Aktuální nabídka streamovacích služeb: Další šílený animák, rodinná zabijačka či návrat do dob první republiky

První republika

Import českých seriálů na Netflix pokračuje. Tentokráte se můžeme těšit na příběh rodiny Valentových, která za velké války zbohatla a stěhuje se do Prahy. Na povrch ale postupně vyplouvají nepěkná tajemství této rodiny a hrozí její rozkol. To vše se odehrává na pozadí zlatých dvacátých let i následné ekonomické krize.



Autor: Česká televize

Do První republiky na Netflixu zavítáme 25. ledna.

Lockwood a spol.

Londýn sužují neustále útoky mocných a zdánlivě neporazitelných přízraků. Jedna mladá jasnovidka se proto přidává do týmu, který vede mladý bojovník Lockwood. Společně se vydávají do boje ve službách malé agentury. Jejich cílem není nic jiného než konečná očista Británie od mocných nepřátel.



Autor: Netflix

Nová fantasy dorazí na Netflix 27. ledna.

Narvik

Píše se rok 1940. Vojska generála Falkenhorsta postupují celým Norskem, které tak padá pod nadvládu Třetí říše. Na úplném severu země se ale několik spojeneckých jednotek nadále drží ve městě Narvik. A právě tito muži zasadí nacistickému Německu vůbec první porážku…



Autor: HBO Max

Do dob druhé světové války se na Netflixu podíváme 23. ledna.

Rychle a zběsile 9

Dom Toretto s celou svou rodinou žije po porážce Cipher klidným životem. Pak se ale na scéně objeví dlouho ztracený Domův bratr Jacob a spustí lavinu nečekaných událostí. Dom a spol. se musí spojit do boje s nepřítelem, který zná veškeré jejich kroky. Navíc, Cipher rozhodně neřekla své poslední slovo! Pomůže rodině návrat jejího dávno ztraceného člena?



Autor: Universal Pictures

Devátý díl slavné ságy uvidíme na Netflixu od 28. ledna.

YOLO

Australské pařmenky Rachel a Sarah se vrací ve druhé sérii seriálu YOLO, za kterou opět stojí Michael Cusack, mimo jiné tvůrce nedávného Koala Mana. V nových dobrodružstvích se obě dívky znovu vrátí na planetu Bali a vyzkoušejí také nekonečné párty v nejrůznějších koutech Austrálie. Máme se na co těšit!



Autor: Adult Swim

Druhá řada australského animáku pro dospělé dorazí na HBO Max 23. ledna.

Terapie pravdou

Jimmymu (Jason Segel) zemřela žena. Jimmy, ač povoláním terapeut, nějak nezvládá truchlit. Jeho mentor Paul (Harrison Ford) se mu snaží ze všech sil pomoct a Jimmy po setkání začne být brutálně upřímný ke svým pacientům. Pomůže mu to zvládnout smutek?



Autor: Apple TV+

Druhý seriálový projekt Harrisona Forda uvidíme na Apple TV+ 27. ledna.