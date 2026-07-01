FlixBus posiluje spojení do Evropy i menších českých měst. Naše zelené vlaky ale do Prahy zatím nedorazí, říká šéf firmy Leman

Na to v rozhovoru pro Euro.cz odpovídá Pavel Leman, ředitel FlixBusu pro Česko, Slovensko a Maďarsko a viceprezident společnosti Flix pro region východní Evropy. Řeč přišla také na vlakové linky FlixTrain, vytíženost letních spojů do Chorvatska nebo snahy o dosažení uhlíkové neutrality.
FlixBus zajišťuje mezinárodní spojení do Česku již 12 let. Jak byste po tolika letech zhodnotil postavení firmy na tuzemském trhu?
Všechno svědčí o tom, že jsme na českém trhu etablovanou a úspěšnou značkou. Náš zákazník již ví, co od nás očekávat a jsme mu spolehlivým dopravním partnerem na cestách po celé Evropě i ve světě. Česká republika je pro nás zároveň jedním z klíčových trhů v regionu, a to jak z hlediska objemu cestujících, tak z hlediska hustoty naší sítě. Nabízíme odsud spojení do 25 zemí na 149 přímých linkách, které směřují do 479 míst v Česku i celé Evropě.
V čem spočívá největší síla FlixBusu, respektive proč by měli zákazníci při svých cestách využít právě vaše služby?
Naší největší silou je kombinace tří věcí: rozsah sítě, cenová dostupnost a digitální zákaznická zkušenost. Provozujeme jednu z největších autobusových sítí na světě, což nám umožňuje nabídnout zákazníkovi nejen spojení z bodu A do bodu B, ale skutečné cestovní řešení – ať už jede z Prahy do Brna nebo z Ostravy na francouzskou Riviéru.
Silnou stránkou je také naše platforma – aplikace a web jsou intuitivní, rezervace je otázkou minut a zákazník má vše pod kontrolou. A v neposlední řadě je zásadní náš model s minimem vlastních aktiv, kdy spolupracujeme s lokálními dopravními partnery, což nám dává flexibilitu a schopnost rychle reagovat na změny trhu.
Kde ještě naopak vidíte prostor pro zlepšení?
Chceme se dále zaměřovat na další rozšíření našeho pokrytí a posílení spojení mezi menšími městy a obcemi, abychom se stali skutečně dostupným dopravním partnerem pro místní obyvatele. Kromě toho chceme přesvědčit lidi, aby si jako pohodlnější a cenově dostupnější řešení pro každodenní cestování zvolili právě veřejnou dopravu.
Lidé cestují více spontánně
Odvětví dopravy výrazně ovlivnila pandemie covidu. Jsou i dnes patrné nějaké změny v chování cestujících oproti situaci před pandemií?
Návrat na předcovidová čísla trval přibližně dva roky, ale trajektorie počtu cestujících se vrátila velmi záhy na původní vzestupnou křivku. Jen za loňský rok jsme zaznamenali rekordní čísla v obsazenosti spojů. Co se ale trvale změnilo, je chování samotných cestujících. Lidé se po pandemii mnohem více orientují na zážitky – cestují více spontánně, rezervace přicházejí v kratším předstihu než dříve.
Zároveň pozorujeme větší citlivost na hodnotu za peníze: zákazníci porovnávají více než kdy dřív a autobusová doprava z toho vychází velmi dobře. Pandemie také výrazně urychlila digitalizaci – drtivá většina jízdenek se dnes prodá online nebo přes aplikaci.
Čím se český trh liší od okolních zemí střední a východní Evropy?
V našem regionu je dvacet zemí od Finska přes Řecko, Slovinsko a Rumunsko až po Ukrajinu. Každý z těch států je přitom v jiném bodu rozvoje. V Rumunsku a Chorvatsku jsme nedávno rozjeli domácí linky, v Maďarsku pevně doufáme, že po volbách dojde k uvolnění na trhu, a v některých zemích na Balkáně je zatím provoz spíše ve zkušebních fázích.
Česko už má ale tohle všechno dávno za sebou. Autobusový trh je tu etablovaný, zavedení dopravci přinášejí kvalitní služby, mnohdy převyšující běžný standard. Že právě tady FlixBus začal fungovat hned v roce 2014 v rámci první expanze značky z Německa do zahraničí, bylo otázkou nejen geografické blízkosti, ale také legální jednoduchosti a vstřícnosti trhu přijmout nového hráče.
Kdo pro FlixBus představuje největší konkurenci?
Naším hlavním konkurentem jsou osobní automobily, nikoli ostatní dopravci. Snažíme se tedy přesvědčit lidi, aby volili veřejnou dopravu jako udržitelnější, pohodlnější a cenově dostupnější řešení. Hromadnou dopravu zároveň vnímáme jako jeden integrovaný systém různých druhů dopravy, které by měly vzájemně spolupracovat, aby uspokojily potřeby moderních cestujících.
Uvažujete i nad akvizicí nějakého dalšího dopravce?
Tohle téma my zásadně nekomentujeme. Samozřejmě, že na každém trhu je nějaký hráč, který by za akvizici stál, ale jak se hezky česky říká, nemůžeme ani naznačovat.
Nové linky? Na Balkán či na severní Moravu
Chystáte letos o prázdninách posílení spojení do Chorvatska či jiných plážových destinací?
Každý rok spoje v rozumné míře přidáváme. České linky na Istrii a Dalmácii každoročně doplňují další autobusy z Polska a Německa. Cestující z Moravy přisedající do spoje z Polska se zase mohou dostat až na ostrov Krk a ze Slovenska nebo z Vídně je otevřená cesta až do Dubrovníku.
Z našich dat zároveň vidíme, že cestující si zamilovali noční spojení. Je to logické – večer nastoupíte do autobusu, vyspíte se a ráno už vystupujete na pobřeží Jadranu. Cestují takto i celé rodiny. Na vytížená data, tedy především víkendy, proto počítáme s posíleným spojením.
Pro letošní cestování po Chorvatsku navíc přichází další příjemná novinka, kterou je možnost používat domácí chorvatské spojení FlixBusu na krátké výlety po Chorvatsku. S uvolněním tamního trhu totiž vznikla spojení mezi jednotlivými letovisky a historickými centry. Cestování do a po Chorvatsku tedy nikdy nebylo jednodušší.
Na jaké další nové linky se můžou čeští cestující těšit?
Česko už je našimi spojeními relativně dobře pokryté, i tak ale nabídku neustále rozšiřujeme. Nedávno se například západočeská Plzeň dočkala přímého spojení s Paříží a v těchto dnech přibývá i spojení do Krakova. Města jako Liberec nebo České Budějovice napojujeme na mezinárodní linky do Itálie či Chorvatska. Nově nabízíme také každodenní spojení do Londýna a nové linky na Balkán – třeba do srbského Bělehradu, bulharské Sofie či rumunské Bukurešti.
Zároveň se ohlížíme i na již zmíněnou obslužnost menších měst, pokud to dává smysl a dobře to zapadne do naší sítě. Třeba s dokončovanou dálnicí D35 tedy určitě přibude spojení na severní Moravu.
Zavedli jste v poslední době pro cestující i nějaké nové služby?
Zmínil bych třeba to, že FlixBus umožňuje cestování s jízdním kolem, jelikož na téměř polovině spojů jsou k dispozici nosiče na kola. V letošní sezoně jsme se navíc rozhodli, že přepravné za kolo na trasách z Česka bude dostupné ve speciální akci jen za 49 korun. Ať vezmete bicykl na pobřeží, nebo do velehor, výlet na kole získá zcela nečekané obzory.
Válka v Íránu jízdenky nezdražila
Jak FlixBus ovlivnily současné vysoké ceny pohonných hmot? Museli jste už kvůli dopadům války v Íránu přistoupit ke zdražení jízdenek?
Naše ceny zůstávají stabilní ve srovnání s obdobím před zvýšením cen pohonných hmot. V podobné situaci už jsme ostatně byli i v minulosti – třeba v okamžiku, kdy vypukla pandemie covidu, nebo když začala plnohodnotná válka na Ukrajině. V obou případech došlo k dohodě s autobusovými partnery, vzájemné podpoře a snaze udržet ceny jízdenek co nejníže. Cestující jsou samozřejmě na cenu přirozeně citliví, a proto neustále sledujeme, zda jsou naše tarify nastaveny na správné úrovni.
FlixBus se zavázal k dosažení uhlíkové neutrality v Evropě do roku 2040. Jaké kroky nyní podnikáte, abyste tohoto cíle dosáhli?
S tímto přelomovým datem pořád počítáme, protože naší filozofií je přinášet dlouhodobě udržitelné řešení pro každodenní cestování, a celkově snížit dopad mobility na životní prostředí. Intenzivně tedy pracujeme na vývoji a testování alternativních pohonných technologií. V Evropě díky tomu postupně přibývá autobusů na alternativní pohon, a v našich podmínkách od loňského května funguje dvojice strojů jezdících na LNG mezi Prahou a Krakovem.
Jaké máte plány v segmentu vlakové dopravy? Dočkají se někdy FlixTrainu i čeští cestující?
Aktuálně se naši kolegové soustředí na intenzivní rozvoj v Německu, jehož součástí bude i zavedení zbrusu nových vysokorychlostních souprav. Počítáme s tím, že páteř naší železniční dopravy budou do budoucna tvořit právě vysokorychlostní vlaky, pro takové spojení ale zatím v Česku nejsou ani vytvořené podmínky. Nejblíže, kde lze zatím nastoupit do FlixTrainu, jsou saské Drážďany, a v letošním roce se na mapu našich vlakových spojení konečně dostane i bavorský Mnichov.
Jak často cestujete autobusy FlixBusu Vy osobně?
Služby FlixBusu samozřejmě využívám. Ne sice na každodenní bázi, ale povědomí o provozu v rámci našeho velkého region Europe East FlixBus si udržuji neustále. Ty nejlepší praxe se pak snažíme sdílet a škálovat, abychom mohli náš produkt neustále zdokonalovat.