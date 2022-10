NASA a SpaceX si pohrávají s myšlenkou vylepšení Hubbleova teleskopu. Chtějí ho poslat na vyšší oběžnou dráhu

Představitelé americké vesmírné agentury NASA se dohodli na další spolupráci se společností SpaceX Elona Muska. Cílem nového kontraktu je zjistit, zda je možné uskutečnit misi, která by vylepšila 33 let starý Hubbleův vesmírný teleskop. NASA ho chce poslat na vyšší oběžnou dráhu a prodloužit tak jeho životnost.

I přes poměrně vysoké stáří je zatím teleskop v dobré kondici a vědci jsou s jeho výkonem velmi spokojeni. „Hubble je neuvěřitelně úspěšný. I v tuto chvíli, zatímco s vámi mluvím, nám přináší úžasné vědecké objevy,“ řekl během tiskové konference NASA její pracovník Thomas Zurbuchen. Dodal ale, že zatím není jisté, zda je vůbec možné tento projekt uskutečnit. Cílem dohody je tedy pouze prozkoumání technické proveditelnosti celého záměru, uvedl server CNN.

Údržba skončila spolu s raketoplány

S nápadem na prodloužení životnosti dalekohledu přišla soukromá firma už před několika měsíci. „Naše společnost má mnoho zkušeností s dokováním kosmických lodí s Mezinárodní vesmírnou stanicí. Tyto znalosti chceme využít a zjistit, zda je možné provést podobný manévr i s teleskopem,“ pronesla viceprezidentka zákaznických operací a integrace ve SpaceX Jessica Jensenová.

Servisní mise úplnou novinkou nejsou. K Hubbleovu teleskopu jich přistálo už několik, přičemž poslední z nich se uskutečnila v roce 2009. O dva roky později NASA vyřadila poslední provozuschopný raketoplán a od té doby už se k dalekohledu žádná loď nevrátila. Protože ale plavidlo Crew Dragon společnosti SpaceX zmíněné raketoplány nahradilo u většiny jejich dosavadních úkolů, je nastíněný plán, jenž počítá s opravou a přemístěním teleskopu výš, celkem nabíledni.

Velkou výhodou pro NASA je i skutečnost, že výzkum má být zrealizován bez jakýchkoliv výdajů pro americkou vládu, veškeré náklady totiž uhradí právě SpaceX. I případná mise by pak měla daňovým poplatníkům ušetřit významné množství peněz, protože životnost teleskopu se díky ní prodlouží o dalších 15 až 20 let.

Opravu možná zvládnou i bez astronautů

Nová mise k Hubbleovu teleskopu by mohla být součástí dříve oznámeného, ​​soukromě financovaného programu SpaceX s názvem Polaris. Za tímto projektem stojí miliardář a ředitel platební platformy Shift4 Jared Isaacman. Ten se loni proslavil, když si u společnosti SpaceX objednal třídenní výlet na oběžnou dráhu Země pro sebe a své hosty. Letos v únoru pak oznámil založení programu Polaris, jehož součástí mají být nejméně tři vesmírné mise.





První let s názvem Polaris Dawn by se měl uskutečnit na jaře příštího roku. Jeho posádku má tvořit Isaacman a tři další astronauti, kteří poletí na palubě lodi Crew Dragon k Van Allenovým radiačním pásům, kde stráví až pět dní. Druhý let Polaris by pak podle Isaacmana mohl být skvělým kandidátem na vyslání SpaceX k Hubbleovu teleskopu.

Podle Jensenové zatím není jasné, zda bude mise vyžadovat přítomnost posádky na palubě, nebo ji zvládne i autonomní vesmírná loď. Zurbuchen každopádně dodal, že i vyřešení tohoto problému je součástí nově uzavřené spolupráce.