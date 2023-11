Neuralink Elona Muska plánuje příští rok implantovat mozkové čipy prvním lidem. Podle Bloombergu se hlásí tisíce zájemců

Startup Neuralink založil miliardář Elon Musk v roce 2016 a od té doby své čipy opakovaně testoval na zvířatech, především na prasatech a opicích. Až letos mu americký vládní Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) povolil zapojit do studie člověka. Společnost tedy okamžitě začala hledat vhodné testery a jeden z Muskových životopisců Ashlee Vance agentuře Bloomberg řekl, že zájemců jsou tisíce.

Neuralink každopádně nyní preferuje ty, kdo trpí paralýzou všech čtyř končetin – ať už je to kvůli poranění míchy, nebo vážnému onemocnění (například v důsledku amyotrofické laterální sklerózy). Ti všichni by se podle Muska mohli díky vyspělé technologii znovu věnovat činnostem, jako je posílání zpráv či hraní her. Místo rukou a nohou jim k tomu ale bude stačit jen síla myšlenky.

„Navzdory velkému zájmu tisíců potenciálních pacientů společnost stále hledá své první dobrovolníky. Zkrátka někoho, kdo je ochoten nechat si chirurgicky odstranit kus lebky, aby ho robot mohl nahradit řadou elektrod a extra tenkých drátů,“ nechal se slyšet Vance.





Operace bude provádět robot

Už v roce 2024 by mělo proběhnout prvních 11 operací a do roku 2030 jich Neuralink chystá desetitisíce. Kraniektomii neboli odstranění části mozku bude mít zpočátku na starosti lidský chirurg. Robot do tohoto místa jen implantuje čip s polymerovými vlákny, která slouží k propojení technologie s mozkem. Do budoucna by se nicméně měl celý zákrok obejít bez lidského zásahu.

Na základě zkušeností s testováním na zvířatech má celá operace trvat pouze několik hodin, přičemž vložení zařízení zabere maximálně 25 minut. Neuralink přesto pracuje na tom, aby se vše ještě zrychlilo a zefektivnilo. Vyjádření mluvčího společnosti web Business Insider nezískal, ale Vance mu potvrdil, že Musk chce zrychlit tempo tak, „jako by se svět chýlil ke konci“.

Tvrdý boj s konkurencí

Neuralink není zdaleka jedinou firmou zaměřenou na vývoj mozkových čipů. K jeho hlavním konkurentům patří například společnosti Synchron a Onward, které už mají první testování na lidech za sebou. A jak se zdá, jejich technologie skutečně funguje – v roce 2021 totiž jeden z pacientů Synchronu poslal tweet právě a jen pomocí své mysli.

Zaměstnanci Neuralinku každopádně varují, že se v této oblasti nesmí nic uspěchat a dávají situaci do kontextu s počátečními neúspěchy jiné Muskovy společnosti, a sice SpaceX, která se mimo jiné zabývá vysíláním raket na oběžnou dráhu Země. „Tady nepřipadá v úvahu, abychom první tři pokusy vyhodili do povětří,“ zdůraznila Shivon Zilis, ředitelka speciálních projektů Neuralinku a matka dvou Muskových dětí.