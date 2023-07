Hodnota Muskovy SpaceX stoupá vzhůru stejně rychle jako její rakety. Po dalším prodeji akcií atakuje hranici 150 miliard dolarů

Společnost SpaceX má na dosah pokoření dalšího historického milníku. Tentokrát se však nejedná o milník technologický, nýbrž ekonomický. Upozorňuje na to server americké televize CNBC, podle něhož hodnota firmy vlastněné Elonem Muskem již brzy dosáhne sumy 150 miliard dolarů, tedy v přepočtu nějakých 3,2 bilionu korun.

Za vše může nedávný prodej akcií na sekundárním trhu o celkovém objemu 750 milionů dolarů (15,9 miliardy korun), na němž se vedení tohoto kosmického giganta dohodlo s novými i stávajícími investory, a to při ceně 81 dolarů (asi 1 720 korun) za kus. K navýšení vlastního kapitálu nicméně podle finančního ředitele společnosti Breta Johnsena nedošlo, dodává zmíněný web.

Ostatně, že k tomu není důvod, řekl již před časem sám Musk. „Pokud je mi známo, žádné dodatečné financování SpaceX nyní nepotřebuje,“ nechal se pro CNBC slyšet v dubnu, tedy bezprostředně po vůbec prvním úspěšném letovém testu lodě Starship osazené na nosič Super Heavy. Náklady na další vývoj tohoto raketového systému, jenž je zároveň největším, jaký kdy lidstvo zkonstruovalo, přitom odhadl na částku dodatečných dvou miliard dolarů (přibližně 42,5 miliard korun). A to navíc jen v případě letošního roku.

Pět procent za půl roku

Podobné prodeje akcií nejsou u SpaceX nijak výjimečné. Podnik, který agentura Bloomberg označuje za nejhodnotnější startup v USA, je uskutečňuje zhruba dvakrát do roka, přičemž cílem je dát svým zaměstnancům a dalším partnerům šanci zbavit se vlastního podílu ve firmě, pakliže o něj už nemají zájem, nebo si ho naopak koupit. A protože se nejedná o veřejně obchodovanou společnost – tedy takovou, která je zalistována na burze -, činí tak právě prostřednictvím sekundárního trhu.

Naposledy vedení SpaceX uspořádalo obdobnou událost na přelomu roku. Cena jednoho kusu akcie tehdy dle CNBC činila 77 dolarů, což znamená, že za pouhých šest měsíců narostla o více než pět procent. Do firmy tenkrát zainvestovala například americká venture kapitálová společnost Andeerssen Horowitz, tedy ta samá, která Muskovi ,pomáhala‘ i s převzetím sociální sítě Twitter.

Jedna raketa každé čtyři dny

Ačkoliv firem, které umějí vyvinout sofistikované vesmírné technologie a následně je po vlastní ose do kosmu i vynést, je vícero, frekvenci, s jakou tak činí zmíněná SpaceX, se žádná z nich nevyrovná. Jen v rámci letoška totiž vypravila do vesmíru již 47 raket, což dělá v průměru jeden start za čtyři dny. Podobně impozantních statistik by se každopádně našlo mnohem víc.

Tak například minulý měsíc dosáhli Musk a spol. milníku v podobě dvoustého úspěšného přistání jejich znovupoužitelných nosičů. Ty do kosmu povětšinou vynášejí zařízení třetích společností, případně své vlastní – tak jako tomu je se satelity Starlink, kterých tam dostala už bezmála pět tisíc kusů.

Společnost též nadále spolupracuje s americkým vládním Úřadem pro letectví a kosmonautiku (NASA), a to hned na několika frontách zároveň. Vedle pravidelného dopravování jeho astronautů na Mezinárodní vesmírnou stanici se podílí mimo jiné na probíhajícím programu Artemis, v rámci něhož hodlá NASA vrátit člověka zpět na Měsíc. Stát by se tak mělo v horizontu příštích dvou tří let, přičemž loď Starship v tomto případě poslouží jako lunární přistávací modul, jenž dopraví posádku z oběžné dráhy jediného přirozeného satelitu Země na jeho povrch a zase zpět. Sám dvaapadesátiletý Musk si pak od téže rakety slibuje, že do konce aktuální dekády doveze první zástupce lidstva až na Mars.