alfons Mucha: Secese a utopie“, která kombinuje originální díla s digitálními projekcemi. A v následujících měsících se pak zpřístupní také některé další prostory, jež doplní kulturní i komerční nabídku lokality.
Díky svému rozsahu se Savarin připojí k dalším velkým projektům Crestylu, jehož aktuální portfolio zahrnuje přes pět desítek projektů v České republice a v Polsku. Mezi ty nejvýznamnější se v rámci tuzemska řadí třeba nové pražské čtvrtě jako Dock In v Libni nebo Hagibor u metra Želivského. V Brně se nyní navíc připravuje velká proměna lokality Dornych.