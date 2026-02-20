Tichý luxus na Vinohradech. Signature Living sází na secesní domy v prestižní čtvrti, které mění v moderní rezidence pro život v 21. století

Že život na nejžádanějších rezidenčních adresách v Praze není žádnou levnou záležitostí, je asi každému celkem jasné. Na druhou stranu ale přináší celou řadu výhod, na které dotyčný jinde nenarazí.
Mezi nejvyhledávanější takové lokality bezpochyby patří Vinohrady, spojující městský život a historickou architekturu s blízkostí parků, občanskou vybaveností a stabilní komunitou rezidentů, kteří kladou vysoké nároky na kvalitu bydlení. Potíž je, že charakter zdejší secesní zástavby celkem výrazně omezuje budování nových projektů. A tak nezbývá než tyto mnohdy více než stoleté domy rekonstruovat, a tím jim vdechnout zcela nový život.
Mezi firmy, jež se právě touto činností zabývají, patří například developerské společnosti PSN či Fidurock. Opomenout nicméně nelze ani českou rodinnou značku Signature Living, jejíž zakladatelé zde roky žijí a mají ke čtvrti osobní vztah.
„Naší snahou je navázat na charakter místa, které (lidé) dobře znají a kde chtějí přirozeně vracet kvalitu zpět do zastaralých domů – zachovat jejich noblesu, měřítko a atmosféru, a zároveň jim dát standard bydlení odpovídající 21. století,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí Signature Living Marie Třešňák Lesáková. Právě rekonstrukce je podle ní jednou z mála cest, jak rozšířit nabídku bydlení, aniž by se charakter čtvrti jakkoliv významně proměnil.
Patnáctiletá tradice
Příběh Signature Living započal před více než 15 lety. Mezi první projekty v jeho portfoliu patřily rekonstrukce domů Jiřího z Poděbrad 9 v roce 2010 a Laubova 2 o šest let později. V roce 2019 pak přibyl objekt Slavíkova 4 a předloni dům Mánesova 86. Jediným projektem mimo Vinohrady se stala rezidence Na spojce 2 ve Vršovicích.
Aktuálně společnost pracuje na třech dalších bytových domech, přičemž ve výhledu je i nejprestižnější položka celého portfolia, kterou je vila v Dykově ulici. Tedy jinými slovy, Vinohrady zůstávají klíčovou lokalitou i do budoucna, expanze do jiných částí města se nyní neplánuje.
Rekonstrukce od základů
Základem modelu Signature Living je přetvoření celého domu, nejen samotných bytů. Společně s odborníky z projekční a statické kanceláře Fapal dochází k odstranění konstrukcí, které jsou z hlediska životnosti a statiky vysloužilé. Prověřují se a zesilují základové konstrukce, svislé zdivo, stropy i krovy tak, aby budova odpovídala současným technickým a bezpečnostním standardům. Tento postup umožňuje zásadní uvolnění dispozic ve všech patrech. V opravených domech následně vznikají velkorysé byty, které by bez zmíněného zásahu nebylo možné vytvořit.
Současně je potřeba zmínit, že vedle detailů, jejichž renovace je vždy konzultována s památkáři, se během rekonstrukcí klade velký důraz i na akustiku. Mezibytové stěny, stropy a podlahy se navrhují v koordinaci s odborníky a s ohledem na nadstandardní soukromí budoucích obyvatel. Na zařízení bytů se dlouhodobě podílí architektonické studio SMLXL, které stojí za všemi realizacemi.
Tři aktuální projekty
Právě dokončeným projektem přímo u Riegrových sadů je dům na adrese Polská 52, který je připraven k nastěhování. Secesní stavba z roku 1912 podle návrhu stavitele Josefa Rokose byla postavena pro stavebníka Aloise Kaštíka a na první pohled působí jako městský palác. Její rekonstrukce umožnila otevřít půdorysy a vytvořit vzdušnější byty. V šesti nadzemních podlažích vzniklo 21 jednotek (od 1+kk s předzahrádkami až po mezonetové 5+kk) s nadstandardním vybavením, doplněných o lobby, podzemní parkoviště a soukromou zahradu ve vnitrobloku.
Těsně před dokončením pak je nárožní dům Slavíkova 6 v blízkosti náměstí Jiřího z Poděbrad. V osmi podlažích zde vzniká 24 prostorných bytů 3+kk a 4+kk. Vysoké stropy, velká okna a nově navržené dispozice mají zajistit pocit velkorysosti a nadčasovosti. V přízemí se pro změnu budují tři komerční prostory, jež mají navázat na charakter okolních ulic.
Trochu odlišný charakter nabídne projekt Vinohradská 67, jehož rekonstrukce odstartuje ještě letos a podle aktuálních plánů bude dokončen v roce 2028. V osmipodlažním domě najde své místo 41 bytů s dispozicemi převážně 1+kk a 2+kk, stejně tak ale bude součástí i parter s komerčními jednotkami.
Noblesní vila s jedinečným výhledem
K nejprestižnějším projektům portfolia značky bude patřit noblesní vila Dykova 9. Dům stojí v jedné z nejklidnějších částí Vinohrad a nabízí výjimečné výhledy na Prahu. Hlavní roli zde budou hrát prostorné byty 5+kk pro komfortní rodinné bydlení. Součástí má být i podzemní parkoviště, které ve většině historických domů na Vinohradech chybí. První obyvatelé se budou moci podle aktuálních plánů nastěhovat po dokončení v roce 2029.
Co se týká samotné ceny, dle poslední analýzy developerů vyjde jeden metr čtvereční v novém pražském bytě na přibližně 180 tisíc korun. Zmíněné rezidence na Vinohradech však patří do superluxusního segmentu bydlení, takže jejich cenové nastavení je vyšší.
„Nabízené jednotky splňují nároky prémiového standardu a svou hodnotou se řadí mezi nejexkluzivnější nabídky na pražském trhu. Byty startují zhruba na úrovni 200 tisíc korun za metr čtvereční, zatímco nejluxusnější apartmány dosahují cen okolo 390 tisíc korun za metr,“ uzavírá Třešňák Lesáková.