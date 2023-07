Za udržitelné firmy! Společnost CI3 vyvinula kalkulačku, která podnikům pomůže s povinným reportem uhlíkové stopy

Ačkoli je nefinanční reporting zatím povinností jen pro pouhou hrstku firem, kvůli nové evropské směrnici CSRD se v následujících letech méně či více dotkne de facto všech. Konkrétně velké společnosti budou tento povinný výkaz, jehož nedílnou součástí je i ESG reporting týkající se udržitelnosti a uhlíkové stopy, muset zveřejňovat již v následujícím roce.

Transparentní v tomto ohledu musejí být větší firmy s více než 250 zaměstnanci. Dalšími rozhodujícími faktory pak budou obrat přesahující miliardu korun a aktiva vyšší než 500 milionů, přičemž reportovat svůj dopad na životní prostředí jsou, respektive budou povinny ty subjekty, které splní alespoň dvě z těchto podmínek.

Nová směrnice ale už nyní ovlivní i celou řadu menších podniků. Typicky třeba odběratele větších společností, od kterých budou reportující firmy ESG údaje vyžadovat a budou s nimi dále pracovat v rámci vlastního vykazování. „Pokud jim jejich dodavatel nedokáže data dodat, nebudou s ním moci spolupracovat,“ varuje Viktor Třebický, jednatel společnosti CI3, která se věnuje konzultacím k výpočtu uhlíkové stopy a jejím reportingem pro firmy, veřejné instituce a municipality.

Komplexní výpočet na jednom místě

Aby celý proces firmám ulehčila, vyvinula CI3 ve spolupráci s odborníky webovou kalkulačku CarbonFix. Do té podnikatelé vyplní základní údaje týkající se třeba spotřeby energie, pohonných hmot, služebních cest zaměstnanců a materiálu, který firma zpracovává. Na základě zadaných dat CarbonFix vygeneruje výsledky ve srozumitelné grafické a tabulkové podobě. Následně si firma může stáhnout zprávu s hlavními výsledky uhlíkové stopy, jež splňuje nejdůležitější parametry mezinárodních standardů pro reporting emisí skleníkových plynů.

„Nástroj jsme vyvíjeli téměř čtyři roky. Naším cílem bylo nabídnout zejména malým a středním firmám jednoduchou, rychlou a finančně nenáročnou možnost komplexního výpočtu jejich uhlíkové stopy, kterou můžou dále předložit svým odběratelům, jichž se povinnost ESG reportingu přímo týká,“ popisuje spoluzakladatel CI3 a jeden z autorů kalkulačky Josef Novák.

Mnohem levnější než audit

Základní verze kalkulačky je k dispozici zdarma, za komplexnější verze reportingu si však společnosti budou muset připlatit. Suma se bude odvíjet od varianty výpočtu. Začínat bude na necelých 10 tisících, vyšplhat se ale může až téměř k padesáti.

„I tak jde o několikanásobně nižší částky, než kdyby se firmy rozhodly využít klasického auditu uhlíkové stopy a individuálního výpočtu poradenské firmy. Pro malé a střední firmy jde o naprosto dostačující nástroj, který pokryje jejich veškeré potřeby,“ dodává Novák s tím, že výsledky CarbonFix jsou po vygenerování validovány odborníky z CI3 a jejich správnost je pak potvrzena výstupním certifikátem a značkou z národního programu Sledujeme CO 2 .

Cílem ESG reportingů je v první řadě transparentnost, nikoli přímo snižování emisí. Mohly by se nicméně stát minimálně odrazovým můstkem k uhlíkové neutralitě jednotlivých firem. Ty mají totiž brát na vědomí, že otázka toho, jak se staví k udržitelnosti, může být zásadní pro celou řadu investorů či bank, jež by dotčeným společnostem mohli do budoucna poskytnout financování.