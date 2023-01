Chtěl hrát hokej s McDavidem, místo toho tiskne a balí. Klímkův startup SupplyDo chce během čtyř let vyrůst na čtvrt miliardy korun

Slovenská extraliga, francouzská liga a nakonec i kemp týmu NHL Edmonton Oilers. Davidu Klímkovi se ve sportu vždy dařilo. Ostatně do kanadského Edmontonu odcestoval právě proto, aby tam nastartoval kariéru profesionálního hokejisty a potažmo se i usadil v týmu, jemuž z pozice kapitána šéfuje hvězdný Connor McDavid. Nakonec ho však zlákalo 3D projektování, shipping a fulfillment. A to natolik, že se dané oblasti rozhodl začít věnovat naplno a ve svém úsilí pokračoval i po návratu do České republiky. Zde pak kromě zmíněného rozvinul také službu packaging.

Se svým dřívějším zaměstnavatelem nicméně shodu nenašel, a proto si řekl, že si založí vlastní byznys. Tak v roce 2022 vznikl zlínský startup SupplyDo nabízející stejnojmennou službu, prostřednictvím které zákazníkům poskytuje tisk a realizaci produktů na míru. Ty následně zabalí a rozešle. „Naším cílem je zaplnit jedinečnou mezeru na trhu, což je výhodné jak pro zákazníky, tak pro dodavatele,“ vysvětluje Klímek.

Založením firmy reaguje na potřeby rychle se měnícího dodavatelského prostředí a rostoucí nároky na e-commerce. Je zároveň přesvědčen o tom, že dnešní společnosti a značky vyžadují nejen rychlá tisková a obalová řešení za slušnou cenu, ale také větší flexibilitu při jednání s dodavateli a efektivnější kontrolu nad jednotlivými procesy. Proto pro firmy a značky v tomto ohledu řídí komplexní workflow.

Na tom, aby se produkt dostal až k cílovému zákazníkovi, se mnohdy běžně podílí i čtyři nebo více dodavatelů, což se ale podepisuje na ceně dopravy. Podle Klímka totiž neexistují programy nebo způsoby, které by jim umožnily procesy různých dodavatelů řídit, což je právě specializace SupplyDo.

„Důvodem je složitost spolupráce mezi dodavateli a časově náročné procesy, jež musejí zaměstnanci na straně objednavatele zvládnout. Tady přicházíme na řadu my tak, že přebíráme odpovědnost za některé nebo všechny tyto pracovní postupy, které si sami zákazníci určují a kombinují skrze naše služby,“ říká zakladatel.

Od počátku v plusu

Startup od svého založení dokončil 160 projektů, jež zákazníkům pomohly k byznysu v hodnotě 25 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 600 milionů korun. Jeho služby momentálně využívají třeba značky jako Snuggs, EVE Home, Notino či Yamaha. Od svého počátku se společnost dle Klímkova tvrzení drží v černých číslech a jen za minulý rok disponovala obratem v hodnotě 11 milionů korun. V obchodním rejstříku nicméně účetní výkazy za toto období ještě nezveřejnila.

Klímek je přesvědčen, že při výběru služeb, které nabízí i SupplyDo, se jednotlivé firmy zaměřují hlavně na nejnižší možnou cenu. Tu upřednostňují třeba před rychlostí a efektivitou. Paradoxně pak často následují problémy s dodavatelem a konečná cena se zvyšuje, přičemž kvalita naopak klesá. Zabránit tomu lze volbou správného dodavatele a nastavením procesů, což se může prodražit a negativně projevit í na čase.

„Firmám nebo značkám řídíme komplexní pracovní postup produktů v dodavatelském řetězci. Od tvorby obalů a tiskovin přes balení produktů až po distribuci pro B2B a B2C sítě zákazníka. Abychom nastavili skutečně lepší podmínky všem zákazníkům, využíváme našich zkušeností, dodavatelské sítě i objemů zakázek. Tím dodáváme zákazníkům nejen větší flexibilitu, ale i komplexnost a oni se tak mohou věnovat vývoji, obchodu nebo marketingu,“ říká.

Hledá se investor

SupplyDo aktuálně jedná s investory, kteří by mu pomohli rozšířit B2C segment podnikání, získat nejen české, ale i evropské e-shopy a vyrůst na 150 až 250 milionů korun.

„Oslovili nás investoři a my o tom začali uvažovat, protože díky investicím můžeme růst až pětkrát rychleji než bez nich. Bavíme se o investicích v jednotkách až desítkách milionů korun. Takovéto peníze nám pomohou získat další české i evropské e-shopy,“ informuje Klímek, podle kterého síla služby spočívá ve značce a partnerství, jež se zákazníky buduje. Šanci uspět dle zakladatele navíc zvyšují nejen zkušenosti, ale i bezkonkurenční síť špičkových dodavatelů, tedy tiskařské firmy, výrobci obalů, distributoři a dopravci.