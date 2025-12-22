SpaceX roste vážná konkurence. Bezosovův Blue Origin urychluje plány a hodlá vyhrát závod o Měsíc

Hlavním symbolem úspěchu soukromých vesmírných společností byla v posledních letech především SpaceX. Firma Elona Muska dokázala výrazně snížit cenu za vynesení nákladu do kosmu díky znovupoužitelným prvním stupňům rakety Falcon, a zároveň se stala jediným poskytovatelem pilotovaných letů na Mezinárodní vesmírnou stanici. Poslední dobou se ale zdá, že SpaceX roste vážná konkurence, kterou je Blue Origin.
Kosmická společnost Jeffa Bezose funguje sice už zhruba 25 let, dlouhá léta nicméně její vývoj postupoval relativně pomalu. Vše změnil až nedávný úspěšný start rakety New Glenn, kdy se zároveň podařilo zachytit její první stupeň. Podle vyjádření generálního ředitele společnosti Davea Limpa pro list The Wall Street Journal tento počin umožňuje uskutečnit více startů v kratších intervalech.
Byl to přitom právě Limp, který se od svého nástupu do vedení firmy v prosinci 2023 snažil všechny procesy urychlit. Po odložení prvního startu zmíněného nosiče New Glenn letos v lednu intenzivně tlačil na celý tým, aby druhý pokus zrealizoval co nejdříve. Za tímto účelem dokonce neváhal ani vyměnit některé manažery a svěřit větší odpovědnost bývalému zaměstnanci SpaceX Ianu Richardsonovi, který je nyní provozním ředitelem Blue Origin.
„Blue Origin měla dlouho pověst pomalejší a stabilnější firmy, jež důrazně dbá na to, aby se vše podařilo zvládnout správně. Teď se ale měníme ve společnost, která už skutečně soustředí na výrobu,“ řekl viceprezident firmy a zároveň vedoucí jejího lunárního programu John Couluris.
První mise na Měsíc odstartuje už brzy
Snaha Blue Origin o zrychlení tempa letů do vesmíru má podle odborníků jediný cíl – dohnat konkurenční SpaceX a získat část jejich zakázek. Velký důraz přitom Bezosova firma klade na to, aby vyhrála současný „druhý závod“ o přistání a pobyt na Měsíci.
Ostatně, faktem je, že Blue Origin se na tuto misi připravuje dlouhodobě. V posledních letech investoval nemalé finanční prostředky do technologií, které například dokážou přetvořit měsíční prach na solární panely, napájecí kabely či další materiál potřebný pro dlouhodobé pobyty ve vesmíru.
Předloni navíc společnost získala důležitou zakázku od americké vesmírné agentury NASA na vývoj velkého přistávacího modulu pro astronauty, jehož cílem je právě návrat na Měsíc. A už na začátku příštího roku chce vyslat na povrch jediné přirozené družice Země menší nákladní modul Blue Moon Mark 1 – kromě samotné dopravy přístrojů pro vědecký výzkum má firma díky tomuto letu získat i důležité technické údaje, které jí pomůžou s uskutečněním plánovaných letů s lidskou posádkou.
Trump chce urychlit i let s astronauty
Zaměření na přistání na Měsíci se může společnosti Blue Origin skutečně vyplatit. Mnozí politici ve Washingtonu totiž v poslední době intenzivně tlačí na to, aby se Američané na jeho povrch vrátili dříve, než tam poprvé přistanou tchajkonauti z Číny. Prezident Donald Trump pak navíc prosazuje, aby první mise s astronauty přistála na Měsíci už během jeho současného funkčního období, které skončí v lednu 2029.
Vedení Blue Origin kvůli tomu nedávno předložilo americké vesmírné agentuře návrh, který by mohl přistání astronautů na Měsíci posunout vpřed. Nový plán počítá s úpravou stávajícího nákladního přistávacího modulu, což by mělo umožnit krátký pobyt astronautů na povrchu přirozené družice Země už koncem roku 2028. „Nenavrhujeme nic radikálně nového. Používáme věci, jejichž výrobu už nějakou dobu plánujeme a na které máme objednané součástky,“ popsal Limp.
Svůj vlastní návrh na urychlení přistání na Měsíci do NASA odeslala i Muskova SpaceX. Jaký plán nakonec dostane přednost, je zatím ve hvězdách, podle odborníků to ale v každém případě vypadá, že Blue Origin má slušnou šanci na to, aby svého dlouholetého rivala minimálně dostihla.