Pochoutka, která pobláznila TikTok. Výrobci dubajské čokolády nestíhají, hit internetu nyní míří do mainstreamu

Lidé čokoládu milují, ale teprve tahle kombinace svět doslova pobláznila. Křupavé nastrouhané těsto kataifi, pistáciový krém a pasta tahini. A samozřejmě také ona čokoláda. Smíchejte všechny tyto přísady do jednoho výrobku, a rázem získáte chuť, která ovládá sociální sítě i mlsné jazýčky zákazníků napříč všemi kontinenty.

Dubajská čokoláda se dnes objevuje v sirupech, kávách, tyčinkách, zmrzlinách nebo v produktech jako cheesecake či milkshake. Na její rostoucí popularitu přitom sází jak zaběhlé firmy, tak malí podnikatelé. Ti všichni zkoušejí vydělat na trendu, který má potenciál zrychlit tempo inovací v oboru. Jak přitom zdůrazňuje The Wall Street Journal, fenomén už míří i do regálů velkých nadnárodních řetězců.

Velký hit, ale s háčky

Nutno podotknout, že na rozdíl od podobných potravinových hitů, jako je třeba nápoj matcha, už dubajská čokoláda stihla způsobit i řadu problémů – nedostatkem surovin počínaje, přes právní spory v Německu až po „nájezdy“ zákazníků na obchody, které následně musely omezit počet kusů na osobu.

V Česku se tato novinka objevila třeba v nabídce Čokoládovny Janek nebo Mixitu. A v obou případech byla okamžitě vyprodaná. Stejně jako jinde ve světě právě zásluhou sociálních sítí. „To, co dřív trvalo roky, se dnes dostane ke globálnímu publiku během týdnů,“ uvádí spoluzakladatel amerického výrobce cookies a dezertů Crumbl Sawyer Hemsley. Rozeznat krátkodobý virální hit od skutečné změny spotřebitelských preferencí je podle jeho názoru v současnosti opravdový oříšek.





Právní spory a ochranné známky

Že internet v poslední době zrychlil tempo, jakým se nové chutě objevují a šíří, je nepopiratelné. Obchody a restaurace sledují aktuální trendy nejen na Instagramu ve snaze inspirovat se a dát zákazníkům to, co chtějí, čím dál častěji. Ovšem stejně tak platí, že se musejí mít neustále na pozoru, neboť ne každý hit dlouhodobě vydrží. Důkazem budiž třeba šlehaná káva z instantní směsi, která se stala virálním fenoménem během pandemie, avšak následně upadla v zapomnění.

To dubajská čokoláda se zatím, zdá se, drží celkem pevně a postupně proniká i do mainstreamu. Aktuálního šílenství kolem inkriminované pochutiny se vedle Crumblu snaží využít také další známé značky, jako jsou například Trader Joe’s, Aldi, Lidl, Shake Shack či Dunkin’ Donuts. Jejich nabídku každopádně brzdí obtížně dostupné těsto kataifi, rostoucí ceny kakaa i dalších ingrediencí. „Kvůli vysoké poptávce bojujeme s nedostatkem pistácií, který je celosvětový a je částečně způsobený právě poptávkou po dubajské čokoládě,“ potvrzuje pro Euro.cz spoluzakladatel Mixitu Martin Wallner.

Ke všem výše zmíněným komplikacím se navíc během července přidaly další problémy. Americký Úřad pro kontrolu potravin nařídil stažení pistáciovo-kakaového krému z obchodů World Market kvůli kontaminaci salmonelou. V Německu se dubajská čokoláda dostala až k soudu, protože dovozce cukrovinek zažaloval řetězec Aldi Süd s tím, že označení „Dubai Chocolate“ mohou nést jen výrobky pocházející přímo z Dubaje.





Rok dubajské čokolády

Jak to s hitem posledních měsíců vypadá v Česku? Lidé dubajskou čokoládu v rámci akčních nabídek mohli opakovaně nakupovat třeba ve zmíněném Lidlu, a to jak v podobě čokolády tabulkové, tak jako muffin, krém či ve tvaru tvarohové tyčinky.

„Součástí naší stálé nabídky se dubajská čokoláda stala koncem května. Prvotní enormní zájem již postupně opadá, ale své zákazníky stále má,“ podotýká mluvčí Lidlu Eliška Froschová Stehlíková.

Podobné zkušenosti se stabilizací zájmu sdílí ústy svého tiskového mluvčího Františka Brože i online supermarket Košík.cz. „Stále však platí, že o dubajskou čokoládu je zájem, protože se objevují i další výrobky s její příchutí. Na Košíku například nabízíme mléčný nápoj, výjimkou nejsou ani zmrzliny a další,“ doplňuje s tím, že v nabídce je nyní čokoláda od třech výrobců, a to konkrétně od značky Hello’s, Ülker a Lindt.

V Mixitu se na exotickou pochoutku rozhodli zareagovat již loni v prosinci. „Jeden z kolegů ji přivezl z dovolené a my jsme z toho byli nadšení. Postupně se z toho stal takový virál, že jsme si řekli, že musíme být u nás první, kdo s tím přijde do online prostoru jako s vlastnoručně vyrobeným produktem. Od spuštění o ní byl takový zájem, že jsme nestačili uspokojovat poptávku, která ještě stále převyšuje to, co stíháme vyrábět,“ dodává Wallner.

Také u Janka zaznamenali trend dubajské čokolády už dříve, a sice konkrétně před rokem v létě. Následujících několik měsíců proto využili k poctivé přípravě na její výrobu. „Do ní jsme se pak pustili hned po začátku letošního roku, přičemž vytvořit ideální recepturu trvalo asi 14 dní. Pak jsme dali čokoládu hned do prodeje a od té doby jí vyrábíme několik set kusů denně, i přesto je ale prakticky neustále vyprodaná,“ uvedl již dříve pro naši redakci spoluzakladatel firmy Václav Durďák.

„Česká“ dubajská čokoláda je na trhu již desítky let

Zda bude dubajská čokoláda dlouhodobým fenoménem, nebo naopak pouze krátkodobým virálním hitem, na který se po čase zapomene, ukážou pochopitelně až následující měsíce, potažmo roky. Wallner z Mixitu sází na první variantu, byť zároveň podotýká, že je potřeba nahlížet na celou věc realisticky.

„Věřím, že dubajská zůstane stálicí a premiantem nabídky, ale ten stávající extrémní zájem je určitě módním trendem a během několika měsíců se dostane poptávka na úroveň klasických čokolád. Zároveň ale díky této novince máme mnoho nápadů na další skvělé variace a sortiment plněných čokolád budeme dále rozšiřovat,“ dodává.

Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu skutečnost, a sice že „česká“ varianta dubajské čokolády je na zdejším trhu technicky vzato k dostání již desítky let v podobě tyčinky Deli s pistáciovou příchutí z portfolia Nestlé. Právě tato konkrétní sladkost je ze všech produktů zmíněné značky jasně nejoblíbenější. „Naše strategie se dlouhodobě opírá o silné a oblíbené značky, které mají na českém trhu své pevné místo, a pistáciová Deli je toho příkladem. Proto zařazení dubajské čokolády do portfolia neplánujeme,“ dodává pro Euro.cz mluvčí Nestlé Česko a Slovensko Tereza Procházková.