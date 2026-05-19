Miliardová bitva o OpenAI má vítěze. Soud smetl Muskovu žalobu proti tvůrci ChatGPT

Jeden z nejdůležitějších sporů technologického světa má jasného vítěze. Elon Musk neuspěl se žalobou proti společnosti OpenAI, kterou coby její spoluzakladatel podal kvůli tomu, že se podle něj odchýlila od svého původního neziskového poslání a proměnila se v komerčního giganta. Tvrdil, že vedení v čele se Samem Altmanem a Gregem Brockmanem „ukradlo charitu“ a neoprávněně se obohatilo poté, co firma vytvořila strukturu zahrnující také ziskovou část. Žaloba se týkala i Microsoftu, jenž měl podle Muska na této proměně podíl díky svým miliardovým investicím, uvádí CNN.
Porota v kalifornském Oaklandu ale tento týden nakonec rozhodla, že Musk podal žalobu příliš pozdě a jeho nároky jsou promlčené. Soudkyně Yvonne Gonzalez Rogersová následně potvrdila, že se se závěry poroty ztotožňuje a že předložené důkazy její rozhodnutí podporují. Verdikt poroty měl pouze poradní charakter, ale soudkyně dala najevo, že byla připravena žalobu zamítnout i sama, protože podle ní existovalo dostatek důkazů potvrzujících, že šéf Tesly o sporných krocích OpenAI věděl několik let před jejím podáním.
Musk do firmy v počátcích investoval 38 milionů dolarů (dnes asi 787 milionů korun) a v žalobě podané v únoru 2024 požadoval mimo jiné zrušení restrukturalizace společnosti, odvolání Altmana a Brockmana z vedení a vrácení více než 130 miliard dolarů (přes tři biliony korun) neziskové části. Spor přitom představoval pro tvůrce populárního chatbota ChatGPT významné riziko, protože aktuálně zvažuje vstup na burzu.
Právníci OpenAI během procesu argumentovali tím, že poslání organizace se nezměnilo, že ji nadále řídí nezisková správní rada a že nejbohatší muž světa o změnách, které nyní napadá, věděl nejpozději v roce 2021. Podle nich navíc žalobu podal až poté, co v roce 2023 založil vlastní konkurenční společnost zaměřenou na umělou inteligenci xAI.
Technologický magnát po rozhodnutí soudu oznámil, že se odvolá, a současně ostře zaútočil na soudkyni Rogersovou. Na své sociální síti X napsal: „Právě dala volnou ruku těm, kdo chtějí zneužívat charitativní organizace, pokud své jednání dokážou několik let skrývat.“