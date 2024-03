Místo pomlázky dovolená v zahraničí. Velikonoční volno využívá k cestování stále více Čechů

Tradiční pojetí Velikonoc je v Česku méně časté než v minulých letech, naopak přibývá těch, kteří místo pomlázky a kraslic upřednostní dovolenou v zahraničí. „Na termín letošního velikonočního víkendu zaznamenáváme oproti loňsku o 20 procent vyšší zájem. Prodloužené víkendy lákají k vycestování do evropských metropolí, jako je Paříž, Londýn, Amsterdam, který meziročně v prodejích vyskočil o 35 procent,“ přibližuje ředitel portálu Letuška.cz Josef Trejbal s tím, že hned za zmíněné destinace se s meziročním 100procentním skokem probojovala španělská Málaga.

Podle průzkumu cestovní agentury Invia jsou právě Velikonoce nejdůležitějším křesťanským svátkem pro 18 procent Čechů. Zdá se ale, že převládá těch, kteří si je spojují hlavně s prodlouženým víkendem. Více než pětina zmíněný svátek pak neslaví vůbec.

„České turisty každoročně motivuje čtyřdenní volno k zahraničním cestám. Suverénně vede Egypt, kam na Velikonoce vyráží 44 procent našich klientů. Někteří si čekání na jaro zkracují cestou do exotičtějších Spojených arabských emirátů, případně vyrazí objevovat Kanárské ostrovy, Omán, Kapverdy nebo Turecko,“ uvádí pro Euro.cz mluvčí Invie Jiřina Ekrt Jirušková.





Ještě poslední lyžovačka

Zatímco někteří prostřednictvím svátků vítají teplé počasí, pro část klientů Velikonoce představují konec zimní sezóny, a tak je využívají k posledním pobytům v Alpách. Konkrétně Invii letos k vycestování v rámci čtyřdenního volna využije o 31 procent více Čechů než loni. „Každá pátý Čech si během Velikonoc rád odpočine i na kratším pobytu v Čechách nebo zvolí relax v maďarských lázních,“ dodává navíc Ekrt Jirušková.

Vysoká poptávka je patrná i u tuzemské letecké společnosti Smartwings, která ale vyšší zájem o lety do zahraničí pozoruje prakticky během všech svátků. Celkem v období od 28. března do 1. dubna skupina realizuje 327 letů.

„Oblíbené destinace jsou všechny, do kterých provozujeme lety. Ať už jde o typické ,city break‘ destinace typu Málaga, Mallorca, Valencie, Dubaj, tak destinace s delšími pobyty jako Kanárské ostrovy a egyptská letoviska,“ sděluje redakci mluvčí Vladimíra Dufková.

Vzhledem k tomu, že se oslava Velikonoc v různých státech liší nejen svou podobou, ale i datem, bývá zvýšený zájem typicky rozprostřen i do okolních dnů, a to s rozsahem až dvou týdnů. Obdobně vysokou poptávku navíc Smartwings pozorují i z opačné strany, tedy od zahraničních klientů směřujících na svátky do České republiky. Typicky se jedná například o Španěly.

Last minute lety se nevyplatí

O vyšším zájmu o leteckou dopravu kolem svátků už zhruba před měsícem informovala také společnost Student Agency Travel, podle níž stoupl počet prodaných letenek v lednu a první polovině února meziročně o šest procent. Tento trend navazuje na rok 2023, který ve srovnání s rokem předešlým přinesl 12procentní oživení zájmu o cestování letadlem.

A jak je to s cenami letenek? Při jejich koupi by zájemci prý neměli otálet. Kdo čeká na nákup na poslední chvíli s vidinou, že ušetří, bude dle Trejbala z Letušky zklamán: „Zpravidla platí, že čím dřív letenku koupím, tím levněji letím. Po Evropě se kupují letenky s několikatýdenním předstihem a do exotiky to jsou už měsíce.“ Zároveň dodává, že podíl lidí, kteří takto výhodně letenky nakupují, se zvyšuje.

Průměrné ceny letenek obecně klesají u tras, kde si letecké společnosti konkurují nabídkou velké kapacity míst. Dlouhodobě se tak děje na evropských spojích. Nízké ceny se vloni vrátily také do Severní Ameriky, v jejímž případě zpáteční letenky začínají na 10 tisících korun.