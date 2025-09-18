Luxus mezi mraky. V Dubaji se v listopadu otevře nejvyšší hotel světa Ciel Dubai Marina s infinity bazénem ve výšce téměř 400 metrů

Dubaj už léta posouvá hranice luxusu a architektury – a nyní přidává i novou světovou rekordní stavbu, nejvyšší hotel planety. Už letos v listopadu se otevře Ciel Dubai Marina, Vignette Collection by IHG , který se svojí výškou 377 metrů a 82 patry nahradí dosavadního rekordmana, hotel Gevora, nabídne hostům unikátní zážitky včetně nejvýše položeného infinity bazénu na světě v 76. patře.
Stavba od oceňovaného architektonického studia NORR má tvar „oka jehly“ a stane se novou dominantou dubajské mariny. Hotel nabídne 1 004 luxusních pokojů a apartmánů s panoramatickými dechberoucími výhledy na Palm Jumeirah, Arabský záliv a pulzující město. Součástí bude i osm originálních restaurací a barů, přičemž největšími lákadly budou ikonický koncept Tattu Dubai, dále Sky Pool s denními party i večerními DJ sety a Sky Lounge v 81. patře s koktejly a hudbou v oblacích.
Na hosty čeká rovněž luxusní spa v 61. patře, 24/7 fitness s výhledem na marinu, dětský klub i speciální rodinné služby. Nebo také bezplatný transfer do Soluna Beach Clubu na Palm Jumeirah s privátní pláží a bazénem.
Ciel Dubai Marina je nejambicióznější projekt skupiny The First Group a součástí značky Vignette Collection z portfolia IHG, která sdružuje hotely s nezaměnitelnou identitou a zároveň těží z globálního know-how InterContinental Hotels Group. „Ciel není jen hotel, je to nový symbol Dubaje. Spojuje inovaci, design, luxus a výjimečné výhledy – přesně to, co dělá z Dubaje světového lídra cestovního ruchu,“ uzavírá CEO The First Group Rob Burns.