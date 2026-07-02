Fotogalerie: Takto probíhala stavba Nuselského mostu v 60. letech. Realizaci předcházelo několik soutěží

Samotný most měří téměř 485 metrů a jeho vozovka se nachází přibližně 40 metrů nad dnem Nuselského údolí. Stavba dosahuje skoro 27metrové šířky a po jejím povrchu vede několik jízdních pruhů pro automobily. Uvnitř konstrukce se navíc nachází dvoukolejný tubus metra, který je zcela oddělen od silniční dopravy.
Jak to všechno začalo
Snahy o přemostění nuselského údolí se objevily už na přelomu 19. a 20. století. Prvním architektem, který roku 1903 předložil městu návrh ocelové obloukové konstrukce, jež by dopravně propojila městskou část Pankrác s centrem metropole, byl Jaroslav Marjanko. Jeho nápad ovšem zůstal bez odezvy.
S dalším pak přišel v roce 1918 profesor Stanislav Bechyně, který viděl řešení v betonovém obloukovém mostě. Ani tento návrh ale neprošel. První oficiální soutěž na zbrusu novou stavbu byla nakonec vypsána až o osm let později. Celkem bylo tehdy předloženo 29 projektů, jež zahrnovaly jak ocelové, tak betonové konstrukce. A ačkoliv byla řada z nich oceněna, v roce 1933 vyhlásilo město novou soutěž s novými požadavky, v rámci níž chtělo získat co nejvíce podkladů pro stanovení ideálních technických směrnic. Všechny dodané návrhy byly tehdy považovány za proveditelné s tím, že upřednostňovány byly betonové mosty před ocelovými.
Poslední architektonická soutěž na stavbu Nuselského mostu byla vypsána až za dalších 24 let, přičemž za vítězným návrhem stál architekt Stanislav Hubička se svým týmem. Původně se mělo jednat o visutý most, nicméně předložený inovativní projekt nakonec přesvědčil pražské radní, že lepším řešením bude stavba z předpjatého betonu, jejíž konstrukční a statické řešení vypracovali inženýři Jan Vítek a Miroslav Sůra.
Průběh stavby
Stavebním pracím předcházelo nejprve zbourání bloku zmíněných 17 bytových domů, které se nacházely v Nuselském údolí (záběry z této demolice následně použil Zdeněk Podskalský v hudební komedii Ta naše písnička česká). Stavba pak byla oficiálně zahájena v roce 1967, přičemž od samého počátku patřila k nejsložitějším dopravním projektům tehdejšího Československa.
Kromě přemostění hlubokého nuselského údolí totiž museli projektanti vyřešit také vedení budoucí trasy metra. Proto vznikl uvnitř mostní konstrukce uzavřený tubus, který byl od počátku navržen pro provoz podzemky. V době výstavby přitom ještě pražské metro nejezdilo, jeho dokončení bylo otázkou několika dalších let.
Výstavba následně probíhala po etapách. Nejprve byly vybudovány mohutné železobetonové pilíře, na které navázala montáž jednotlivých částí mostní konstrukce. Stavba vyžadovala nasazení tehdy nejmodernější stavební techniky i stovek pracovníků různých profesí. Kvůli rozměrům mostu bylo navíc nutné vyvinout speciální technologické postupy pro betonáž i předpínání nosné konstrukce.
Tanky jako zatěžkávací zkouška
Jak již bylo řečeno, most vznikl z předpjatého betonu, který v té době představoval jednu z nejmodernějších stavebních metod vůbec. Díky ní bylo možné vytvořit štíhlejší a zároveň velmi pevnou konstrukci schopnou odolat vysokému zatížení i dlouhodobému provozu. Celkem bylo při budování použito několik desítek tisíc kubických metrů betonu a tisíce tun oceli.
Ještě před uvedením do provozu čekaly stavbu rozsáhlé zatěžkávací zkoušky. Na most postupně najely desítky těžkých nákladních automobilů, jejichž hmotnost simulovala maximální možné zatížení při běžném provozu.
Podle dobových fotografií a svědectví byly při některých testech využity také pásové tanky, jež měly prověřit chování konstrukce v podmínkách extrémního zatížení. Během testů odborníci sledovali průhyb mostu, deformace jednotlivých částí a celkové statické vlastnosti.
Slavnostní otevření
Slavnostní otevření Nuselského mostu proběhlo 22. února 1973, v době svého dokončení patřil mezi největší mosty z předpjatého betonu v Evropě. Automobilová doprava na něm začala jezdit krátce po otevření, zatímco tubus uvnitř konstrukce zůstal ještě několik měsíců prázdný.
První souprava metra mostem projela až v květnu 1974, kdy byla zprovozněna první trasa dnešní linky C. Díky tomu se stavba stala jednou z mála svého druhu na světě, jež spojuje silniční dopravu s podzemní dráhou vedenou uvnitř mostní konstrukce.
Zdroje: Casopisstavebnictvi.cz, Seznamzpravy.cz, Reflex.cz, Prazskypatriot.cz