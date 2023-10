Slunce, pláže a investice. Kyperský festival Reflect pomohl tuzemským startupům s uzavřením důležitých dohod

Druhé největší kyperské město Limassol hostilo koncem září mimořádnou událost, která má potenciál pomoci mnoha tuzemským startupům. Na akci s názvem Reflect Festival totiž došlo k propojení investorů z rozvíjejících se evropských trhů a Blízkého východu s klíčovými lidmi česko-slovenského startupového prostředí.

Výsledkem intenzivního dvoudenního networkingu, kterého se zúčastnilo zhruba osm tisíc lidí, jsou desítky sjednaných nebo uzavřených investičních dohod. „Přímořské prostředí, nabitý program a strategická vzdálenost necelých tří hodin letu prakticky z jakéhokoli hlavního města rozvíjející se Evropy přilákaly na letošní ročník obrovské množství návštěvníků. Mezi nimi bylo tradičně i mnoho řečníků z českého a slovenského inovačního prostředí. Díky letošnímu apetitu investorů navíc padlo na festivalu Reflect hned několik důležitých dohod,“ uvedl spolumajitel akce a zakládající partner VC fondu Zero one Hundred Dušan Duffek.

Zvítězil vzdělávací nástroj o porodu a rodičovství

Novinkou letošního ročníku byla i speciální startupová soutěž s názvem ReflectX. Ta měla za úkol vybrat nejslibnější mladé startupy z celého regionu a poskytnout vítězi okamžitou investici, která mu výrazně zjednoduší jeho další růst.





První místo nakonec získal kyperský startup Soula, jenž dokázal porazit přibližně 300 přihlášených konkurentů. Soula je aplikace, jejímž cílem je poskytnout personalizovaný vzdělávací nástroj o porodu a rodičovství s využitím umělé inteligence. Firmu založila Běloruska Natallia Miranchuk žijící na Kypru, která se již zhruba 15 let věnuje projektům v oblasti mateřství a výchovy dětí.

Přední osobnosti startupové scény

Kromě startupové soutěže poskytl kyperský festival svým návštěvníkům i další různorodý program hned na několika pódiích. Zatímco někteří účastníci dali přednost inspirativnímu obsahu a přednáškám, jiní festival navštívili především kvůli konverzaci s lidmi, s nimiž se v běžné pracovní rutině nesetkají.

Na Reflect totiž dorazilo mnoho významných osobností z celé tuzemské startupové scény. K nim patřila třeba šéfka Packety Simona Kijonková, generální ředitel STRV Lubo Smid, Peter Ďuriš z Kickresume nebo CEO GoodAI & Keen Software House Marek Rosa. Kromě nich ale na akci nechyběli ani zástupci mezinárodních investičních fondů, jako jsou Vibe Capital, Earl Grey Capital, Startup Wise Guys, Zero one Hundred a andělští investoři z celé Evropy a Blízkého východu.

„Na Reflectu se vždy do jisté míry zastaví čas. Venku je krásně, lidé se přepnou do téměř prázdninového režimu, ale mají kolem sebe tolik podnětů, že chtějí podnikat nebo se vzdělávat. A to je náš záměr už více než šest let,“ doplnil spoluzakladatel festivalu Stylianos Lambrou.

Že se letošní debutový event na Kypru skutečně vydařil, potvrdil i Duffek: „Jsme nadšeni z toho, jak celý festival proběhl, a máme perfektní zpětnou vazbu. První ročník ReflectX zaznamenal obrovský zájem, a právě proto jej plánujeme v budoucnu výrazně rozšířit a vytvořit celoroční startupový program, který bude na Kypr pravidelně přivážet startupy v rané fázi.“