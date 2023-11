Netflix a další streamovací služby na příští týden: Návrat Koruny, Godzilly a Scotta Pilgrima

Koruna

Jeden z nejúspěšnějších seriálů posledních let spěje do finále. V poslední, šesté sérii se přesuneme do období let 1997–2005, kdy Británií otřásla smrt milované princezny Diany, vládl neméně oblíbený labourista Tony Blair a princ William se začal sbližovat s jistou Kate Middleton. V hlavních rolích uvidíme Imeuldu Staunton, Jonathana Pryce, Dominica Westa nebo Elizabeth Debicki.



První čtyři díly poslední řady Koruny na Netflixu uvidíme 16. listopadu.

Scott Pilgrim

Oblíbený hrdina v podání Michaela Cery konečně chodí s Ramonou (Mary Elizabeth Winstead). Jejich velké dobrodružství pokračuje v animovaném pokračování, ve kterém se coby dabéři vrací všichni herci z původního filmu. I teď Scotta čeká boj se sedmičkou expartnerů milované Ramony, hrozí mu výpověď z bytu a další problémy…







Milovaný Pilgrim se na Netflix vrátí 17. listopadu.

Blue Beetle

Jaime Reyes (Xolo Mariduena) vystudoval na Gothamské univerzitě a vrací se ke své rodině. Vezme práci v sídle místních magnátů Kordových a seznámí se s dědičkou impéria Jenny (Bruna Marquezine), od které dostane do úschovy tajemnou zásilku. V té se ale skrývá mocný artefakt – modrý skarab, který se s Jaimem spojí a učiní z něj hrdinu Blue Beetla. Coby superhrdina si musí Jaime poradit s Jennyinou tetou Victorií (Susan Sarandon) a padouchem Conradem Carapaxem (Raoul Max Trujillo). Ti totiž chtějí modrého skaraba ovládnout a postavit mocnou armádu k ovládnutí světa. Blue Beetle s tím ale rozhodně nesouhlasí!



Další DC film na HBO Max uvidíme od 17. listopadu.

Monarch: Odkaz monster

V roce 2014 odstartoval režisér Gareth Edwards novým snímkem Godzilla sérii MonsterVerse. Ta se postupně rozrostla o tři další filmy a jeden anime seriál, no a nyní na malé obrazovce míří do hraného formátu. Děj nás tentokráte vezme do dvou časových rovin, přičemž jedna přímo naváže na události snímku Godzilla vs. Kong. Potomci důležitých členů organizace Monarch cestují do Japonska a postupně navštěvují i jistého Leeho Shawa (Kurt Russell), který se ukazuje jako klíčová postava v pochopení všech slavných kaiju. Druhá linka sleduje mladého Shawa, kterého ztvárnil Kurtův syn Wyatt Russell. Společně s Billem Randou (Anders Holm) studují Kongův ostrov a objevují nová a nová monstra. Seriál Monarch by měl být jistou přípravou na očekávaný film Godzilla x Kong: The New Empire, jehož premiéra je plánována na duben příštího roku.



Na příchod titánů se na Apple TV+ můžeme těšit 17. listopadu.

Dřívější MonsterVerse projekty

Coby příprava na výše zmíněný projekt by mohlo pomoct zopakování si předcházejících filmů. Ty jsou všechny dostupné na HBO Max, bohužel kromě Godzilla vs. Kong. Seriál Ostrov lebek, který sleduje Kongovu vládu na monstry obývaném kusu pevniny, je pak ke zhlédnutí na Netflixu.



MonsterVerse projekty najdeme na HBO Max a Netflixu.