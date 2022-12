„Podělal jsem to.“ Zakladatel zkrachovalé kryptoburzy FTX Sam Bankman-Fried přiznal své chyby, podvody ale odmítl

Zakladatel kryptoburzy FTX se ve virtuálním vystoupení na summitu New York Times DealBook rozsáhleji vyjádřil k událostem, které vedly k pádu jeho kdysi výdělečného impéria. Třicetiletý Sam Bankman-Fried přiznal, že jako generální ředitel udělal chyby, kategoricky ale odmítl, že by se dopustil jakéhokoliv podvodu. „Dal bych cokoliv za to, abych mohl určité věci udělat znovu a lépe. Byl jsem opravdu šokován tím, co se minulý měsíc stalo,“ řekl podle CNN americký podnikatel.

Na začátku listopadu odstoupil Bankman-Fried z funkce generálního ředitele FTX poté, co jeho společnost spolu s desítkami přidružených firem vyhlásila bankrot. Jakmile se to zákazníci dozvěděli, začali se pídit po způsobech, jak investované finanční prostředky co nejdříve získat nazpět. V důsledku toho se dříve mnohamiliardový Bankman-Friedův majetek de facto ze dne na den vypařil, přičemž poklesla přirozeně i hodnota kryptofirem, jež byly s FTX finančně provázané.

Jednou z klíčových otázek kolem celé kauzy přitom bylo, zda FTX nezpronevěřila peníze svých zákazníků, když poskytla obří půjčky hedgeovému fondu Alameda. „Finanční prostředky obou společností jsem rozhodně vědomě nemíchal. Upřímně mě překvapilo, jaká vůbec panovala v Alamedě situace,“ uvedl k tomu Bankman-Fried.

Selhala podniková kontrola

FTX zažila rozsáhlý run na banku na začátku listopadu a rychle se zhroutila uprostřed krize likvidity. Bankman-Fried ve svém vyjádření uznal, že firma trpěla nedostatkem podnikových kontrol. Kromě toho pak připustil i špatné řízení rizik v podnicích, na něž dohlížel. Tento popis do velké míry souhlasí s tvrzeními nového ředitele FTX, který byl ale ve svém hodnocení ještě výrazně tvrdší. „Nikdy ve své kariéře jsem neviděl tak rozsáhlé selhání podnikové kontroly a tak velkou absenci důvěryhodných finančních informací jako zde,“ popsal nynější generální ředitel společnosti John J. Ray III.

Svoji vinu na kolapsu firmy uznal i Bankman-Fried: „Podělal jsem to. Byl jsem generálním ředitelem, a tudíž jsem měl za FTX zodpovědnost. Neexistovala přitom žádná osoba, která by řešila rizikovost investic našich zákazníků. Zpětně musím uznat, že je to opravdu dost trapné.“

Zatím není jasné, jestli zákazníci FTX získají v rámci restrukturalizace své peníze zpět. Bankman-Fried uvedl, že klienti v USA a Japonsku by mohli být vyplaceni v plné výši, žádné podrobnosti svého plánu ovšem neposkytl. Je proto otázkou, zda je možné tomuto prohlášení věřit. Na začátku krize likvidity totiž podnikatel na svém twitteru napsal, že aktiva FTX jsou „v pořádku“ a že na pokrytí peněz klientů stačí. Hned následující den ovšem uvedený tweet smazal, pravděpodobně kvůli tomu, že se jeho snaha o záchranu společnosti nevydařila.

Vystoupení mu může u soudu zavařit

Kolaps FTX je nyní vyšetřován federálními žalobci v americkém státě New York a také úřady na Bahamách, kde sídlilo vedení společnosti. Nový management firmy vedený specialisty na restrukturalizaci je pak v kontaktu i s několika finančními regulátory, kteří na FTX v tomto komplikovaném období dohlíží.

Mohlo by se zdát, že uznání vlastních chyb pomůže Bankman-Friedovi u případných soudních procesů. Podle právníků je ovšem jeho přístup naprosto šokující. „To, co dělá, je forma sebevraždy. Všechna jeho tvrzení, která se ukážou být v rozporu s důkazy, budou považována za prokázání podvodu. Nevím, jestli je to známka arogance, přílišného mladistvého sebevědomí nebo jednoduše naprosté hlouposti,“ uvedl Howard Fischer, bývalý právník americké Komise pro cenné papíry.

I sám Bankman-Fried přitom přiznal, že jej právníci od veřejných vystoupení odrazují. „Radili mi, že bych se měl spíše schovávat. Já si ale myslím, že mám povinnost vysvětlit, co se stalo. Když budu jen sedět zavřený v místnosti a předstírat, že vnější svět neexistuje, tak ničeho dobrého nedosáhnu,“ zhodnotil podnikatel, jemuž by za jeho činy mohlo hrozit až několikaleté vězení. Při dotazu na svůj současný osobní majetek doplnil, že z původních 26 miliard dolarů (zhruba 600 miliard korun) má nyní na osobním účtu už jen něco kolem 100 tisíc (asi 2,3 milionu korun).