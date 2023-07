Nákup přes mobil je u e-shopů skoro nutností. Stále více zákazníků řeší udržitelnost, říká Martin Pech z Upgates

S raketově rostoucím počtem e-shopů mají dnes zákazníci v otázce kde a od koho nakoupit takřka neomezené možnosti. A ačkoli hrají čím dál větší roli moderní technologie, nakonec je to vždy člověk, kdo rozhodne, kde danou věc pořídit.

Proto je důležité, aby jednotlivé obchody držely krok s aktuálními trendy. Těmi nejzásadnějšími jsou podle Martina Pecha ze společnosti Upgates, která se zabývá tvorbou e-shopů, bezesporu rychlost a pohodlí při nakupování, ideálně prostřednictvím mobilních telefonů.

„Pokud zákazník nakupuje na cestách, chce najít produkt co nejrychleji a dokončit transakci doslova na pár kliknutí. Majitelé e-shopů by měli brát tento signál na vědomí a neustále vylepšovat popisy a názvy svých produktů, třeba už jen kvůli rostoucímu využívání hlasového vyhledávání,“ vysvětluje Pech. Že je m-commerce, tedy obchodování prostřednictvím mobilního telefonu, stále nezbytnější součástí internetových obchodů, ostatně potvrzuje i portál Insider Intelligence, podle kterého by tato oblast měla letos představovat 43 procent celkových online prodejů.

Zanedbatelná v současnosti není ani udržitelnost. Stále více zákazníků chce být podle Pecha informováno o tom, jak si produkty e-shopů ve vztahu k přírodě vedou. Na majitelích těchto obchodů pak je, aby tyto informace poskytli jasně a transparentně. „V Upgates pozorujeme, jak tento trend ovlivňuje e-shopy. A potvrzují to i výsledky průzkumu Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti, z něhož vyšlo, že až pro 40 procent Čechů je udržitelnost při nakupování důležitá,“ konstatuje Pech.

Nedůvěřiví Češi

Dostatečné otevřenosti v tomto směru by se tak majitelé e-shopů měli věnovat i přes časovou náročnost, která úpravu popisků doprovází.

„Obchody by měly na tyto informace dbát, protože toto téma bude v následujících měsících a letech ještě významnější,“ dodává s tím, že tak trochu samozřejmostí je dnes důvěryhodnost. Tu si Češi prověřují už během prvního nákupu. Znát chtějí především kontaktní údaje, podrobné informace o obchodě či odznak potvrzující, že je e-shop ověřen zákazníky.

„To, co může někomu připadat jako samozřejmost, pro zákazníka takové není. V dnešní době jsou lidé opatrní, pokud jde o jejich peníze, a pokud si nejsou jisti obchodem, kde se chystají nakoupit, raději se poohlédnou jinde,“ upřesňuje Pech a dodává, že důvěru v nákup mohou posílit také autentické recenze produktů a notifikační služby zobrazující historii nákupů daného produktu v konkrétním e-shopu.

Příliš komunikace škodí

Zapomínat by prodejci neměli ani na efektivní komunikaci s koncovým zákazníkem. Ta může přímo ovlivnit jejich budoucí vztah. Pech navíc upozorňuje, že pracovat se stávajícími nakupujícími je vždy lepší než hledat nové. „Mnohé obchody se zaměřují na získání nových zákazníků, avšak ti, kteří již nakoupili, často zůstávají opomíjeni. Pokud chtějí obchody udržet své stávající zákazníky, musí věnovat značné úsilí komunikaci s nimi,“ říká.

Všeho ale s mírou. Zákazníci nechtějí být zasypáni irelevantními nabídkami ani cítit neustálý tlak. Kromě newsletterů mohou e-shopy ke komunikaci využít také sociální sítě anebo chatovací aplikace. „Pokud na těchto optimalizacích obchody zapracují ještě v létě, mohou se těšit na úspěšnou hlavní nákupní sezónu, která je pro obchody vždy klíčová,“ uzavírá Pech.