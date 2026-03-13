Ostrava mění tvář města. Nový most Na Karolině propojí dvě historické části a naváže na proměnu nábřeží Ostravice

Ostrava se v posledních letech rychle mění. Z „černého“ města spojeného s těžkým průmyslem se stává moderní moravskoslezská metropole, kde vznikají nové architektonické dominanty od světových architektů. Ať už jde o očekávanou Černou kostku, koncertní halu podle návrhu amerického architekta Stevena Holla či plánovaný stadion Nové Bazaly od španělského studia L35 Arquitectos. Nyní k nim navíc přibude další výrazný urbanistický objekt – nový most Na Karolině.
Jednoznačně nejvýraznějším prvkem této moderní stavby budou její asymetrické nosné konstrukce, které se nad řekou Ostravicí propojí a stanou se symbolem setkání Moravské a Slezské Ostravy. Dojde k tomu již poměrně brzy, neboť stavební ruch zde začne už v pondělí 16. března. Dokončení projektu je plánováno na konec roku 2026, přičemž nejdříve dojde k demolici stávajících mostních konstrukcí. Zhotovitelem je firma Firesta-Fišer, která odhadla náklady zhruba na 274 milionů korun bez DPH, tedy o 67 milionů méně, než byla původně odhadovaná cena.
„Je zapotřebí připomenout téměř již havarijní stav stávajících mostních objektů, který musíme s ohledem na bezpečnost řešit. V návaznosti na ni a s ohledem na dlouhodobou životnost i budoucí rozvoj území jsme se rozhodli ke kompletní demolici mostu a jeho nahrazení mostem novým,“ vysvětluje náměstek primátora pro investice a dopravu Břetislav Riger.
Moderní dopravní spojnice
Nový most, který je navržen jako třípólová spojitá ocelová konstrukce se spodní mostovkou, tvořenou ocelovými příčníky spřaženými s železobetonovou deskou, nahradí dvě stávající konstrukce jedním kompaktním objektem. Bude užší a kratší než stávající soumostí, ale zlepší bezpečnost a plynulost dopravy, nově nabídne propojení i pro pěší a cyklisty a podpoří rozvoj okolního území a nábřeží. Součástí stavby je i úprava navazujících komunikací, přestavba tří křižovatek a vybudování dešťové kanalizace a veřejného osvětlení.
Autorem architektonického řešení je profesor Roman Koucký, k jehož nejznámějším dílům patří Trojský most v Praze či Mariánský most v Ústí nad Labem. Známý architekt při představení svého návrhu připomněl, že mosty mají mezi stavbami výsostné postavení a byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy charakterizují i samotná města.
„Nový most spojí ‚dvě‘ Ostravy – Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jako by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svoji sílu na břeh protější, a spolu tak překlenuly řeku,“ popisuje Koucký.
To vše doplní i zajímavé vizuální prvky připomínající průmyslovou tradici regionu a jeho ocelářskou historii. Charakteristickými symboly budou chrliče ohně po obou stranách mostu, slavnostní osvětlení, reliéfy znaků městských částí na mostních pilířích a vysoké stožáry s jejich vlajkami.
Revitalizace břehů
Výstavba mostu naváže na předchozí revitalizaci levého břehu Ostravice. Během ní vznikl pod City Campusem Ostravské univerzity atraktivní veřejný prostor pro relaxaci, plný chodníků, laviček a osvětlení. Rychlost byla v oblasti snížena na 30 kilometrů za hodinu, takže se území výrazně zklidnilo.
Práce zahrnovaly zpevnění břehu s pomocí kamenů, instalaci odolného mobiliáře a sadové úpravy, kdy bylo vysázeno množství stromů, keřů a trvalek. Zároveň došlo ke zvýšení komunikace o půl metru, jež by mělo eliminovat problémy s přívalovými dešti a vysokou hladinou řeky. Celkové náklady na tyto práce činily 40 milionů korun bez DPH.