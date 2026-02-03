Jedna Muskova firma koupila druhou. SpaceX se stává vlastníkem xAI, hodnota vesmírné společnosti dosáhla 1,25 bilionu dolarů

Elon Musk, toho času nejbohatší člověk světa, o sobě dává znovu hlasitě vědět. V rámci konsolidace vlastních podnikatelských aktivit spojil dvě své společnosti v jednu, když z vesmírné firmy SpaceX udělal nového majitele jeho xAI zabývající se vývojem nástrojů umělé inteligence. Vedení prvně jmenované společnosti o tom informovalo na sociální síti X, kterou Musk rovněž vlastní.
Jak připomíná server CNN, spojením obou subjektů vznikla nová nejhodnotnější soukromá firma na světě. Agentura Reuters na to konto doplňuje, že dle jejích zdrojů obeznámených se situací se nyní tržní valuace SpaceX vyšplhala na závratných 1,25 bilionu dolarů (asi 25,5 bilionu korun).
Není to nová kapitola, ale rovnou celá kniha
O tom, že se podobná fúze chystá, informovala světová média již koncem minulého týdne. Podle Bloombergu, na který se odkázala ČTK, byla ve hře i varianta spojení SpaceX s automobilkou Tesla. Cílem přitom je posílit pozici Muskovy vesmírné společnosti před avizovaným vstupem na burzu, k němuž by mělo dojít ještě v průběhu letošního roku.
Ostatně, i sám čtyřiaapadesátiletý miliardář v minulosti již několikrát zmiňoval potřebu urychlit vývoj technologií, díky kterým bylo možné provozovat energeticky náročná datová centra přímo ve vesmíru. Tím spíš když o něco podobného usiluje i přímá konkurence v podobě Googlu a dalších amerických gigantů.
„Současné pokroky v AI jsou závislé na velkých pozemských datových centrech, která si žádají obrovské množství energie a hodně chlazení. Proto je jediným logickým řešením přemístit je tam, kde se současně nachází jak dostatek energie, tak i prostoru,“ píše Musk v prohlášení zveřejněném na webu své kosmické společnosti. „V případě poslání SpaceX a xAI se nejedná jen o další kapitolu, ale o zcela novou knihu,“ dodává.
Dlouho plánované IPO
Že to Musk s provozováním vesmírných AI datacenter myslí vážně, naznačuje podle CNN i páteční žádost SpaceX u Federální komise pro komunikaci, jež počítá s vypuštěním až jednoho milionu satelitů na oběžnou dráhu. Právě ty by měly na zemské orbitě provoz umělé inteligence zajistit.
Jedním z jazykových modelů, za kterými xAI stojí, je mimo jiné chatbot Grok, jehož výstřední byznysmen poprvé světu představil v roce 2023. Nástroj je k dispozici uživatelům platformy X, kde se za dobu od svého nasazení dopustil už i několika kontroverzí. Jedním z nejznámějších takových případů bylo například nedávné velebení Adolfa Hitlera, schvalování antisemitských příspěvků či dokonce zpochybňování samotného holokaustu.
Fúzi xAI se SpaceX, v níž Musk podle dostupných informací vlastní zhruba 40procentní podíl, usnadňuje již zmíněná skutečnost, že obě firmy jsou zatím stále plně v soukromých rukou. To se však změní ve chvíli, kdy druhá jmenovaná zrealizuje ono dlouho očekávané IPO (veřejnou nabídku akcií). V rámci tohoto kroku může tržní hodnota SpaceX vystřelit někam k hranici 1,5 bilionu dolarů. Samotné Muskovo jmění, které aktuálně čítá nějakých 670 miliard (asi 13,7 bilionu korun), by se pak mohlo více než zdvojnásobit, čímž by se tak stal vůbec prvním dolarovým bilionářem na světě.