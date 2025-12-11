Ještě bohatší, než jsme si mysleli? SpaceX míří k jednomu z největších IPO všech dob, Muskovo jmění se může dramaticky navýšit

Vesmírné projekty, které ještě nedávno působily jako vzdálené vize, se dnes mění v reálný byznys s obrovskými ambicemi. Jedním z hlavních tahounů této proměny je americký miliardář Elon Musk, který by podle informací Bloombergu mohl již příští rok výrazně rozšířit své už tak rekordní bohatství. Chystá totiž uvedení vlastní kosmické společnosti SpaceX na burzu – a ne jen tak ledajaké.
Zmíněná agentura očekává, že by Muskova firma mohla získat až 30 miliard dolarů (625 miliard korun), což by znamenalo její ocenění na částku zhruba 1,5 bilionu (31 bilionů korun). Nutno zdůraznit, že soukromě vlastněná SpaceX v současnosti žádné problémy s financováním nemá, veřejná nabídka akcií by jí nicméně otevřela cestu k zisku dodatečného kapitálu, a tím i naplnění ambiciózních plánů.
Výnosy z IPO (Initial Public Offering) by jako takové sice putovaly do firemní pokladny, nikoliv Muskovi osobně, ale protože podle médií drží téměř polovinu akcií, jeho jmění by čekal dramatický narůst. Nyní se coby nejbohatší člověk světa těší dle Bloombergu majetku ve výši 465 miliard dolarů (9,7 bilionu korun), pokud by však hodnota jeho SpaceX dosáhla zmiňovaného půl druhého bilionu dolarů, toto bohatství by se mohlo více než zdvojnásobit, uvádí CNN.
Ambiciózní plány s mnoha otazníky
SpaceX dnes dominuje vynášení družic i letům s astronauty, přičemž její síť Starlink z ní navíc udělala též významného poskytovatele internetu. Modernizovaná verze této satelitní konstelace by měla do budoucna nést také výpočetní systémy pro umělou inteligenci. „Starship by mohla dodat na orbitu kolem 300 GW ročně solárně napájených AI satelitů, možná i 500 GW,“ nechal se na své sociální síti X slyšet sám Musk.
Je zřejmé, že zisk dalšího kapitálu může čtyřiapadesátiletému byznysmenovi pomoci realizovat i odvážnější cíle, mezi něž patří mimo jiné vývoj nové generace Starshipu, jenž má jednou dopravovat lidi na Mars a stát se klíčovým prvkem jeho kolonizace. Dosavadní vývoj celého raketového systému nicméně provází řada havárií i nekontrolovaných explozí během testovacích letů, v důsledku čehož se Muskovy optimistické termíny, do kterých chce své vize proměnit ve skutečnost, mnohdy rozplývají přímo před očima, respektive nad hlavami.
Odměna pro investory
Chystané IPO dozajista uvítají i všichni stávající investoři SpaceX, kterým by se tak zhodnotily jejich podíly a oni by měli možnost je prodat se ziskem. Mezi ně patří pestrá směs významných technologických a finančních hráčů, včetně mateřské firmy Googlu Alphabet, finančních gigantů jako Fidelity Investment a předních venture kapitálových firem typu Founders Fund, Sequoia Capital, Valor Equity Partners a Andreessen Horowitz.
Faktem je, že aktuálně se SpaceX těší velice unikátní pozici, neboť má podle Muska jako jedna z mála vesmírných společností pozitivní cash flow, přičemž největším přispěvatelem je výše zmíněný Starlink. Dalším bodem k dobru budiž skutečnost, že v minulosti uzavřela celou řadu mnohamiliardových kontraktů s NASA, pro kterou zajišťuje například zásobování Mezinárodní vesmírné stanice a do budoucna i dopravu astronautů v rámci obnovených lunárních misí.
Stinnou stránkou věci oproti tomu může být, že vstup na Wall Street automaticky vystaví firmu větší kontrole zvenčí. Veřejně obchodovaná společnost totiž znamená tlak investorů na rychlou návratnost, ačkoliv projekty SpaceX jsou ze své povahy spíše dlouhodobé, a navíc s nejistým horizontem.
Kvůli většímu dohledu regulátorů, zejména ze strany americké Komise pro cenné papíry, se ostatně Musk v minulosti již dostal do několika ostře sledovaných sporů. Mezi nejznámější z nich patří ten z roku 2018, kvůli němuž dokonce navrhnul svoji automobilku Tesla z burzy kompletně stáhnout, aby vzápětí od tohoto scénáře zase upustil.