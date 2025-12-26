Dubajská čokoláda na ústupu? Jak pochoutka, která pobláznila svět, změnila český trh i strategie zdejších výrobců

Lidé čokoládu milují, ale tahle kombinace svět doslova pobláznila. Křupavé nastrouhané těsto kataifi, pistáciový krém, pasta tahini – a samozřejmě také ona čokoláda. Smíchejte všechny přísady do jednoho výrobku, a rázem získáte chuť, která ovládla sociální sítě i mlsné jazýčky zákazníků napříč kontinenty.
Samotná dubajská čokoláda podle různých verzí vznikla už v roce 2021. Samozřejmě kde jinde než v Dubaji. Skutečné šílenství však odstartovalo až na konci roku 2023, kdy se její videa stala virálními na TikToku. Během loňska se fenomén rozšířil po celém světě a začal ovlivňovat nejen sociální sítě, ale i nabídku kaváren a obchodů.
Máte rádi dubajskou čokoládu?
V Česku se „hype“ kolem dubajské čokolády začal významněji projevovat loni v zimě. Tehdy ji do nabídky zařadily firmy jako Čokoládovna Janek nebo Mixit, přičemž poptávka rychle převýšila výrobu a produkt byl prakticky okamžitě vyprodaný. Některé značky však z různých důvodů raději vsadily na vlastní plněné tabulky, například čokoládová manufaktura Ajala uvedla Staročeskou, zatímco rodinná firma Steiner & Kovarik přišla se svou Pražskou čokoládou.
Reakce na importované trendy
Majitel zmíněné Ajaly Filip Teplý uvedl Staročeskou plněnou čokoládu na trh tak trochu „na truc“ celému dubajskému bláznovství. Domníval se totiž, že mnoho firem se na novém trendu snaží pouze přiživit, aniž by zapojily vlastní invenci, a často prodávají produkt mizerné kvality. „Měla to být naše pirátská odpověď na přehnané dubajské šílenství a zároveň pobídka, že i u nás máme super suroviny a umíme být kreativní, ne jen kopírovat. Po půl roce prodejů se stále řadí mezi naše nejprodávanější čokolády, takže jde o velmi úspěšný produkt,“ říká pro Euro.cz.
Z podobných důvodů se k boomu nepřipojili ani v čokoládovně Steiner & Kovarik. Podle spoluzakladatele Petra Kovaříka šlo především o marketingový trik, který jeho osobně navíc prý chuťově nijak neoslovil. „Dubaj je extrémně závislá na turismu, takže když se tam něco podaří protlačit virálně, bývá za tím podle mne tlak vlády a státem placení influenceři. Díky tomu se to rychle rozkřikne a poptávka roste – i díky leteckým cestám, které emirát živí,“ vysvětluje Kovařík.
Dle jeho názoru nejde o kvalitu, nýbrž o umělý trend. A právě proto čokoládovna, stejně jako Ajala, „hype“ nevyužila a vytvořila onu vlastní plněnou Pražskou čokoládu. „Taková milá náplast na naši ekonomickou ztrátu je nynější objednávka od luxustních shopping mallů z Japonska. Koupili si jí tisíc kusů zhruba za čtvrt milionu korun a budou ji prodávat ve svých obchodech na Valentýna,“ pochvaluje si Kovařík.
Naopak Mixit.cz dubajskou čokoládu do sortimentu zařadil loni několik týdnů před Vánocemi a následně přidal i další varianty. V nabídce se objevila dokonce i samotná náplň – pistáciový krém s kataifi – jako Mixitella. A později přibyl též jahodový krém s kataifi.
Čokoládovna Janek drží dubajskou čokoládu v nabídce jakbysmet, avšak s recepturou upravenou podle vlastních představ, jak před časem uvedl pro naši redakci šéf firmy Václav Durďák. A podobně jako Mixit nabízí i samotný Dubajský krém ve skleničce.
Plněné tabulky vedou
Jak vypadá situace dnes a co dubajská euforie na trhu zanechala? Podle spoluzakladatele a jednoho z šéfů Mixit.cz Martina Wallnera je poptávka asi poloviční, nicméně exotická pochoutka je v sortimentu stálicí. „V kategorii čokolád je naším nejprodávanějším produktem. Zároveň nám ale otevřela nový segment plněných čokolád, který plánujeme dále rozšiřovat,“ potvrzuje s tím, že před letošními Vánocemi přibyla varianta s krémem ochuceným perníkovým kořením.
Pokles prodejů zaznamenali též u Janka, nicméně i tak se vedení podniku rozhodlo v minulých měsících přidat do nabídky další nové produkty. Konkrétně jde o Plněnou nugátovou a Moravskou čokoládu.
Že efekt „dubajské“ už není, co býval, si myslí rovněž Teplý z Ajaly. Druhým dechem každopádně dodává, že minimálně jedno pozitivum její nástup přinesl – výrobcům připomněl, že plněné čokolády zákazníky baví dlouhodobě. Ostatně, i proto je nyní v nabídce jeho společnosti limitovaná edice vánoční Perníčkové čokolády s lískooříškovou náplní praliné, karamelizovanými lískovými ořechy a medovými perníčky. „Jednoduše jsme do tabulky uzavřeli atmosféru Vánoc. A máme spoustu dalších nápadů, vyladěnou technologii a chuť experimentovat, takže tento segment plánujeme rozvíjet dále,“ přiznává Teplý.
V čokoládovně Steiner & Kovarik se rozhodli jít trochu jiným směrem. Vychází z předpokladu, že kakao je superpotravina, a tak se namísto toho pustili do výroby funkční čokolády s hericiem, hlívou ústřičnou, moringou, cordycepsem nebo kolagenem. Že tato cesta funguje, dokládá i jejich nedávný úspěch na International Chocolate Awards, kde firma získala zlatou medaili a cenu za globálního vítěze, což se dosud podařilo jen třem evropským zemím. Ocenění si odnesla jejich chřestová čokoláda s estragonem.
Příprava na Valentýna i Velikonoce
Ačkoliv právě skončila vánoční špička, žádná z námi oslovených čokoládoven nezahálí a v podstatě již jen dolaďuje nabídku na Valentýna a na Velikonoce. V Ajale letos připravují speciální novinku – afrodiziakální valentýnské srdce. U Mixitu se zase bude jednat o limitovanou kolekci se „zamilovaným“ designem, zatímco na Velikonoce se chystá obří kraslice a velikonoční kalendář. „V rámci nových produktových řad budeme dál rozšiřovat slaný sortiment, dětskou řadu i doplňkové produkty,“ konstatuje Wallner, detaily však zatím prozradit nechce.
Ve Steiner & Kovarik zůstávají u funkčního směru. „Poté, co jsme s Adamem Helceletem připravili krém s cordycepsem, chystáme teď produkty pro Davida Vencla a lidi, kteří se otužují. Máme i novinku pro rodinnou posádku Kolocových na rallye Paříž Dakar a další sportovce. Hodně pracujeme s různými adaptogeny, které snižují stres, podporují imunitní systém a celkovou vitalitu,“ uzavírá Kovařík.