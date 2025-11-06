Svařené víno, působivá výzdoba a sváteční atmosféra. Kam vyrazit na nejkrásnější evropské vánoční trhy?

Krásně nasvícené a vyzdobené ulice, vůně svařeného vína i nejrůznějších sladkých a slaných dobrot, stánky s nádhernými vánočními dekoracemi či koncerty, na nichž se zpívají tradiční koledy. I tak vypadá atmosféra během adventních týdnů v mnoha evropských metropolích, které každoročně pořádají velmi oblíbené vánoční trhy.
Původ této tradice sahá podle CNN až do roku 1298, kdy se v rakouské Vídni vůbec poprvé konal takzvaný prosincový trh. Od té doby se tento zvyk postupně rozšiřoval nejprve po celé Evropě a následně do dalších kontinentů, díky čemuž lze vánoční trhy navštívit třeba i v asijském Singapuru. My vám každopádně v následujícím článku přinášíme přehled celkem deseti evropských trhů, které patří k těm nejlepším na světě.
Vídeň
Nelze samozřejmě začít nikde jinde než ve zmíněné Vídni. V rakouském hlavním městě se letos koná přibližně 20 vánočních trhů, přičemž ten nejznámější s názvem Wiener Christkindlmarkt lze navštívit přímo u radnice na náměstí Rathausplatz. Mezi jeho hlavní atrakce patří například ledové kluziště o rozloze 110 metrů čtverečních nebo takzvaný Strom srdcí, což je obrovský javor ozdobený stovkami třpytivých srdíček.
Důvodů, proč během adventu vyrazit právě do Vídně, je však mnohem více. Návštěvníci se mohou svézt ve vláčku taženém soby, užít si výhled na město z obřího ruského kola nebo se jen tak procházet stylově nazdobeným historickým centrem. K tomu je samozřejmě nezbytné ochutnat tradiční rakouské klobásky nebo perníčky, a vše následně zapít výborným svařeným vínem. Na Vídeňské vánoční trhy můžete letos zavítat od 14. listopadu do 26. prosince.
Basilej
Silnou tradici vánočních trhů má i sousední Švýcarsko. A ačkoliv se trhy konají takřka v každém koutu země, ten největší a pravděpodobně i nejlepší se odehrává právě v Basileji.
Nejvýznamnější basilejská náměstí Barfüsserplatz a Münsterplatz hostí přibližně 150 zdobených stánků, které prodávají vše od vánočního koření přes dekorace až po svíčky. Mezi oblíbené atrakce patří rovněž vánoční pohádkový les, dílna výroby hvězd či zdobení perníčků, loutkové divadlo nebo 13 metrů vysoká vánoční pyramida. Krásné výhledy na malebné město pak nabízí třeba věž kostela svatého Martina. Basilejské vánoční trhy se otevírají 27. listopadu a potrvají až do 23. prosince.
Štrasburk
Jeden z nejpopulárnějších a nejnavštěvovanějších vánočních trhů se nachází ve francouzském Štrasburku. V období adventu se celé tamní historické centrum rozzáří tisíci blikajících světel a slavnostních ozdob, což vytváří neopakovatelnou atmosféru, kvůli níž se metropoli Alsaska přezdívá „Capitale de Noël“, tedy hlavní město Vánoc.
Vánoční trhy ve Štrasburku se rozkládají na více než deseti místech, přičemž tím nejoblíbenějším je náměstí Place Kleber s Velkým vánočním stromem. Samozřejmostí jsou pak i stovky dřevěných stánků, které prodávají vše od dekorací a dárků až po výborné alsaské víno, pochopitelně především v podobě svařáku. Za magickými scenériemi v úzkých štrasburských uličkách můžete letos vyrazit od 26. listopadu do 24. prosince.
Budapešť
Maďarská metropole se může pochlubit hned dvěma krásnými vánočními trhy – první se nachází před bazilikou svatého Štěpána, ten druhý je na hlavním náměstí Vörösmarty. Oba dva každopádně nabízejí více než 150 stánků, v nichž si lze koupit sladké pochoutky, svařené víno, langoše a umělecké či řemeslné výrobky.
Stejně jako v případě ostatních měst, i Budapešť je v adventním období krásně vyzdobená, přičemž velkým zážitkem bývá i samotná procházka historickým centrem nebo třeba 3D světelná show promítaná na fasádu již zmíněné baziliky svatého Štěpána. Vánoční trhy v Budapešti lze letos navštívit od 14. listopadu do 1. ledna.
Florencie
V centru Florencie, poblíž působivé františkánské baziliky Svatého Kříže (Santa Croce), se nachází nádherný vánoční trh, který se sice v mnohém inspiroval v německojazyčných zemích, i tak má ale nefalšovanou italskou atmosféru. Tu zajišťují například typické místní dobroty, jako je kořeněný vánoční koláč panforte, hustá zimní zeleninovo-chlebová polévka ribollita nebo třeba sladký chléb s ořechy a medem panpepato.
Florencie toho samozřejmě může nabídnout mnohem více – na nedalekém náměstí Piazza del Duomo si lze prohlédnout mimo jiné nádherný betlém a impozantní vánoční strom. K typickým místním výrobkům pak patří třeba kožené rukavice, pásky či peněženky, jejichž výrobou je metropole Toskánska skutečně proslulá. Tamní vánoční trhy lze navštívit od 15. listopadu až do 24. prosince.
Bratislava
V našem výčtu samozřejmě nelze opomenout ani hlavní město Slovenska, jehož historické centrum je sice o poznání menší než to pražské, i tak ale umí nabídnout působivou vánoční atmosféru. V mnoha krásně nazdobených stáncích, jež jsou umístěné především na Hlavním a Františkánském náměstí, lze zakoupit například tradiční výrobky z ovčí vlny nebo ručně vyráběné svíčky ze včelího vosku.
Návštěva Bratislavy by pochopitelně nebyla kompletní ani bez slovenských specialit, k nimž nepatří jen brynzové halušky, ale také lokše, cigánská pečienka nebo medovina. Sváteční náladu pak můžete zažít i díky jízdě ve speciální vánoční tramvaji nebo třeba na jednom z mnoha adventních koncertů tradiční slovenské lidové hudby. Bratislavský vánoční trh se bude konat od 27. listopadu do 6. ledna 2026.
Záhřeb
Ačkoliv má většina Čechů Chorvatsko spojené téměř výhradně s letní dovolenou u moře, vynechat vánoční trhy v Záhřebu by byla opravdová škoda. Svědčí o tom třeba fakt, že město bylo v online anketě cestovního portálu European Best Destinations třikrát po sobě zvoleno vůbec nejlepší destinací pro vánoční trhy v Evropě.
Po celém krásně vyzdobeném historickém centru Záhřebu je rozmístěno přibližně 25 trhů, které dohromady nabízejí kouzelnou podívanou. Kromě mnoha stánků s výborným jídlem a pitím i místními řemeslnými výrobky zde lze narazit rovněž na živé betlémy, řezby z ledových soch, venkovní koncerty či vánoční tramvaj se Santou a jeho elfy. Adventní trhy v Záhřebu jsou letos naplánovány na období od 29. listopadu do 7. ledna.
Norimberk
Velkou tradici mají vánoční trhy i v Německu, přičemž ty pravděpodobně nejkrásnější se nacházejí v bavorském Norimberku. Během adventního období vyroste na tamním centrálním náměstí asi 200 dřevěných stánků, z nichž vzniká působivé bludiště, ve kterém se ale rozhodně ztratit chcete.
Mezi tradiční norimberská lákadla patří především místní klobásy, svařené víno, perník, a také dřevěné betlémy či miniaturní hračky. Kromě nich si navíc návštěvníci mohou užít řadu večerních koncertů s tanečními vystoupeními. Norimberský vánoční trh „Christkindlesmarkt“ začíná 28. listopadu a končí 24. prosince.
Krakov
Krakovský vánoční trh v adventním období zaplní prakticky celé centrální náměstí Rynek Glowny, které přitom patří k těm největším v celé Evropě. To ale samozřejmě znamená, že návštěvníci druhého největšího města v Polsku mají na výběr z opravdu širokého sortimentu tradičních ručně vyráběných dárků, z nichž nejznámější jsou pravděpodobně typické modely betlémů nazývané „Kraków szopka“.
K oblíbeným pochutinám u našich severovýchodních sousedů patří třeba ovčí sýr oštěpek, grilované či pečené vepřové koleno, pražené kaštany nebo kandované ořechy. Ochutnávky všech těchto dobrot si můžete zpříjemnit i poslechem živé hudby folkových kapel či dětských koledníků. Vánoční trhy v Krakově se budou konat od 28. listopadu do 1. ledna 2026.
Praha
Na závěr samozřejmě nesmíme zapomenout ani na českou metropoli. Pokud se vám tedy nechce cestovat za vánoční atmosférou do zahraničí, i návštěva Staroměstského a Václavského náměstí, nebo případně náměstí Míru, může být skutečně krásným zážitkem.
Všechna tato místa nabízejí kromě tradičních sladkých a slaných delikates i široký doprovodný program v podobě koncertů, tanečních vystoupení či různých workshopů. Letos budou trhy v Praze otevřeny od 29. listopadu do 6. ledna 2026.